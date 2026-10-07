La comunidad judía en Uruguay "enfrenta amenazas, hostigamiento y miedo", sostuvo el embajador de Israel

El embajador de Israel en Uruguay, Eldad Hayet, afirmó que el ataque del 7 de octubre de 2023 dejó una "herida que todavía no cicatriza" en la sociedad israelí y sostuvo que, además de los frentes militares, Israel enfrenta una batalla por preservar el relato de lo ocurrido. Sus declaraciones fueron realizadas este martes durante un acto organizado por la Embajada de Israel en Uruguay, en el que se homenajeó a las víctimas del ataque y se proyectó el documental Nova.

Durante su discurso, Hayet recordó el caso de Eli Sharabi, quien permaneció 491 días secuestrado en Gaza y regresó a Israel sin saber que durante su cautiverio habían sido asesinadas su esposa, Lianne, y sus dos hijas, Noiya y Yahel.

“Eli Sharabi estuvo 491 días en manos de Hamás. Secuestrado en el horror de los túneles de Gaza”, señaló el embajador. Según relató, su cautiverio estuvo marcado por “el hambre, la violencia, el aislamiento y el miedo constante a no volver a su casa”.

Hayet recordó que el 7 de octubre miles de integrantes de Hamás ingresaron desde Gaza a territorio israelí y atacaron ciudades, comunidades, kibutzim y un festival de música. En su discurso señaló que más de 1.200 personas fueron asesinadas y 251 fueron secuestradas. Definió aquel día como “la mayor masacre de judíos en un solo día desde el Holocausto”.

Eldad Hayet, embajador de Israel en Uruguay. Foto: Estefanía Leal

“Un octavo frente: la desinformación”

Uno de los ejes centrales del discurso fue la disputa por la interpretación y el recuerdo de los acontecimientos posteriores al ataque.

“Desde aquel día, desde ese 7 de octubre Israel libra una guerra en siete frentes”, afirmó Hayet, antes de enumerar Gaza, Líbano, Siria e Irak, Yemen, Judea y Samaria (el término con el que Israel se refiere a la mayor parte de Cisjordania) e Irán. Según el embajador, Israel enfrenta amenazas provenientes de distintos actores y territorios de la región. Pero, además de esos escenarios, Hayet planteó la existencia de un “octavo frente”.

“Existe además un octavo frente. Un frente que no tiene trincheras, ni tanques, ni misiles. El frente de la desinformación”, sostuvo.

El embajador describió esa batalla como una disputa “por contar lo ocurrido”, “preservar los hechos” e impedir que “las víctimas sean convertidas en victimarios”. También cuestionó la presentación de los responsables del ataque bajo otros roles: “que los terroristas responsables de esta masacre sean disfrazados de médicos, periodistas o maestros”.

Hayet afirmó además que las consecuencias del 7 de octubre trascendieron las fronteras de Israel y alcanzaron a las comunidades judías de otros países. En particular, sostuvo que en Uruguay la comunidad judía debió afrontar desde entonces “el aumento del antisemitismo, de las amenazas, del hostigamiento y del miedo”.

Familiares de jóvenes asesinados por Hamás en el festival Nova el 7 de octubre de 2023 Foto: Magda Gibelli/EFE

El acto concluyó con la proyección del documental #Nova, que aborda el ataque contra el festival de música ocurrido el 7 de octubre.

Antes de la película, Hayet advirtió que las imágenes eran especialmente sensibles y explicó la decisión de proyectarlas ante los asistentes.

“Hemos decidido proyectarla porque no podemos permitir que la desinformación gane terreno. Que la realidad sea distorsionada”, afirmó.