Estados Unidos e Israel planean reanudar los ataques contra Irán tras las elecciones del 3 de noviembre

Los ejércitos de Estados Unidos e Israel han elaborado planes específicos para reanudar los ataques contra Irán después de las elecciones de mitad de mandato estadounidenses, según funcionarios estadounidenses y otras personas informadas sobre las deliberaciones.

Mientras avanza la planificación de una operación breve pero intensa, los ejércitos de Estados Unidos e Israel han intensificado los ejercicios, sobrevolando Irak con aviones para practicar maniobras de ataque. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se reunió esta semana en Israel con el primer ministro Benjamin Netanyahu para discutir nuevos ataques, según informaron funcionarios estadounidenses.

Los objetivos probablemente incluirían la infraestructura energética de Irán, sus instalaciones nucleares y su arsenal de misiles y drones. Algunos funcionarios afirman que una nueva oleada de ataques de gran envergadura podría llevar a la economía iraní al borde del colapso y obligar al país a hacer concesiones diplomáticas tras casi ocho meses de conflicto.

Aun así, existen motivos para dudar de que una guerra reanudada tenga más éxito que la primera fase de intensos ataques estadounidenses-israelíes entre febrero y abril. Esas rondas de combates dispararon los precios de la energía y la inflación en todo el mundo, debilitaron la seguridad en Oriente Medio y pusieron a prueba las reservas de interceptores de misiles del Pentágono.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, el vicepresidente, JD Vance, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca en Washington. Foto: AFP

Tampoco es seguro que el presidente Donald Trump apruebe nuevos ataques. Este año ha vetado repetidamente los planes para reanudar las operaciones de combate a gran escala, incluso este mes, cuando los ejércitos de Estados Unidos e Israel estaban casi listos para atacar.

Todos los funcionarios entrevistados para este artículo hablaron bajo condición de anonimato para poder discutir con franqueza la planificación militar.

Los funcionarios iraníes han prometido tomar represalias esta vez ampliando sus objetivos más allá de los buques comerciales y la infraestructura energética de la región, para incluir centros de datos y cables submarinos de internet. Dicen que los combates no serán ni rápidos ni limitados.

Mientras Estados Unidos está reuniendo un arsenal masivo que estará completamente operativo a principios de noviembre, los esfuerzos diplomáticos han continuado, ya que los negociadores estadounidenses utilizan el posible regreso a la guerra como moneda de cambio con Irán para avanzar en sus demandas sobre su programa nuclear y el control del estrecho de Ormuz.

Una mujer pasa delante de retratos de los ayatolás Ruhollah Khomeini, Mojtaba Khamenei y el líder supremo asesinado Ali Khamenei en Teherán. Foto: AFP

Sin embargo, hasta el momento, los negociadores iraníes no han estado dispuestos a hacer concesiones en materia del programa nuclear, insistiendo en aplazar ese tema hasta más adelante en las conversaciones.

Algunos planificadores estadounidenses están convencidos de que una campaña intensiva de tres días podría causar suficiente daño económico como para cambiar la postura iraní.

Sin embargo, los funcionarios estadounidenses han predicho con frecuencia el colapso de Irán, y otros funcionarios occidentales han señalado que el gobierno iraní ha resistido hasta ahora las presiones sobre su economía.

“En este punto de la guerra, lo que está claro es que la campaña militar convencional llevada a cabo hasta la fecha, así como las actuales y severas sanciones económicas y el bloqueo naval estadounidense, no han logrado que el régimen vuelva a la mesa de negociaciones de manera significativa”, dijo Dana Stroul, quien se desempeñó como la principal funcionaria del Pentágono encargada de la política de Medio Oriente durante la administración Biden.

Un actor iraní, que representa al presidente Donald Trump, aparece dentro de una celda simulada en la plaza Tajrish, en Teherán. Foto: AFP

Ni Trump ni Netanyahu "han presentado argumentos convincentes sobre cómo una mayor guerra cambiaría este dilema estratégico en una región cada vez más inestable y plagada de conflictos", dijo Stroul, quien ahora trabaja en el Instituto Washington para la Política del Cercano Oriente.

Las elecciones israelíes del martes podrían complicar los planes. Si Netanyahu pierde, se convertirá en primer ministro interino y le resultará difícil iniciar una guerra, según los expertos.

Sin embargo, algunos analistas creen que Netanyahu podría aprovechar la perspectiva de un inminente ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel para presionar a sus rivales a unirse a un gobierno de unidad nacional que gestione la guerra, lo que prolongaría su permanencia en el poder.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró el miércoles que la administración no comenta sobre planes militares "que puedan existir o no". El funcionario añadió que Trump mantiene todas las opciones abiertas para garantizar que Irán no pueda adquirir armas nucleares.

El presidente estadounidense Donald Trump antes de abordar el Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC. Foto: AFP

Algunos funcionarios afirman que los ataques no afectarán a las refinerías ni a la infraestructura petrolera porque Trump está deseoso de evitar que los precios de la gasolina suban aún más.

Según fuentes cercanas al proyecto, tanto el ejército estadounidense como el israelí están elaborando planes para operaciones contra el programa nuclear iraní. Esto podría incluir un ataque contra el Monte Pico, una instalación nuclear subterránea que los iraníes denominan Kooh Kolang.

En cada ronda de la guerra hasta ahora, los líderes iraníes se han vuelto menos conciliadores, convencidos de que el objetivo final de Estados Unidos e Israel es derrocar a su gobierno.

El nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Khamenei, sigue siendo un enigma para los servicios de inteligencia estadounidenses e israelíes. Algunos funcionarios afirman que no tiene tanto poder como su padre, quien murió al comienzo de la guerra, y que los miembros más intransigentes de la Guardia Revolucionaria iraní toman las decisiones clave.

El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, habla durante una rueda de prensa en el Pentágono en Washington, DC Foto: AFP

Las autoridades iraníes afirman estar al tanto de los planes de guerra de Estados Unidos y que han estado desarrollando sus propios objetivos y tácticas.

Peiman Salehi, analista político en Teherán, dijo que si Pickaxe es atacada, parte de los planes de represalia de Irán consistirían en atacar las principales refinerías de petróleo en Arabia Saudita, incluida Aramco, porque eso dispararía inmediatamente los precios del petróleo y la energía.

“La guerra nos ha hecho comprender que la mejor manera de presionar a Trump es aumentando los precios del petróleo y la energía, porque eso perjudicará al pueblo estadounidense”, dijo Salehi. Julian E. Barnes, Eric Schmitt, Farnaz Fassihi, Natan Odenheimer y Ronen Bergman - The New York Times

Estrecho de Ormuz. Foto: AFP

Trump acusa a Irán de encarecer el petróleo

Donald Trump acusó ayer jueves a Irán de intentar encarecer el petróleo para perjudicar a los republicanos en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre en Estados Unidos. “Irán está haciendo todo lo posible para inflar el precio del petróleo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos”, escribió el mandatario en su plataforma, Truth Social.

Según Trump, Irán estaría difundiendo informaciones sobre “ataques falsos” en el estrecho de Ormuz para elevar los precios de los combustibles. Pero el mandatario sostuvo que por esa vía estratégica fluye ahora más crudo que antes del conflicto.

“Es un régimen verdaderamente malvado, y solo espero que el público estadounidense y el mundo comprendan su maldad”, apuntó el presidente, quien recordó a los miles de manifestantes víctimas de la represión iraní. Trump reiteró además su promesa de que, bajo su mandato, “Irán nunca podrá obtener un arma nuclear”. EFE