Estados Unidos e Israel planean reanudar los ataques contra Irán tras las elecciones del 3 de noviembre
Se trataría de una operación breve, pero intensa; los ataques tendrían como objetivos la infraestructura energética de Irán, sus instalaciones nucleares y su arsenal de misiles y drones.
Los ejércitos de Estados Unidos e Israel han elaborado planes específicos para reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato estadounidenses, según funcionarios estadounidenses y otras personas informadas sobre las deliberaciones.
Mientras avanza la planificación de una operación breve pero intensa, los ejércitos de Estados Unidos e Israel han intensificado los ejercicios, sobrevolando Irak con aviones para practicar maniobras de ataque. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reunió esta semana en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu para discutir nuevos ataques, según informaron funcionarios estadounidenses.
Los objetivos probablemente incluirían la infraestructura energética de Irán, sus instalaciones nucleares y su arsenal de misiles y drones. Algunos funcionarios afirman que una nueva oleada de ataques de gran envergadura podría llevar a la economía iraní al borde del colapso y obligar al país a hacer concesiones diplomáticas tras casi ocho meses de conflicto.
Aun así, existen motivos para dudar de que una guerra reanudada tenga más éxito que la primera fase de intensos ataques estadounidenses-israelíes entre febrero y abril. Esas rondas de combates dispararon los precios de la energía y la inflación en todo el mundo, debilitaron la seguridad en Oriente Medio y pusieron a prueba las reservas de interceptores de misiles del Pentágono.
Tampoco es seguro que el presidente Donald Trump apruebe nuevos ataques. Este año ha vetado repetidamente los planes para reanudar las operaciones de combate a gran escala, incluso este mes, cuando los ejércitos de Estados Unidos e Israel estaban casi listos para atacar.
Todos los funcionarios entrevistados para este artículo hablaron bajo condición de anonimato para poder discutir con franqueza la planificación militar.
Los funcionarios iraníes han prometido tomar represalias esta vez ampliando sus objetivos más allá de los buques comerciales y la infraestructura energética de la región, para incluir centros de datos y cables submarinos de internet. Dicen que los combates no serán ni rápidos ni limitados.
Mientras Estados Unidos está reuniendo un arsenal masivo que estará completamente operativo a principios de noviembre, los esfuerzos diplomáticos han continuado, ya que los negociadores estadounidenses utilizan el posible regreso a la guerra como moneda de cambio con Irán para avanzar en sus demandas sobre su programa nuclear y el control del estrecho de Ormuz.
Sin embargo, hasta el momento, los negociadores iraníes no han estado dispuestos a hacer concesiones en materia del programa nuclear, insistiendo en aplazar ese tema hasta más adelante en las conversaciones.
Algunos planificadores estadounidenses están convencidos de que una campaña intensiva de tres días podría causar suficiente daño económico como para cambiar la postura iraní.
Sin embargo, los funcionarios estadounidenses han predicho con frecuencia el colapso de Irán, y otros funcionarios occidentales han señalado que el gobierno iraní ha resistido hasta ahora las presiones sobre su economía.
“En este punto de la guerra, lo que está claro es que la campaña militar convencional llevada a cabo hasta la fecha, así como las actuales y severas sanciones económicas y el bloqueo naval estadounidense, no han logrado que el régimen vuelva a la mesa de negociaciones de manera significativa”, dijo Dana Stroul, quien se desempeñó como la principal funcionaria del Pentágono encargada de la política de Medio Oriente durante la administración Biden.
Ni Trump ni Netanyahu "han presentado argumentos convincentes sobre cómo una mayor guerra cambiaría este dilema estratégico en una región cada vez más inestable y plagada de conflictos", dijo Stroul, quien ahora trabaja en el Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente.
Las elecciones israelíes del martes podrían complicar los planes. Si Netanyahu pierde, se convertirá en primer ministro interino y le resultará difícil iniciar una guerra, según los expertos.
Sin embargo, algunos analistas creen que Netanyahu podría aprovechar la perspectiva de un inminente ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel para presionar a sus rivales a unirse a un gobierno de unidad nacional que gestione la guerra, lo que prolongaría su permanencia en el poder.
Un funcionario de la Casa Blanca declaró el miércoles que la administración no comenta sobre planes militares "que puedan existir o no". El funcionario añadió que Trump mantiene todas las opciones abiertas para garantizar que Irán no pueda adquirir armas nucleares.
