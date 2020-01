La coalición sigue sin ponerse de acuerdo en cómo encarar la elección para la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Los partidos que integran la coalición del futuro gobierno siguen sin ponerse de acuerdo en torno a cómo encarar la elección para la Intendencia de Montevideo. Las diferencias abarcan tanto la candidatura única o múltiple como la elección de bajo qué lema comparecer si es con un único candidato común.

Aunque los líderes de los partidos que integran la coalición “multicolor” seguían mostrando ayer su disposición a continuar negociando el asunto, algunas de las posiciones se mantienen bien distantes.



Aunque Cabildo Abierto definió anoche que respaldará la eventual candidatura a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) del expresidente de la AUF Sebastián Bauzá, el partido que lidera el excomandante en Jefe del Ejército Nacional Guido Manini Ríos, también tiene un plan B para disputar el sillón municipal.



Fuentes partidarias informaron que en caso de que Bauzá no acepte el ofrecimiento, Cabildo Abierto (CA) tiene a disposición una persona del propio partido “pública y con peso” para correr la carrera hacia las departamentales de mayo ya que se niega a comparecer bajo el paraguas que eventualmente podría promover la candidatura del integrante del Partido Independiente (PI) Gerardo Sotelo.

Horas antes de tomar la decisión, Manini reconoció en rueda de prensa que con el PI “ha habido diferencias a lo largo de la campaña, que permea a la militancia”. Preguntado si en base a la votación de octubre sería más razonable utilizar el lema CA respondió: “No sé si es más razonable, pero indudablemente que CA puede ser el lema que una a todos los partidos, pero hasta ahora no se ha analizado”.



En torno a las declaraciones de su esposa, la designada ministra de Vivienda Irene Moreira, sobre las “asperezas” existentes entre CA y el PI, Manini sostuvo que “son opiniones personales, pero indudablemente hay rispideces con ciertos partidos que no hubo con otros, eso es evidente, es de recibo”.



Por su parte, el líder del Partido Colorado (PC), Ernesto Talvi, se mostró distante de las apreciaciones de Manini.

Gerardo Sotelo y Pablo Mieres. Foto: Darwin Borrelli

El fundador del sector Ciudadanos sostuvo que ante la elección departamental de Montevideo “se necesita un paraguas para acumular votos y tenemos una preferencia por usar el lema del Partido Independiente y una clara preferencia por un candidato único de reputación y de prestigio”.



“El candidato debe ser conocido, respetado y potente. Si es alguna de estas personas mencionadas (Gerardo Sotelo y Sebastián Bauzá) o es otro, lo veremos”, enfatizó.

En torno a la posible utilización del lema CA para comparecer con un candidato único de la coalición de gobierno, Talvi sostuvo que “no es lo que corresponde”. En su opinión ese partido “tuvo una votación muy significativa y entonces la identidad de una coalición debe estar marcada por un partido más neutral por el peso electoral. El PI tuvo un peso electoral relativamente bajo, pero tiene una trayectoria e historia que le pueden dar una base interesante. Los partidos que tienen masa crítica electoral somos los que tenemos que tener el gesto de que no es con nuestro lema, sino con un lema que tiene muchos años y trayectoria, pero un caudal electoral menor que Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Nacional”.

En cuanto a las eventuales diferencias al interior de la coalición multicolor, Talvi sostuvo que “si no hubiera diferencias no sería una coalición. El diálogo es fluido y sereno, pero siempre los equipos cuando arrancan tienen que hacer rodaje, todo funciona razonablemente bien”.



El líder del PI y designado ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, procuró bajarle el perfil a las diferencias que su partido mantiene con CA. “Yo no le llamaría fricción, son opiniones. Cada partido tiene su derecho a opinar. Decimos que nadie es moneda de oro para que le guste a todo el mundo. Nosotros no propusimos nuestro lema para ser el lema común, son propuestas de otros partidos, que nos halagan”. Agregó que en su opinión “es mejor un candidato potente que tenga el respaldo de todos. Todo esto está en un proceso que no ha culminado”.

También sostuvo que “no está planteado” ir con el lema Cabildo Abierto y agregó que “no es bueno que cada uno opine sobre hipótesis que no están arriba de la mesa”. Sobre cómo limar las rispideces con CA, Mieres aseguró que “no hay rispideces. Hubo diferencias en la campaña electoral, políticas e ideológicas, que seguiremos teniendo. Las coaliciones son entre diferentes y no entre iguales, si no integraríamos todos el mismo partido”.