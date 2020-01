Pulseada en la coalición por la candidatura para la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El debate por Montevideo en la coalición tuvo ayer su primera baja: Gerardo Sotelo, del Partido Independiente, que había sido propuesto como candidato único de la coalición bajo el lema que él misma integra.

Su salida se precipitó en radio Carve, la última emisora en la que trabajó el periodista. Temprano, Sotelo concedió una entrevista en la que se explayó sobre la necesaria unidad de los partidos que integran la coalición para ganarle la Intendencia al Frente Amplio.

Rato después habló Guillermo Domenech, senador electo por Cabildo Abierto. A esa altura, el dato de que el líder de Cabildo, Guido Manini Ríos, quería ser candidato único por la coalición ya tenía más de 12 horas en los medios de comunicación.

“Tenemos el mejor de los conceptos de Sotelo como periodista y como persona, pero el partido que él integró tuvo una muy magra votación, en todo el país tuvo menos votos que la lista más votada de Cabildo Abierto en Montevideo”, afirmó Domenech.



A la hora 13:28 El Observador anunciaba que el futuro canciller, Ernesto Talvi, estaba dispuesto a ser candidato único a la Intendencia por el Partido Colorado y la coalición.

Pasada la hora 16:00 Sotelo anunció en Twitter que había solicitado que su nombre fuera retirado “de cualquier negociación futura”. Consultado por El País, el periodista dijo que los dichos de Domenech precipitaron su decisión porque “si bien habló muy bien de mí, explicó por qué creía que yo no podía ser el candidato”. El periodista señaló que “si no hay consenso, sinceramente no tenemos nada que hacer”.

Queridos amigos: ante la falta de consenso sobre mi eventual candidatura a la IM expresada hoy por un alto dirigente de Cabildo Abierto, he pedido a los principales dirigentes de la coalición que retiren mi nombre de cualquier negociación futura. Gracias a todos por la confianza. — Gerardo Sotelo (@Cybertario) January 24, 2020

Mientras tanto, se supo que el Partido Independiente descarta proponer a la coalición su propio lema para correr por el sillón municipal, entre otras cosas, porque no tiene los recursos económicos para ello, según informó una fuente partidaria.

Reacción tras anuncio de Manini.

En filas coloradas cayó muy mal la decisión del líder de Cabildo Abierto de proponerse como candidato único de la coalición porque “ya se había coordinado un candidato de consenso” de todos los socios de la coalición bajo el lema Partido Independiente, según indicó ayer una fuente colorada.



El secretario general de Ciudadanos, Adrián Peña, señaló a El País que “la prioridad es el lema neutral y el candidato de consenso”, pero que “si es por proponer partidos, está el Partido Colorado y Talvi como candidato”.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, participó de la tercera edición del acto de “Un solo Uruguay”. Foto: Leonardo Mainé

Talvi se comunicó ayer en la tarde con el presidente electo Luis Lacalle Pou y le informó sobre su intención de ser candidato único de la coalición a la IMM. Las fuentes confirmaron que Lacalle apenas se limitó a recibir el planteo y que aún no ha otorgado una respuesta formal.

El tema se coló ayer en una reunión de coordinación de la bancada que fue encabezada por el propio Talvi que tenía en agenda del día la distribución de roles para comenzar con el análisis del anteproyecto de ley de urgente consideración. Allí Talvi comentó la decisión de correr por la IMM para disputarle al Frente Amplio su bastión electoral, y manifestó su descontento con la definición adoptada por Manini.



En Cabildo Abierto el anuncio del sector de Talvi fue tomado como una “reacción” ante la propuesta de Manini Ríos, según señaló a El País el futuro subsecretario de Defensa, Rivera Elgue.

Mientras tanto, en filas blancas reinó el silencio ayer tras conocerse que además de Manini, Talvi también iría por la IMM. De acuerdo a lo que informaron fuentes del Partido Nacional a El País, el presidente electo Luis Lacalle Pou se tomará unos días para responder a ambos socios de la coalición. A todo esto, los blancos tuvieron que postergar una semana la fecha de su Convención, en el entendido que aún no tienen el nombre definido de su candidato único.



Paralelamente, los colorados se reunirán hoy en su Convención Nacional para sellar un acuerdo electoral con otros partidos políticos que le permita presentar un candidato único por la coalición.



En todos los casos, los partidos deben fijar cuántos candidatos se presentarán y bajo qué nómina antes del 9 de febrero, fecha en la que la Corte Electoral dispuso como plazo para la reunión de los órganos deliberativos departamentales.

Líderes políticos.

A todo esto, en la mañana de ayer el expresidente Julio María Sanguinetti recibió a Guido Manini Ríos. La reunión, que fue anunciada públicamente, duró algo menos de dos horas y se centró en “temas de actualidad”, según mencionaron a El País varias fuentes partidarias.



Se espera que en la tarde de hoy el exmandatario haga declaraciones tras la Convención Nacional del Partido Colorado que se reúne para resolver los lineamientos sobre los acuerdos electorales.

El jueves pasado Manini declaró a El País que en Montevideo “se precisa una candidatura con respaldo” y de “peso”. Su idea es ser el candidato de la coalición, pero, anunció que en caso de que el resto de sus socios no lo acepten, Cabildo presentará un candidato “por su lado”.

Los partidos apuran la definición de sus candidatos para la IMM. Foto: Fernando Ponzetto.

Por su parte, el presidente electo, Luis lacalle Pou, ha recibido información por parte de quienes se han presentado como posibles candidatos únicos: primero fue el Partido Independiente quien le anunció el nombre de Sotelo, luego se lo dijo Manini Ríos y finalmente lo llamó Talvi.



La carrera contrarreloj comenzó a andar esta semana cuando blancos y colorados se propusieron salir a convencer al expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Sebastián Bauzá. Finalmente, ambos partidos se llevaron un no como respuesta.



Fuentes políticas subrayaron a El País que la persona que corra por el sillón municipal tiene que ser un nombre “con peso” y que represente a todos los partidos que integran la alianza de gobierno.



En filas blancas y coloradas informaron a El País que ya no se insistirá más con Bauzá dado que su decisión de no ser candidato es irreversible. De todas maneras, entre los socios de la coalición todos esperan que de un momento a otro, el presidente electo Luis Lacalle Pou coloque sobre la mesa un candidato de sus propias filas políticas.

En ese sentido, esta semana el futuro ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, dijo en radio Carve que Lacalle Pou tiene un “as en la manga” que será “interesante” y “sorprendente”.



Las diferencias entre Cabildo Abierto y el Partido Independiente quedaron a la vista esta semana cuando la futura ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Irene Moreira señaló que “hubo ciertas asperezas que todavía no están sumamente limadas” con el Partido Independiente que lidera Pablo Mieres. Es que Manini y Mieres protagonizaron una serie de cruces en la pasada campaña. Además, Mieres cuestionó al igual que Talvi integrar a Manini a una coalición de gobierno.

Talvi dijo que modificará la ley de urgencia Talvi se reunió ayer con los legisladores electos por su sector, Ciudadanos, para estudiar el borrador del proyecto de ley de urgente consideración. El futuro canciller dijo en declaraciones a radio Uruguay, que reunió a su bancada para fijar la agenda para analizar el anteproyecto de ley de urgencia. “Se van a sumar los otros sectores del partido para que podamos hacer nuestras enmiendas, propuestas, comentarios, para luego hacerle la devolución al Partido Nacional”, afirmó.