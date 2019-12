El gabinete de Lacalle Pou: estos son los ministros del gobierno de coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente electo Luis Lacalle Pou se presentó sobre las 11 horas en el Hotel Dazzler de Punta Carretas, flanqueado de todo el equipo de gobierno para presentar el gabinete que lo acompañará a partir del 1° de marzo de 2020.

"Quedan 76 días para que asuma el gobierno y con mucho gusto después de días de trabajo y negociación política con los partidos que integramos la coalición de gobierno les presentamos este conjunto de hombres y mujeres que van a integrar el gabinete a partir del 1° de marzo", dijo Lacalle Pou al iniciar su conferencia en la que no dio nombres, pero se mostró junto a todo el equipo en una tradicional foto de familia.

"Este gabinete tiene algunas particularidades, básicamente la interacción de hombres y mujeres de diferentes partidos políticos, de la capital y el interior y al fin y al cabo un gabinete comprometido con todo el país", dijo Lacalle Pou quien posteriormente invitó a mirar "los colores de las corbatas".



El presidente electo afirmó que estuvo "reunido con la mayoría de ellos en conversaciones sobre sueños y cómo llevarlos a la realidad. Estamos convencidos que vamos a participar de un gobierno de acción. Eso va a ser una de las condiciones principales de nuestro gobierno".

Gabinete de Luis Lacalle Pou. Foto: Fernando Ponzetto.

Mañana el gobierno electo iniciará formalmente la transición con reuniones entre ministros, subsecretarios y directores. "Vamos a centralizar la información que luego se la vamos a decir a los uruguayos", dijo Lacalle Pou quien añadió: "Después vendrán las auditorias técnicas. Queremos a mediados de febrero decir cuál es la situación ministerio a ministerio y decir qué vamos a hacer a partir del 1° de marzo".



Lacalle Pou se refirió a las medidas que debe tomar el gobierno antes del 1° de marzo y las diferencias, por ejemplo, con el ajuste de tarifas. En ese sentido remarcó: "No vale la sorpresa para apartarse de los compromisos electorales". Además dijo: "No queremos llegar al 1° de marzo para empezar. Pretendenmos antes del 1° de marzo tener la mayoría de las políticas del primer año".

Presentamos al país nuestro equipo de gobierno 20-25.

Un conjunto de hombres y mujeres que van a asumir la responsabilidad y el compromiso de hacerse cargo de la vida de los uruguayos los próximos cinco años. https://t.co/HP0wKtZIjo pic.twitter.com/hqs625lfLa — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) December 16, 2019

Al término de la conferencia el futuro Canciller, Ernesto Talvi fue consultado sobre la presencia femenina en el equipo de gobierno y expresó que "quizás es con menos de lo que hubiéramos deseado. Eso lo que quiere decir es que como sociedad todavía tenemos mucho camino por recorrer para tener mujeres en los lugares de decisión".

La futura subsecretaria de Educación, Ana Ribeiro, se refirió a la posible conflictividad con los sindicatos del sector y dijo que se imagina una gestión de "diálogo intenso". "Cuando uno piensa en un vínculo con un gremio eso siempre implica negociación. Son gente muy pensante y hacen de su profesion pensar de manera critica y quien esté al frente del ministerio tenemos que respetar esas tradiciones y hacer conocer nuestro proyecto. Dialogo intenso es l oque me imagino.

El futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, se refirió al crímen del hincha de Nacional y dijo que "es un hecho muy doloroso que suceda esto. Esto no puede suceder. Buscaremos por todos los caminos que se encuentren los responsables como no puede ser otra manera, pero también tener un clima de convivencia mínima".

Pablo Mieres, dirigirá el Ministerio de Trabajo y planteó que buscará dar "respuestas" a trabajadores y empresarios manteniendo un "diálogo abierto". "El conflicto es parte de la vida democrática y del pluralismo. Hay que saber canalizarlo", dijo Mieres ya que "es un año donde hay que renegociar en los Consejos de Salarios, resolver las observaciones de la OIT". "La idea es que los Consejos de Salarios sigan siendo potentes", remató.

