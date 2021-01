Salinas y Delgado hablaron sobre vacunas y destacaron "confidencialidad" de negociaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud, Daniel Salinas, y el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, realizan una conferencia de prensa luego de que ambos comparecieran en la Comisión de Salud del Senado para hablar al respecto de la negociación de Uruguay con las vacunas.

"Esa demanda que hay en el mundo (de vacunas) hizo que Uruguay ponga todo su peso institucional para poder tener los acuerdos con los diferentes laboratorios para paralelamente al Covax poder tener la adquisición de vacunas", expresó Delgado quien además expresó que hay "acuerdo de confidencialidad con varios laboratorios".



Estos acuerdos, expresó, impiden que se de información respecto a las negociaciones que se llevan adelante. "Estamos a punto de lograr el camino buscado, el país optó por ir por el camino más seguro", indicó.



El secretario de Presidencia dijo además que el objetivo es que cuando llegue la vacuna la población sienta la "confianza" de poder aplicársela, ya que será voluntaria.

Por otra parte, Salinas expresó: "Ha sido una jornada muy extensa, exhaustiva". "Esto se trata de un proceso de decisión de alta complejidad que tiene que ofrecer certezas, que tiene que estar basado en criterios científicos y priorizando la seguridad y la eficacia de la vacuna"-



"Es de destacar que si bien hemos permanecido en silencio durante muchos días pese a todo tipo de especulaciones y estímulos, es importante tener la templanza necesaria para resistir todo tipo de tentaciones y ser absolutamente discretos cuando lo que está en juego es la salud de la población, porque aquí el problema grande es que decir más de lo necesario significa perder mucho para el país", dijo y ministro.



Salinas recordó, por otra parte, el esfuerzo que se ha llevado adelante por parte de las autoridades durante la pandemia "trabajando todos los días a la semana, sin descanso, sin feriados".



Además hizo referencia al Grupo Asesor Científico Honorario, que desde el mes de abril trabajó sin parar. "Hay que tener respeto por esta gente que está trabajando desinteresadamente por el país, en forma honoraria", expresó.



"Estamos confiados en que vamos a llegar a buen puerto", expresó el jerarca.



Con respecto a las dosis que se están negociando, Salinas indicó que no se puede hablar de "dosis" propiamente, sino de "un plan de vacunación". "Esto lo digo porque hay vacunas que son de dos dosis -la mayoría-, pero hay vacunas que son de una", explicó.



"Estamos en condiciones de salir a decirles que tenemos un plan totalmente armado, estamos en la cuarta versión del plan escrito por gente altamente especializada", indicó.



"Lo que puedo decir es que los acuerdos implican una cantidad de dosis y una secuencia. Cuando los contratos estén firmados, se va a informar", dijo por su parte Delgado.



El objetivo principal será llegar a vacunas a 2.836.000 personas, indicó el ministro de Salud.



Por otra parte, el ministro de Salud hizo referencia al aumento de la tasa de positividad, es decir el número de hisopados positivos respecto al total de realizados. "Es pertinente aclarar que por fechas especiales como el 25 de diciembre y el 1 de enero también podrá haber una baja en los test. Pero además ahora no hay vuelos,, que la gente que llegaba del exterior se tenía que hisopar a los siete días y eso también formaba parte de la canasta de test", explicó.



"No solamente se hisopan los quirúrjicos, los viajeros sino también los sintomáticos. En este momento no tenemos la situación viral de otra época como la gripe o las alergias que pueden tener síntomas similares a los generados por el coronavirus y que implicaban la realización de test, agregó.

Por otra parte, Delgado indicó que mañana miércoles el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se reunirá en Consejo de Ministros donde se evaluarán las medidas ya anunciadas y se analizará si se toman más.

"Lo primero es evaluar si las medidas fueron efectivas, o sea si los uruguayos logramos bajar la cantidad de casos contra los pronósticos", indicó el secretario de Presidencia.



"Quiero hacer un reconocimiento especial a los gobiernos departamentales porque para aplicar estas medidas se necesitaba la aprobación de los intendentes y vimos un involucramiento muy grande, de todos los partidos", expresó.