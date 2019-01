Bauzá, expresidente de AUF, ingresa a grupo de Lacalle Pou

Mientras Peñarol y Nacional siguen dudando si "abrir la billetera" y salir a gastar para sorprender en el "mercado de pases" con incorporaciones fuerte, los partidos políticos apuran sus negociaciones para sumar nombres de peso a sus filas. El objetivo es sorprender en el inicio de la campaña electoral. Sebastián Bauzá conoce bien como son los mercados de pases. Y el ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) será el primer golpe de efecto que presentará el precandidato blanco Luis Lacalle Pou cuando arranque la temporada electoral en La Paloma.

Según comentaron varios dirigentes de su sector, Bauzá integrará el sector "Todos" como asesor directo del precandidato. El senador nacionalista ha tenido varios encuentros con el ex presidente de la AUF y el objetivo es que asesore en materia de políticas deportivas y sociales.

Bauzá confirmó su ingreso al grupo del precandidato blanco pero aclaró que resta un encuentro luego de su licencia para terminar de resolver cuál será su rol en la campaña electoral.

"He tenido reuniones con Luis. Hemos comido varios asados pero todavía no hemos pulido nada. Estoy vinculado al Partido Nacional y aun no hemos avanzado. Estoy de vacaciones y por acá (Rocha) hasta el 15 de enero", dijo Bauzá en conversación con El País sobre su ingreso oficial a "Todos". "No lo desmiento. Lo que digo es que no tenemos aún los contenidos en los que vamos a trabajar. No hemos avanzado en qué lugar voy a estar", agregó.

La idea de que Bauzá ingrese a la arena política partidaria surgió en 2015 durante la definición de las candidaturas para la Intendencia de Montevideo por el nuevo partido "La Concertación".

En ese momento los blancos pensaron en él para ser una de las figuras que se presentara por la alianza electoral entre blancos y colorados. Finalmente fue el ex comisionado parlamentario para el sistema carcelario Alvaro Garcé quien salió al ruedo electoral. Hoy Garcé es el principal asesor de Lacalle Pou en materia de seguridad.

"En las elecciones pasadas me sugirieron para ser candidato a intendente por el Partido Nacional. Pero recién salía de la AUF y lo agradecí. Quería tomar tiempo para descansar y para la familia. He tenido otras responsabilidades. Pero ahora llega un momento de la vida en que uno puede organizarse", explicó Bauzá ayer en la tarde.

El ex presidente de la AUF dejó la dirección del órgano en de futbol en 2014 por diferencias con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, sobre el rol de los policías durante los partidos de fútbol.

"Es un mundo complicado (el fútbol). Aunque uno ha estado toda la vida y comencé la carrera en la dirigencia del fútbol en Bella Vista, después estuve cinco años en la AUF… Fueron públicas las consecuencias que uno tuvo por haber luchado contra ciertas cosas que a uno le parecían que estaban mal. Aunque, al fin y al cabo, todo se aclaró, pero hubo muchos momentos de sufrimientos", narró Bauzá.

El ex dirigente del futbol será una de las sorpresas que los blancos tienen para el arranque del año.

El sábado 26 de enero, los sectores que apoyan la candidatura del senador nacionalista celebrarán un nuevo encuentro en el balneario de Rocha. El grupo "Todos hacia adelante" prepara un evento con los dirigentes de todo el país. "Va a haber varias sorpresas", comentó a El País uno de los dirigentes blancos que trabaja en la organización.

Se espera que el evento cobre especial magnitud ya que se realizará en el año electoral en el que, el Partido Nacional se ve con reales chances de lograr ganar las elecciones y arrebatar al Frente Amplio el sillón presidencial.

De hecho, las últimas encuestas de opinión pública de diciembre de 2018 pusieron a los blancos por encima de la intención de voto del Frente Amplio. Según Equipos Mori el Partido Nacional cerró el año con 34% de intención de voto y el partido de gobierno 30%. Los colorados tienen el 11%, el Partido Independiente el 2%, Unidad Popular el 1%, y el Partido de la Gente el 1%.

El líder de "Todos" celebró el congreso del grupo en Flores sobre fines del año pasado en el que presentó los lineamientos políticos para la campaña. Allí anunció su slogan de campaña: "Un gobierno para evolucionar".

En La Paloma marcará la tónica de la campaña y sobre fin de febrero realizará el acto oficial de inicio de su campaña. Luego tiene programadas cinco recorridas por los 19 departamentos del Uruguay antes de la elección interna.

La incorporación de Bauzá a sus filas se suma a una lista de nombres no asociados directamente al Partido Nacional que el precandidato blanco ha ido anunciando desde la campaña pasada. Azucena Arbeleche y Pablo Da Silveira fueron los "pases" de la campaña pasada. Para esta se sumaron Pablo Bartol, del proyecto "Los Pinos" y Gonzalo Mujica que dejó el Frente Amplio.