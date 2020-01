Moreira: "No sería lo mejor" presentar un candidato para la IMM bajo el lema Partido Independiente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Irene Moreira, futura ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, señaló que "no sería lo mejor" llevar un candidato de la coalición para disputar la Intendencia de Montevideo en mayo bajo el lema Partido Independiente porque "hubo ciertas asperezas que todavía no están sumamente limadas" con el partido que partido integrante de la coalición, que además integran el Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido de la Gente.

Moreira destacó en la tarde de este martes en rueda de prensa que su partido "siempre ha mantenido (sic) los puentes" con el partido que lidera Pablo Mieres. Sin embargo, luego matizó sus dichos al señalar: "Vamos a superar todas las asperezas que podamos por el bien de mantener esta coalición viva y por el bien del país".

Consultada sobre la postura de Cabildo Abierto de llevar una candidatura en las próximas elecciones departamentales y estar bajo el lema del Partido Independiente, Moreira dijo que esto "se va a tratar el día de mañana" en una comisión directiva. "No hay creo previsto ningún nombre oficialmente, a Cabildo Abierto no le ha llegado ningún nombre", destacó y agregó que lo están "analizando" porque "cada departamento tiene una realidad y se está definiendo en estos días".

Respecto a si su partido tiene candidatos para cada departamento en caso de no prosperar la idea de llevar un candidato único para las elecciones de mayo, la esposa del senador electo Guido Manini Ríos dijo: "Sí, estamos presentando en distintos departamentos. Justamente yo viajo la semana que viene también para organizar eso en el norte (del país). Hay departamentos que ya han resuelto, pero bueno, cada departamento es una realidad...", reiteró la futura secretaria de Estado.



Las declaraciones de Moreira van en línea con lo dijo este lunes Rivera Elgue, designado subsecretario de Defensa, a La República. Elgue señaló que esperan tener contactos con Manini Ríos para tomar esta definición. Además, agregó que en caso de no prosperar la idea de presentar un candidato único en Montevideo se presentarán a las elecciones con uno o más candidatos propios.



Hacia el final de la entrevista, Moreira no respondió si lo incluyen o no a Gerardo Sotelo (Partido Independiente) como posible candidato para disputar la Intendencia de Montevideo.