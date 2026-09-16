Comenzaron las jornadas de vacunación contra el meningococo sin costo en los liceos

El Ministerio de Salud Pública y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) anunció que este miércoles se dio inicio a las jornadas de vacunación contra el meningococo en centros de educación media de todo el país.

La campaña apunta a la inoculación de adolescentes en liceos, dependencias de UTU y centros Cecap del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), siendo la prioridad aquellos que tengan mayor matriculación de estudiantes.

“Es un hito, porque una de las poblaciones que importa vacunar son los adolescentes”, dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, al participar de la primera instancia en el liceo n° 37 en el barrio Flor de Maroñas, en Montevideo.

Según fue informado, la próxima jornada será este viernes en el liceo n.° 13 del barrio Ituzaingó.

Jornada de vacunación contra el meningococo en el Liceo 37, en Montevideo. Foto: Federico Rodríguez/Presidencia

Quiénes acceden sin costo

Podrán vacunarse gratis aquellos jóvenes que tengan autorización de sus adultos responsables, evitando así el desarrollo de una enfermedad catalogada como “potencialmente grave”, señaló Presidencia.

Al momento la campaña pública contra el meningococo -que ya tuvo sus jornadas en 463 escuelas de educación primaria- alcanza a niños y adolescentes de entre 6 y 15 años de edad, y se proyecta en el futuro una ampliación a la población de entre 2 y 18 años.

Este año hubo 30 casos confirmados de la enfermedad y 8 fallecimientos, habiendo en setiembre un “estancamiento de casos” respecto a los primeros días de julio. No obstante, Lustemberg insistió en la importancia de que las familias agenden a sus hijos para la vacunación.

Ministra Cristina Lustemberg en jornada de vacunación contra el meningococo en Liceo 37, Montevideo. Foto: Federico Rodríguez/Presidencia

Cómo anotarse para recibir la vacuna contra el meningococo

Se puede acceder a la agenda en línea para la vacuna, a través de la página web del MSP.

Una vez dentro de la página, se puede agendar por región:

Sur (Canelones y Montevideo)

Este (Cerro Largo, Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado)

Oeste (Colonia, Durazno, Flores, Florida, Río Negro, San José y Soriano)

Norte (Artigas, Paysandú, Salto, Rivera y Tacuarembó)

Una vez que se le da clic a la región, se debe seleccionar la ubicación deseada y luego completar los siguientes datos:

Tipo de documento de la persona a recibir la vacuna

Número de documento

Nombre y apellido

Fecha de nacimiento

Teléfono

Correo electrónico

Luego, se deben aceptar los términos de la cláusula que aparece en pantalla y contestar la pregunta de verificación de seguridad. Para finalizar, hacer clic en "confirmar reserva".

Una vez hecho el registro, es importante que las familias lleven la cédula de identidad del niño o adolescente anotado al vacunatorio, ya que allí se procederá a la verificación de que el joven agendado es que va a recibir la dosis gratuita de MenFive, que cubre contra los serogrupos A, C, W, X e Y.