El futuro ministro de Defensa, Javier García habló sobre la situación de las fuerzas en general y planteó: "Vamos a tratar de modernizar sin plata"



El designado ministro de Transporte, Luis Alberto Heber se expresó por su parte sobre el nuevo rol tras estar 35 años en el Parlamento. "Por nuestra actividad política conocemos bien el Uruguay. Disfrutamos algunas de sus rutas y sufrimos otras", dijo. "Tenemos que innovar, tenemos que tener planes, alternativas para financiarnos", añadió. En este sentido dijo que está estudiando "distintos mecanismos financieros para que las rutas se hagan"

La futura ministra de Economía Azucena Arbeleche destacó que le "honra ser la primera mujer ministra de Economía, pero lo importante es hacer las cosas bien". Se refirió a los ajustes de tarifas y dijo: "Es algo que vamos a discutir en la tarde de hoy y en los próximos días estaremos informando a la población. Primero tenemos que saber cuál es la situación, para planificar una estrategia y llevar así las medidas adelante".



Irene Moreira, quien se hará cargo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, dijo por su parte: "Desconozco la realidad de ese Ministerio, así que vamos a tomarnos un silencio hasta no tener conocimiento pleno. Tenemos un panorama que aún no sabemos si es el que la realidad refleja". Y añadió: "Hay que eliminar los asentamientos que en estos últimos períodos han crecido de forma vertiginosa".



"Cabildo Abierto tenía que estar presente y para mí es un gran honor estar representando al partido y este gobierno con Luis Lacalle Pou. Es un alto honor y una gran responsabilidad. Vamos a dar lo mejor. Fui electa como senadora, pero dado este ofrecimiento dije una y otra vez que iba a estar donde el partido me necesitara. Estoy contenta no solo de representar a Cabildo Abierto, si no también a la mujer y a la mujer del interior del país", agregó.

Aquí el listado con los nuevos nombres.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Ministro: Azucena Arbeleche

Subsecretario: Alejandro Irastorza

Director General de Secretaría: Mauricio Di Lorenzo

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Director: Isaac Alfie

Subdirector: José Luis Falero

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ministro: Jorge Larrañaga

Subsecretario: Guillermo Maciel

Director General de Secretaría: Luis Calabria

MINISTERIO DE DEFENSA

Ministro: Javier García

Subsecretario: Rivera Elgue

Director General de Secretaría: Fabián Martínez

MINISTERIO DEL TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS

Ministro: Luis Alberto Heber

Subsecretario: Juan José Olaizola

Director General de Secretaría: Carlos Sirgalea



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Ministro: Pablo da Silveira

Subsecretario: Ana Ribeiro

Director General de Secretaría: Pablo Landoni



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Ministro: Pablo Bartol

Subsecretario: Armando Castaingdebat

Director General de Secretaría: Nicolás Martinelli

MINISTERIO DE TRABAJO

Ministro: Pablo Mieres

Subsecretario: Mario Arizti

Director General de Secretaría: Valentina Arlegui



MINISTERIO DE GANADERÍA

Ministro: Carlos María Uriarte

Subsecretario: Ignacio Buffa

Director General de Secretaría: Fernando Maldonado



MINISTERIO DE INDUSTRIA

Ministro: Omar Paganini

Subsecretario: Walter Verri

Director General de Secretaría: Macarena Rubio

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Ministro: Ernesto Talvi

Subsecretario: Carolina Ache

Director General de Secretaría: Diego Escuder



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

Ministro: Daniel Salinas

Subsecretario: José Luis Satdjian

Director General de Secretaría: Carlos Benítez



MINISTERIO DE TURISMO

Ministro: Germán Cardoso

Subsecretario: Renzo Monzeglio

Director General de Secretaría: Ignacio Curbelo

MINISTERIO DE VIVIENDA

Ministro: Irene Moreira

Subsecretario: Tabaré Hackenbruch

Director General de Secretaría: Gabriel Albornoz