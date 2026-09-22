Martín Aguirre analiza el fenómeno de Eduardo Lust: ¿por qué atrae con su mensaje “sosegado y académico”?

Martín Aguirre, director de redacción de El País, dedicó su columna semanal en el programa de streaming En Clave País a analizar la figura del exdiputado Eduardo Lust y su llegada con un mensaje “sosegado y académico”.

"Es como la contracara de todo lo que más o menos el mundo comunicacional propone hoy en día. O sea, no tiene frases rimbombantes, no tiene títulos, no tiene líneas impactantes, sino que es como un tono bajo, pausado, argumentativo", señaló Aguirre respecto a las características que definen las intervenciones públicas del abogado.

Lust, quien proviene originalmente del Partido Nacional, integró las filas de Cabildo Abierto antes de alejarse para fundar su propia agrupación política, el Partido Constitucionalista Ambientalista. Aunque no logró revalidar su banca parlamentaria en los comicios anteriores, su presencia en plataformas digitales y programas periodísticos registra una audiencia en constante crecimiento.

Martín Aguirre con En Clave País Foto: Nahuel Arrue

"Me da la impresión de que ahora tiene mucha más visibilidad de la que tenía en la campaña y en el período anterior. [...] Capaz que en un momento donde todos estamos desesperados tirando titulares y haciendo cosas extravagantes, hay un nicho para una persona que se sienta y habla de otra manera", expresó Aguirre sobre el interés que despierta el mensaje de Lust en la opinión pública.

La irrupción de un "outsider" político en el electorado hacia las próximas elecciones

En elecciones previas, recordó Aguirre en su columna, espacios como Cabildo Abierto o el sector encabezado por Gustavo Salle ocuparon franjas de votantes que buscaban alternativas al establishment.

Eduardo Lust en entrevista con En Clave País. Foto: Nicolás Pereyra

Ante la posibilidad de que el exlegislador logre consolidarse en ese terreno de cara al futuro proceso electoral, Aguirre planteó: "La gran duda que uno tiene es si Lust de alguna manera puede llegar a ocupar ese lugar del voto. Él claramente se ha mostrado más cercano a la coalición republicana que al Frente Amplio". Asimismo, agregó que su estilo resulta "bastante menos tóxico para el sistema general que otros outsiders políticos que hemos visto en los últimos tiempos".

Sin embargo, el recorrido del dirigente no está exento de controversias profesionales. Su habilitación como escribano fue suspendida por la Suprema Corte de Justicia tras registrarse cuestionamientos a su desempeño, recordó Aguirre, aspectos que el propio dirigente ha salido a desmentir públicamente.