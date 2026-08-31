MSP amplía vacunación gratuita contra meningococo para los niños de 6 a 15 años: se darán dosis en los liceos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) ampliará la vacunación gratuita contra el meningococo para los niños entre los seis y los 15 años, según confirmaron fuentes de la cartera a El País. La agenda se abrirá este lunes a las 17:00 horas.

Hasta el momento, la cobertura iba de los nueve a 15 años. Desde Salud Pública se continuará con la vacunación en las escuelas, y en los próximos días también comenzará la vacunación en los liceos.

Ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en rueda de prensa este jueves 13. Subrayado

La medida ya había sido adelantada por la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, el pasado viernes. "Vamos a aumentar las edades de cobertura, venimos haciendo énfasis en que la adhesión a la vacuna es muy importante", había dicho la ministra en una rueda de prensa en el Centro Hospitalario Pereira Rossell.

"No se puede desperdiciar una vacuna, el gobierno va a garantizar que todos los niños en las edades que estén avaladas tengan la vacuna, no va a haber dificultades en la adquisición", sostuvo entonces.

Cómo anotarse para recibir la vacuna contra el meningococo

Se puede acceder a la agenda en línea para la vacuna, a través de la página web del MSP.

Una vez dentro de la página, se puede agendar por región:



Sur (Canelones y Montevideo)

Este (Cerro Largo, Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha y Maldonado)

Oeste (Colonia, Durazno, Flores, Florida, Río Negro, San José y Soriano)

Norte (Artigas, Paysandú, Salto, Rivera y Tacuarembó)

Una vez que se le da clic a la región, se debe seleccionar la ubicación deseada y luego completar los siguientes datos:

Tipo de documento de la persona a recibir la vacuna

Número de documento

Nombre y apellido

Fecha de nacimiento

Teléfono

Correo electrónico

Luego, se deben aceptar los términos de la cláusula que aparece en pantalla y contestar la pregunta de verificación de seguridad. Para finalizar, hacer clic en "confirmar reserva".

Una vez hecho el registro, es importante que las familias lleven la cédula de identidad del niño o adolescente anotado al vacunatorio, ya que allí se procederá a la verificación de que el joven agendado es que va a recibir la dosis gratuita de MenFive, que cubre contra los serogrupos A, C, W, X e Y.