Manini agita la coalición al ofrecerse como candidato único a la IMM

Ninguno de los líderes de la coalición “multicolor” se lo esperaba, o al menos, no estaba en el radar de los dirigentes políticos. El líder de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos confirmó ayer su intención de correr la carrera por la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM).

Es que mientras blancos, colorados e independientes buscan definir el nombre del candidato único de la coalición que pueda disputarle al Frente Amplio su bastión electoral, el excomandante en Jefe del Ejército definió ofrecer no solo su lema, sino incluso su propio nombre para representar a toda la coalición de cara a las departamentales de mayo.



Fuentes de Cabildo informaron que esta decisión ocurrió luego de que en la coalición le solicitaran a Manini sumarse a la candidatura única bajo el lema Partido Independiente.

Ayer Manini dijo a El País en Durazno al asistir al acto que realiza “Un solo Uruguay” cada 23 de enero que en Montevideo “se precisa una candidatura con respaldo” y de “peso”. Su idea es ser el candidato de la coalición, pero, anunció que en caso de que el resto de sus socios no lo acepten, Cabildo presentará un candidato “por su lado”.

Según informaron fuentes políticas a El País, Manini llamó este miércoles por la tarde al presidente electo Luis Lacalle Pou y al secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, y les comunicó su intención de competir por el sillón municipal. De acuerdo a las fuentes de Cabildo Abierto consultadas, tanto Lacalle como Sanguinetti no solo quedaron en trasladar la información a todos los integrantes de la coalición, sino que resolvieron darle una respuesta al senador electo. La definición de Cabildo Abierto ocurrió este miércoles en el seno del partido tras la negativa de Sebastián Bauzá de ir por la comuna capitalina.



El senador cabildante Raúl Lozano comentó a El País que la idea es que Manini sea el candidato único de la coalición, “pero estamos abiertos a otras propuestas” si esta no prospera.

Cabildo Abierto no quiere que el candidato que represente a toda la coalición se presente bajo el lema del Partido Independiente como ya definieron blancos y colorados. ¿La razón? Las discrepancias que tuvo en plena campaña electoral Manini con el líder de ese partido, Pablo Mieres.



El martes pasado, la designada ministra de Vivienda y esposa de Manini, Irene Moreira, comentó a los medios que con el Partido Independiente “hubo ciertas asperezas que todavía no están sumamente limadas”. Además comentó que “no sería lo mejor” presentar al candidato de la coalición para la IMM bajo el lema del partido que lidera Mieres.



Por su parte, Ernesto Talvi que ayer prefirió no comentar el anuncio de Manini, declaró esta semana que “no es lo que corresponde (ir con el lema Cabildo Abierto). Obtuvo una votación muy sustantiva”.

En filas coloradas, la noticia no fue bienvenida. Algunos dirigentes colorados comentaron que la definición de Manini “podría complicar la Convención” del sábado en la que los colorados resolverán si cierran un acuerdo electoral con otros partidos. Mientras tanto, los blancos se reacomodaron al postergar una semana la convención departamental que ya había sido fijada.



En todos los casos, los partidos deben fijar cuántos candidatos se presentarán y bajo qué nómina antes del 9 de febrero, fecha en la que la Corte Electoral dispuso como plazo para la reunión de los órganos deliberativos departamentales.

Preocupación en los socios de la coalición.

Manini “pateó el tablero” comentó a El País un dirigente del Partido Nacional al enterarse de la decisión del general retirado. La fuente, que prefirió no ser identificada, comentó que ahora “quedamos trancados” dado que no solo deberán encontrar al candidato único de la coalición, sino que deben definir qué respuesta darle a Manini Ríos.