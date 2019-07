Se busca Partido: blancos y colorados sin Concertación

¿Dónde están los culpables? ¿Quién se quedó durmiendo la siesta? ¿Por qué no fueron? Y los que fueron: ¿lo hicieron bien o tuvieron la torpeza de poner la lista de la Concertación y la de su propio partido? ¿Qué pasa con esas 736 personas que están en la lista del partido no constituido? ¿Pueden continuar en la carrera electoral o deberán esperar a la interna de 2024 para volver a postularse por un Partido?

Todo este embrollo es por 14 votos. Ese fue el número de papeletas que le faltó al Partido de la Concertación para evitarse esta discusión fuera de todos los planes. Es que el partido político creado por blancos y colorados en 2014 fracasó en su intento de alcanzar el número de votantes mínimo (500) que le permitiera continuar en la competencia.

El objetivo -de blancos, colorados, dirigentes del Partido de la Gente, e independientes- era tener a este partido político pronto y habilitado para competirle al Frente Amplio en la elección departamental de Montevideo.

Saben que si los partidos de la oposición postulan sus candidatos por separado, las chances de ganarle a la coalición de izquierda en la capital se reducen significativamente. Por eso ahora comienzan las negociaciones para buscar una lema (partido político) que haya superado los 500 votos en la interna y esté habilitado para lo que resta del proceso electoral.

Antes intentarán saber qué fue lo que ocurrió, dónde estuvo el fracaso, y quién es el responsable. Pero eso ocurrirá puertas adentro. Pues saben que si los partidos de la oposición se muestran divididos, eso tendrá impacto en la campaña electoral de cara a octubre.

Allí blancos y colorados se juegan la gran chance de alcanzar el gobierno nacional y conformar una alianza electoral para ganarle la Presidencia al Frente Amplio en una más que probable instancia de balotaje.

Una de las dudas que buscaran despejar es si las 736 personas que conformaron la lista de la Concertación para la pasada elección interna podrán participar de otro Partido. Para eso deberán consultar a la Corte Electoral. Ahí visualizan las famosas “dos bibliotecas”, ya que en lo estricto el Partido no se terminó de constituir, pero al mismo tiempo sí estuvieron conformando una plancha de nombres de un partido político para el primer mojón electoral, las pasadas internas.

Según comentaron a El País participantes del escrutinio, algunas hojas de votación de la Concertación fueron encobradas con papeletas del Partido Nacional y el Partido Colorado. Alrededor de 20 casos se vieron con ambas listas, que por estar votando en dos internas al mismo tiempo fueron anuladas.

Quienes fueron designados a ir a votar por ese partido fueron alrededor de 800 personas. Es decir los 736 que conformaban la lista y algunos más para asegurar el mínimo. Los votos en total obtenidos fueron 486, y ahora desde las distintas tiendas políticas buscan al culpable del fracaso.

En el Partido Nacional hay convencimiento que los votantes designados asistieron en su mayoría. En el partido de Edgardo Novick sostienen que el grupo de Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti “trabajaron intensamente” para alcanzar los votos necesario. Así lo declaró su líder a El País, dejando entrever que el grupo de Ernesto Talvi -Ciudadanos- no mostró el mismo compromiso.

Sin embargo Max Sapolinsky, referente de Ciudadanos en Montevideo, remarcó que eso no fue lo que ocurrió el domingo de la elección. Para él, las críticas desde otros partidos no tienen sustento. “No sé de dónde tienen elementos para decir eso, nosotros nos ocupamos, faltaron votos pero no necesariamente nuestros o exclusivamente nuestros”, dijo.

Entre los blancos entienden que es tiempo de analizar sin apuro y pensar que el principal objetivo es ganar la elección nacional. Así opinó Pablo Abdala de Alianza Nacional. Su agrupación marcó diferencias en las negociaciones previas por entender que se estaba haciendo con falta de tiempo. “Es una experiencia fallida y hay que actuar con prudencia. No hay que descartar ningún escenario, ni manejarse con preconceptos”, declaró.

Del sector de Lacalle Pou, Juan José Olaizola sostuvo que más importante que el instrumento electoral es generar un proyecto para Montevideo. “Una de las opciones era la Concertación. Con qué partido político se comparecerá en mayo, se verá más adelante. Pero es un tema de forma y no de fondo”, dijo el blanco.

El Partido de la Gente fue el primero en ofrecerse como alternativa. Pero las miradas de blancos y colorados están lejos de allí. Es que siguen cuentas pendientes de cuando su líder, Edgardo Novick, inició su carrera política con la Concertación para catapultarse solo al fundar su propio partido.

Ahora todos miran al Partido Independiente. Allí ven las chances de tener un lema con el cual competir en mayo el gobierno de Montevideo.

Pero blancos y colorados tienen un problema: el partido de Pablo Mieres no está dispuesto por ningún motivo a iniciar conversaciones hasta después de octubre. Mieres sí aclaró que en esta elección no será imparcial en la definición. Y también remarcó su claro rechazo a votar al Frente Amplio.

Por eso en los partidos tradicionales entienden que existe la oportunidad de generar una gran coalición para el gobierno nacional que sienta las bases para la departamental de mayo de 2020.

Una primera experiencia que no se puede repetir

En 2015, la alianza entre blancos, colorados y Novick generó todo un nuevo fenómeno político, sin embargo, no le alcanzó para quedarse con la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) que terminó ganando el Frente Amplio. En ese entonces, Novick superó ampliamente al excomisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé (PN) y a Ricardo Rachetti (PC). Hoy, a casi cinco años de aquella histórica elección el Partido de la Concertación deberá a esperar al 2024 si es que se pretende volver a reflotarlo.

Novick gritó primero y salió a ofrecer su Partido de la Gente

Hay una frase más que repetida en política que los veteranos dirigentes usan en momentos que esta complicada la elección de algún postulante a determinado cargo: “Si mi nombre es solución…”, aparece en la mesa de negociaciones habitualmente. Algo así pasó con el Partido de la Gente de Edgardo Novick. El fundador de ese partido ofreció públicamente su lema ayer para que blancos, colorados e independientes voten en conjunto en la elección departamental de Montevideo.



-¿Qué lectura hace de lo que ocurrió con la Concertación en las internas?



-No se le pusieron las ganas o la atención necesaria. Me consta que por ejemplo Lacalle Pou, del Partido Nacional se preocupó mucho por la Concertación, lo mismo que Sanguinetti en el Partido Colorado.



-¿El sector de Talvi de los colorados no?



-Lo que digo es que Sanguinetti demostró preocupación, y otros capaz que le dieron prioridad a su instancia de la interna, para ellos era importante y dejaron de lado la Concertación. Lacalle Pou y Sanguinetti fueron los que más se preocuparon.



-¿Hay intenciones de ir atrás del Partido Independiente?



-Que a mí me conste no. Hay pactadas reuniones y conversaciones para la semana que viene.



-¿Cómo le cayó que Talvi planteara no integrar a su partido en una eventual coalición?



-Él dice que nosotros no tenemos propuestas. El 1° de agosto vamos a presentarlas

Somos un partido nuevo que no estamos para fragmentar, al contrario, peleamos más por la Concertación y por estar unidos.



-¿Le molestó cómo salió Talvi?



-No es la misma la posición de Lacalle Pou que está tratando de ver los puntos positivos que nos unen a todos, creo que hay que ir más por ese camino y no tomar un tema más de decisión personal. Lacalle está mostrando mayor apertura a los demás partidos que Talvi.