Vacuna rusa: Casmu espera fase 3 para pedir autorización y costaría entre 15 y 25 dólares

El presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, confirmó que la mutualista aún no ha recibido la documentación de la vacuna Sputnik V de finalización de la fase 3 de ensayos clínicos. En diálogo con Informativo Carve, Rodríguez aseguró que una vez que se culmine la fase 3, se presentarán ante el Ministerio de Salud Pública para pedir la autorización de la importación de la vacuna rusa contra el coronavirus a Uruguay.



“Nosotros tenemos que cumplir lo que marca la reglamentación de Uruguay que es que la investigación del fármaco o vacuna haya terminado la fase 3. Culminada la fase 3 hay que hacer la presentación mundial de la vacuna, sale la presentación en la revista Lancet , la aprueba la OMS y con todo eso podríamos ir al MSP y si lo considera adecuado, pertinente nos pueda dar una autorización rápida”, dijo Rodríguez.



El Casmu reservó un millón y medio de dosis de la vacuna rusa, pero Rodríguez aclaró que es una reserva y no una compra.



“La pelota busca al jugador. El Casmu, con el Greg Mortimer, tuvo un posicionamiento internacional muy importante. (...) Con Rusia recibimos una invitación de la embajada rusa, concurrimos a la embajada y ahí nos pusimos en contacto con el Fondo ruso de Inversión Directa y en esa conversación salió el tema de la vacuna Sputnik V. Se vio la potencialidad que podía tener la vacuna, se nos envió documentación, se estudió y decidimos llegar a un acuerdo de reserva de un millón y medio de vacunas cuando culmine la fase 3”, contó Rodríguez.



El presidente del Casmu confirmó que la compra está atada a la finalización de la fase 3. Por reserva, no informó el costo de la vacuna pero aseguró que es no es cara. “El costo de la vacuna no es alto, bastante accesible para el país y para el mundo. Entre los 15 y 25 dólares la vacuna de costo podría andar en Uruguay”, agregó.



“Necesitamos que todas las vacunas funcionen y den resultados con baja tasa con efectos secundarios. Ojalá todas funcionen”, reflexionó Rodríguez y aseguró que no le preocupa que algunos países como Argentina o Rusia se hayan salteado una fase para administrarla a su población.



“Argentina está apurada políticamente y decidieron dar la habilitación más rápido, por adelantado. Esa es una decisión política que se puede tomar, lo nuestro es una empresa privada y el gobierno uruguayo es un gobierno muy serio” dijo Rodríguez.



“Nosotros no lo admitimos hasta que se sepa el resultado pero eso son decisiones políticas propias, que se toman valorando riesgo y resultado.

No me genera dudas, yo no puedo valorar por qué no pasaron la fase 3. Lo que es claro es que en Uruguay si no se pasa a fase 3 no se va a aplicar”, insistió.



Consultado sobre su postura si el gobierno no opta por la vacuna rusa entre las elegidas para el país, Rodríguez dijo que tampoco le preocupa esa situación. “Esto es una empresa privada, el gobierno nacional tiene sus estrategias para frenar el coronavirus. Lo nuestro es una decisión de una empresa privada”, culminó.