Lo que sabemos hasta ahora de la vacuna contra el coronavirus en Uruguay

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dijo que las negociaciones con los laboratorios por las vacunas contra el COVID-19 son reservadas. "Los primeros en saber qué vacuna y cuándo la tendremos serán los uruguayos", dijo el mandatario. Pidió a la población “comprender el silencio” por lo exigente de las negociaciones con los laboratorios y aseguró en ese sentido que Uruguay busca “colarse entre los grandes” países que también están detrás de las dosis. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Cuál vacuna? Trece a estudio y el fondo Covax

El gobierno se sumó hace meses al fondo Covax que supone la reserva para acceder a una canasta de vacunas (más de una) de las que se pueda elegir y aplicar a la población. El gobierno reservó en octubre las dosis en Covax con un desembolso de US$ 2.500.000 para la compra de 1.500.000 dosis para 750.000 personas. Covax informó que podrá entregar las vacunas a fines de enero o con seguridad para inicios o mediados de febrero.



Además, el gobierno negocia independientemente con 13 productores de vacunas, según se informó en la comparecencia del ministro Daniel Salinas a la Comisión de Salud del Senado. Si bien no se detalló cuáles, el senador Daniel Olesker presente en la Comisión dijo en Informativo Carve que todas tienen efectividad alta y algunas, no son de las más costosas. Tampoco se descarta que sean varias vacunas, de forma que se pueda optar por una cierta cantidad de dosis de un laboratorio para cierta población y otra cantidad de otro para aplicar en otro grupo.



La Diaria informó que en la Comisión de Salud se expuso un comparativo de las siguientes 13 vacunas: Moderna, Pfizer, CureVac, AstraZeneca, Gamaleya, Janssen, CanSino, Novavax, Medicago, Sinovac, Sinopharm con el Wuhan Institute of Biological Products y Sinopharm con el Beijing Institute of Biological Products y Sinopharm, y Bhara.



No obligatoria

Una vez compradas la o las vacunas, el gobierno pretende vacunar en etapas. La vacunación contra el COVID-19 no será obligatoria, como lo son otras vacunas en el esquema de vacunación uruguayo. Una encuesta de Factum de diciembre pasado reveló que el 38% de los uruguayos estaría dispuesto a aplicarse la vacuna apenas esté disponible.

Gratuita

La vacuna será gratuita para todos los uruguayos y será parte de la campaña del Ministerio de Salud Pública. Eso no quita que algún privado pueda comprar a posterior otra vacuna (lograr la autorización del MSP) y ofrecerla con costo. Pero la o las vacunas “oficiales” serán sin costo para la población.

Vacunación en etapas ¿quién primero?

El MSP había presentado en la Comisión de Salud un esquema de vacunación en tres etapas definiendo quiénes se vacunarían y cuándo, pero posteriormente el subsecretario de Salud, José Luis Sadtjian aclaró que no habrá plazos y la intención es aplicar 600 mil dosis por mes.



La prioridad será el personal de salud, los mayores de 65 años y aquellos pacientes con comorbilidades. Posteriormente llegaría el turno de otros trabajadores esenciales y la población entre 45 y 65 años. En el Parlamento la directora de Inmunizaciones, Teresa Picón, también se refirió a un eventual tercer escenario en el que entrarían las personas entre 15 y 45 años, pero en donde se priorizaría a aquellas plus 35. No se vacunarán a los menores de 15 años porque no está probada su efectividad.



En un escenario de máxima se espera alcanzar a 2.836.280 personas vacunadas, para lo que se requeriría en total 5.672.000 dosis, si se asumen dos dosis por persona, según datos del MSP.



La vacunación será en dos dosis

El MSP informó que no realizará lo que evalúan algunos países europeos de vacunar más gente en la primera dosis y postergar la segunda dosis. La efectividad de la vacuna se consigue con dos dosis. Así se pretende inocular a las personas con una diferencia de entre 28 días y un mes entre la primera y segunda dosis. El subsecretario de Salud dijo que la idea será vacunar 600 mil dosis por mes.

Vacuna rusa en el CASMU

Independientemente de las negociaciones del gobierno, el Casmu informó que reservó un millón y medio de dosis de la vacuna Sputnik V para cuando culmine su fase 3. Si eso sucede y se aprueba la vacuna por la OMS, la mutualista presentará el pedido oficial al Ministerio de Salud Pública para importar la vacuna. Esta decisión corre independiente de la decisión del gobierno y sería una opción que la mutualista ofrece de forma privada, como se hace con otras vacunas en el mercado local.

¿Efectos secundarios?

Según los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el efecto secundario más observado tras la vacunación ha sido de algunas reacciones alérgicas. Otro efecto secundario observado en cantidades muy pequeñas de pacientes en los que se realizaron ensayos clínicos fueron casos de parálisis facial no duraderos, fiebre o malestar general, que no se consideran motivos por los que no se deba recibir la vacuna.



l mexicano Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Asesor Estratégico de Expertos que estudia las nuevas vacunas para la OMS dijo que que hay evidencias de que los posibles efectos secundarios de estas vacunas en la población mayor son menos frecuentes que en los más jóvenes.



¿Se puede dar junto con la de la gripe?

El Gobierno estudiará los efectos de la vacuna contra el COVID-19 si se da junto con vacuna de gripe para poder afinar la compatibilidad de los planes de vacunación. Según el ministro de Salud, Daniel Salinas, se podría generar “una reacción hiperérgica o hiperinmune de cruzamiento” con la vacuna de la gripe. El ministro dijo que “la vacuna de la gripe está pedida y habrá que ver a quién se le administra, porque hay que tener cuidado de no mezclar una reacción hiperinmune del cuerpo”.