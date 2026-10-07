Así fue el festival Nova, donde Hamás perpetró la masacre que marcó el inicio del 7 de octubre

Cientos de familiares y amigos se congregaron este miércoles en la explanada donde se celebró el festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por milicias gazatíes el 7 de octubre de 2023, para homenajear a sus allegados, con la esperanza de que las elecciones de este mes en Israel permitan una investigación transparente.

En el tercer aniversario, el primero en el que todos los rehenes con vida o fallecidos han sido devueltos a Israel, familiares, amigos y supervivientes se desplazaron nuevamente al kibutz laico de Reim, donde se realizaba el festival Nova, en el que murieron casi 400 personas.

A partir de las 6:29 de la mañana (12:29 de la madrugada en Uruguay), hora del inicio del ataque, el corazón de todos los presentes se encogió y, entre las lágrimas de muchos de ellos, rindieron homenaje a sus seres queridos con velas, cartas, flores y reproduciendo "Clear Test Signal", una canción de música electrónica tributo a los fallecidos.

¿Cómo fue el ataque en el festival Nova?

Ese 7 de octubre, milicianos palestinos liderados por Hamás traspasaron la valla fronteriza de Gaza empleando excavadoras y parapentes, al tiempo que lanzaron salvas de cohetes contra territorio israelí.

El ataque y los enfrentamientos con distintos cuerpos de seguridad se prolongaron durante todo el día, principalmente en kibutz (comunidades agrarias) cercanos a la Franja y bases militares de Israel, dejando 1.200 israelíes muertos y 251 secuestrados.

El festival se realizó en una zona rural de cultivo cerca de la frontera entre Gaza e Israel. El baile duró toda la noche para celebrar la festividad judía de Sucot.

Pero cuando amaneció, y la fiesta seguía, los asistentes comenzaron a escuchar sirenas y misiles disparados sobre Israel, indicó CNN.

“Ni siquiera teníamos ningún lugar donde escondernos porque estábamos en un espacio abierto”, le dijo a CNN una de las asistentes al festival identificada como Tal Gibly. “Todos entraron en pánico y comenzaron a tomar sus cosas”.

Video appears to show Hamas militants pushing an Israeli woman onto the back of a motorcycle, driving her away from her boyfriend and taking her into Gaza.



The couple was attending a music festival near the Gaza border that Hamas took hostages from, according to Israeli media. pic.twitter.com/ND8bYgNj5L — NBC News (@NBCNews) October 8, 2023

En un video tomado por Gibly cuando escapaba se pueden escuchar las explosiones.

A menos de 3 kilómetros de distancia de ellos, los militantes de Hamas también estaban atacando tanques y soldados israelíes.

Cuando los asistentes llegaron hasta sus autos, Gibly le dijo a CNN que las carreteras estaban atascadas y nadie podía moverse. Fue entonces cuando los disparos arreciaron.

En los videos que tomó Gibly, se ve un vehículo militar israelí conduciendo contra el tráfico mientras la gente intenta abrirle paso. Se escucha a alguien afuera del auto gritar: “¡Váyanse! ¡Avancen! ¡Avancen!”.

La oposición israelí, presente en el festival

El homenaje se produjo apenas tres semanas antes de que Israel celebre unas elecciones parlamentarias que decidirán el rumbo del país y el futuro político del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Netanyahu tampoco visitó este año el festival Nova, donde sí estuvieron desde primera hora Naftalí Benet y Avigdor Líberman, dos de los principales líderes que, aun perteneciendo a partidos diferentes, integran el bloque de oposición que aspira a derrocar a la coalición de derecha radical y ultraortodoxa en el poder desde 2022.

También tenía previsto estar en el Nova el candidato que encabeza el núcleo opositor, Gadi Eisenkot, con su partido Yashar! (¡Recto!).

Explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023 Foto: Magda Gibelli/EFE

Con información de EFE y GDA