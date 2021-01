Lacalle Pou anunció vacuna para 2,8 millones de personas, prevén llegada en marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente Luis Lacalle Pou dijo este mediodía en conferencia de prensa que el gobierno aspira tener "vacunas para 2.800.000 personas", cuyas primeras dosis llegarían en marzo y para lo cual se previó una inversión de US$ 120 millones.

Anoche, el presidente anunció que el gobierno cerró un acuerdo con el laboratorio estadounidense Pfizer-BioNTech y otro con la farmacéutica china Sinovac para la compra de dosis de sus vacunas contra el coronavirus.

Lacalle informó hoy que el acuerdo con Pfizer-BioNTech abarca 2 millones de dosis y se prevé "llegada sobre marzo" de las primeras 200.000 aunque, aclaró, "no nos amputamos la posibilidad de tenerlas a fin de febrero".

Asimismo el acuerdo con Sinovac implica 1.750.000 dosis -con una primera llegada de 200.000 para iniciar el plan de vacunación- y la fecha de llegada es "la misma". "Una vez hecho el pago correspondiente tiene una fecha perentoria de llegada de las mismas", dijo Lacalle Pou aunque sin especificar cuál es. El presidente se refirió a la efectividad de la vacuna china y aludió a las declaraciones del coordinador del GACH, Rafael Radi, quien dijo que "es una muy buena combinación de vacunas".

"No compramos ninguna vacuna que no esté aprobada. Tienen características distintas: la vacuna de Sinovac es de la forma que estamos más acostumbrados en otras vacunas y seguramente sea la que tenga menos efectos colaterales o posteriores negativos y la de Pfizer ustedes ya han hablado sobre su efectividad. Pero todas son buenas vacunas y han sido aprobadas y recomendadas y si no no hubiésemos avanzado en nombre de nuestro país en esa negociación", dijo Lacalle.

En la misma línea Lacalle Pou se refirió a los acuerdos firmados y los posibles efectos adversos y dijo que en ambos documentos hay "cláusulas que hacen a la velocidad con la que se produjeron estas vacunas", que normalmente llevan 5 años, aclaró, y "Uruguay tenia la opción de tomar las vacunas o no y en esa toma asumimos algunas responsabilidades".

A estos dos acuerdos se suma las vacunas que tiene Uruguay garantizadas por participar del Covax, dijo Lacalle Pou. Allí hay hasta 1.500.000 dosis previstas que permiten inmunizar a 750.000 personas. El presidente dijo que en marzo llegará el equivalente "hasta el 3% de la población".

Lacalle especificó hoy que se sigue negociando con tres laboratorios más. Fuentes al tanto de las negociaciones dijeron a El País que una de las vacunas candidatas es la que produce la farmacéutica multinacional Johnson & Johnson, pero todavía se aguardan los resultados de eficacia.



"La aspiración del gobierno es tener vacunas para 2.800.000 personas", dijo Lacalle quien agradeció a personal del Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Relaciones Exteriores, Álvaro Delgado, Rodrigo Ferrés y los abogados Nicolás Herrera, Nicolás Piaggio así como el médico Henry Cohen. "Da gusto tener uruguayos comprometidos con el país y sin tener que hacerlo han dado una mano muy grande", dijo.

Plan de vacunación

Sobre el plan de vacunación dijo que "el orden de vacunación asesorados cientificamente va a empezar por el personal de la salud y va a ser al mismo tiempo con residenciales, adultos mayores y el sistema educativo", esto en línea con la idea de poder comenzar las clases con "presencialidad".

"Seguiremos con los mayores de 75, y así sucesivamente con el plan de vacunación que tiene nuestro país", dijo el presidente, quien más tarde aclaró que con la llegada de las primeras vacunas se comenzará con el plan de vacunación. También afirmó que entre el público objetivo están las personas en sistemas penitenciarios y científicos.

Lacalle se refirió al objetivo de las 600.000 dosis por mes que había planteado el subsecretario del Ministerio de Salud Pública José Luis Satdjian en un primer momento y dijo que esa cifra es "ambiciosa".

"Este es el principio de un proceso". "Esta", dijo señalándose el tapabocas, " sigue siendo la vacuna. No hay que pensar que porque la vacuna está por llegar tenemos que dejar de cuidarnos. Es más, hay una recomendación de GACH que nos dice que tenemos que tratar de bajar los casos para que el proceso de inmunización sea más eficaz", dijo el presidente.