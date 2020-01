La coalición busca convencer a Sebastián Bauzá para que sea candidato a la IMM

Esta será una semana de definiciones en la futura coalición de gobierno que buscará cerrar cuanto antes (si hay acuerdo) el nombre de su posible candidato único a la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) para intentar arrebatarle al Frente Amplio el sillón municipal que ostenta hace ya 30 años.

Los tiempos comienzan a agotarse, por eso, representantes de todos los partidos políticos que integran la denominada coalición “multicolor” insistirán esta semana al expresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Sebastián Bauzá, que acepte ser el candidato único de la coalición hacia las municipales, informaron fuentes políticas a El País.

Es que si bien Bauzá ya definió con el presidente electo Luis Lacalle Pou que será el futuro secretario nacional del Deporte, los partidos de la coalición no quieren dar por terminado el partido. Por eso, en las próximas horas, representantes del acuerdo interpartidario se reunirán con el expresidente de la AUF y le plantearán que revea su decisión de no ser candidato a intendente de Montevideo.

El Comité Ejecutivo Central (CEN) del Partido Colorado encomendó ayer al secretario general del partido, Julio María Sanguinetti y al secretario general del Comité Ejecutivo Departamental (CED) de Montevideo, Felipe Schipani, encabezar las tratativas.



Schipani comentó a El País que el objetivo es “acelerar las conversaciones” a través de un “planteo conjunto” de todos los partidos. En caso de no tener un sí como respuesta, los colorados seguirán buscando “otro nombre de consenso”, explicó el diputado electo quien no descartó como última opción presentar más de un candidato.

Bauzá fue presentado hace un año por Lacalle Pou en el tradicional acto que realiza cada enero en La Paloma, Rocha. Allí, el hoy presidente electo presentó su incorporación a su sector político “Todos”.



Todas las fuentes políticas consultadas coincidieron en que Bauzá es el candidato que logra reunir todos los requisitos para el cargo. Por otro lado, las fuentes también subrayaron como un aspecto positivo el hecho de que el candidato que sea, se presente bajo el lema del Partido Independiente.



Bauzá señaló a El País que “nada cambió” con respecto a su decisión ya conversada con el presidente electo: “Ya hablé con Luis (Lacalle) en su momento, nada más para decir”, remató.



En todos los casos, los partidos deben fijar cuántos candidatos se presentarán y bajo qué nómina antes del 9 de febrero, fecha en la que la Corte Electoral dispuso como plazo para la reunión de los órganos deliberativos departamentales.

Alternativa que logre consensos.

Mientras representantes de la coalición de gobierno planifican el encuentro con Bauzá, dirigentes blancos ya piensan en una alternativa que logre consensos en todos los partidos que integran la coalición de gobierno.



Este viernes, la vicepresidenta electa Beatriz Argimón, llamó al periodista e integrante del Partido Independiente, Gerardo Sotelo para comunicarle el respaldo a una eventual candidatura a la IMM, informó La República y confirmó El País.

Sotelo contó que Argimón le explicó que “se estaba manejando” su nombre. El comunicador acotó que está “dispuesto a conversarlo seriamente” para identificar “en qué están pensando y sobre todo avanzar o definir aspectos programáticos, después vendrán temas de carácter organizativos y electorales”, aclaró. El nombre de Sotelo es bienvenido en filas coloradas informaron dirigentes de ese partido a El País que se reunirán hoy en su Convención Departamental para definir si es viable ir bajo un mismo lema común. En diciembre los colorados señalaron que el objetivo de la ronda de contactos sería justamente el de definir “sobre la posibilidad de comparecer bajo un lema común”.



El proyecto del Partido de la Concertación fracasó en 2019, luego de que le faltaran 14 votos de los 500 necesarios para poder participar de las elecciones municipales. De acuerdo al escrutinio final publicado por la Corte Electoral, este partido creado en 2014 por blancos y colorados alcanzó 486 votos validos. Es decir que le faltaron 14 para poder presentarse en las elecciones de mayo.



Colorados definirán acuerdo por municipales

Por primera vez en el año sesionó ayer el Comité Ejecutivo Central (CEN) del Partido Colorado en el que los colorados comenzaron a definir orgánicamente su estrategia hacia las elecciones departamentales de mayo. Los integrantes del CEN convocaron a la Convención Nacional del Partido Colorado para este sábado a las 14:00 horas en la Casa del Partido para abordar la “posibilidad de un acuerdo electoral con otras colectividades políticas”. Es que si bien aún no hay ninguna definición sobre si la coalición “multicolor” presentará un candidato único o si cada partido promoverá el suyo, los colorados quieren asegurarse tener la posibilidad de alcanzar acuerdos electorales con otros partidos. En un escenario u otro, lo cierto es que los colorados no tienen un candidato “natural” para ir por la Intendencia Municipal de Montevideo, informó una fuente política a El País. En diciembre El Observador informó que algunos dirigentes colorados pensaban el oncólogo Luis Alberto “Ney” Castillo o en el abogado penalista Andrés Ojeda como eventuales candidatos del partido. En el caso de Castillo, el propio médico informó que no es su intención disputar el sillón municipal. En todos los casos, las personas que aspiren a correr la carrera electoral hacia la IMM no deben haber integrado listas en las pasadas elecciones nacionales de 2019.