Algunos funcionarios afirman que los ataques no afectarán a las refinerías ni a la infraestructura petrolera porque Trump está deseoso de evitar que los precios de la gasolina suban aún más.
Según fuentes cercanas al proyecto, tanto el ejército estadounidense como el israelí están elaborando planes para operaciones contra el programa nuclear iraní. Esto podría incluir un ataque contra el Monte Pico, una instalación nuclear subterránea que los iraníes denominan Kooh Kolang.
En cada ronda de la guerra hasta ahora, los líderes iraníes se han vuelto menos conciliadores, convencidos de que el objetivo final de Estados Unidos e Israel es derrocar a su gobierno.
El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, sigue siendo un enigma para los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes. Algunos funcionarios afirman que no tiene tanto poder como su padre, quien murió al comienzo de la guerra, y que los miembros más intransigentes de la Guardia Revolucionaria iraní toman las decisiones clave.
Las autoridades iraníes afirman estar al tanto de los planes de guerra de Estados Unidos y que han estado desarrollando sus propios objetivos y tácticas.
Peiman Salehi, analista político en Teherán, dijo que si Pickaxe es atacada, parte de los planes de represalia de Irán consistirían en atacar las principales refinerías de petróleo en Arabia Saudita, incluida Aramco, porque eso dispararía inmediatamente los precios del petróleo y la energía.
“La guerra nos ha hecho comprender que la mejor manera de presionar a Trump es aumentando los precios del petróleo y la energía, porque eso perjudicará al pueblo estadounidense”, dijo Salehi. Julian E. Barnes, Eric Schmitt, Farnaz Fassihi, Natan Odenheimer y Ronen Bergman - The New York Times
Trump acusa a Irán de encarecer el petróleo
Donald Trump acusó ayer jueves a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicar a los republicanos en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos. “Irán está haciendo todo lo posible para inflar el precio del petróleo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos”, escribió el mandatario en su plataforma, Truth Social.
Según Trump, Irán estaría difundiendo informaciones sobre “ataques falsos” en el estrecho de Ormuz para elevar los precios de los combustibles. Pero el mandatario sostuvo que por esa vía estratégica fluye ahora más crudo que antes del conflicto.
“Es un régimen verdaderamente malvado, y solo espero que el público estadounidense y el mundo comprendan su maldad”, apuntó el presidente, quien recordó a los miles de manifestantes víctimas de la represión iraní. Trump reiteró además su promesa de que, bajo su mandato, “Irán nunca podrá obtener un arma nuclear”. EFE
Retiran personal diplomático de Arabia
Estados Unidos ordenó al personal no esencial de su embajada en Arabia Saudita que abandone ese país junto con sus familias, informó el Departamento de Estado, en momentos en que el reino sufre ataques constantes de los hutíes de Yemen. Los aliados de Estados Unidos en la región han sido blanco constante de Irán desde que la guerra entre ambas partes estalló a finales de febrero.
“Los hutíes, apoyados por Irán, han intensificado sus hostilidades contra Arabia Saudita, incluyendo ataques contra aeropuertos civiles y otras infraestructuras críticas que han provocado víctimas civiles y graves trastornos en el transporte”, detalló el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en las redes sociales. “La seguridad y protección del personal del Departamento y de sus familias siguen siendo nuestra máxima prioridad”, agregó.
Una fuente diplomática en Medio Oriente informó a la AFP que también se estaba retirando a familiares del personal de las embajadas en Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Catar y Baréin. Sin embargo, Pigott destacó que la orden se refería únicamente al personal no esencial en Arabia Saudita y sus allegados.
Este mes, Arabia Saudita ha sufrido ataques casi diarios por parte de los hutíes, incluido uno contra el aeropuerto internacional de su capital que fue el más mortífero en el reino en años, a medida que se intensifica la guerra con el grupo terrorista de Yemen.
Arabia Saudita afirmó el miércoles haber interceptado seis drones lanzados hacia su territorio, uno de los cuales tenía como objetivo la región de Medina, ciudad santa del islam.
La guerra civil en Yemen entre el gobierno y los hutíes se recrudeció en junio tras la ruptura de una tregua de cuatro años.
Una coalición internacional liderada por Arabia Saudita apoya al gobierno yemení reconocido internacionalmente, lo que ha provocado que el grupo hutí apunte con frecuencia hacia el territorio del reino saudí. AFP
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