​Bottinelli: Manini es "el mayor obstáculo" del FA para tener "un triunfo cómodo" en la IMM

El director de la consultora Factum, Óscar Bottinelli, se refirió al momento que vive por estas horas la "coalición multicolor" tras la presentación de Cabildo Abierto de su líder ,Guido Manini Ríos, para disputar la Intendencia de Montevideo en las elecciones de mayo, y el retruque que hizo en esta jornada el Partido Colorado, que anunció que propondrá la candidatura del designado canciller, Ernesto Talvi, en caso de que la coalición no llegue a un consenso para presentar un candidato único.

Todavía no está claro qué resolución tomará la coalición para intentar arrebatarle al Frente Amplio el gobierno de Montevideo, que ostenta desde 1989. Hasta este miércoles, la opción que parecía más clara era presentarse con una candidatura única bajo el lema Partido Independiente. Sin embargo, el anuncio de Cabildo Abierto no solo movió el tablero, sino que dio un paso más: en caso de que el resto de sus socios no lo acepten, Cabildo Abierto presentará un candidato “por su lado”, dijo Manini Ríos a El País el jueves en Durazno, donde se desarrolló el acto de Un Solo Uruguay.

En diálogo con VTV Noticias, Bottinelli señaló este viernes que "el nombre de (Guido) Manini no es una buena noticia para el Frente Amplio", y consideró que es "el mayor obstáculo que puede tener para tener un triunfo cómodo en Montevideo".

El Frente Amplio resolvió en las últimas horas aplazar para el próximo miércoles el Plenario previsto para este viernes, donde se estima que se aprobarán las candidaturas de Álvaro Villar, Daniel Martínez y Carolina Cosse, tras una intensa puja y la sorpresiva presentación para las elecciones de mayo del exintentendente y candidato presidencial en las últimas elecciones.

Bottinelli sostuvo que "cerca del 3% del electorado en Montevideo votó a Cabildo Abierto en octubre y a la fórmula frenteamplsita en noviembre". Sobre este punto, precisó: "Eran votos que hasta el 2014 habían votado al Frente Amplio, en octubre pasado votaron a (Guido) Manini y en noviembre a la fórmula frenteamplista, y ahora van a estar entre votar a algún candidato frenteamplista o probablemente ahí puede incidir más Álvaro Villar con el respaldo de (José) Mujica, o (Guido) Manini".

En tanto, sobre el partido que lidera Manini Ríos, aseguró: "Cabildo Abierto y (Guido) Manini sin dudas van a marcar permanentemente su perfil porque ellos responden a un sector del electorado que es en general diferente al de los otros partidos".

El director de Factum también se refirió a la situación que vive por estas horas la coalición. "Está con algunas dificultades de funcionamiento político porque no funciona como coalición", señaló.

"Hasta ahora es un funcionamiento a nivel nacional del presidente electo, como si fuera una rueda de rayos, en un diálogo directo con cada uno de los componentes por separado. No están todos reunidos, incluso la única vez que se reunieron fue para recibir la presentación de un proyecto de ley pero no entre todos discutir: 'cómo vamos a hacer, qué se va a hacer, cómo se distribuyen las responsabilidades'".

En referencia al presidente electo, Luis Lacalle Pou, dijo: "Hay una concentración del poder en el presidente de la República, que asume él y el Partido Nacional un rol protagónico, con un rol auxiliar de los socios. Esto puede funcionar muy bien siempre y cuando haya entendimiento y haya aceptación de todos los socios".