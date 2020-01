Mieres sobre Manini: "No parece lo mejor poner a la pata derecha de la coalición"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Mieres, líder del Partido Independiente y designado ministro de Trabajo, se refirió a la decisión de Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto y senador electo, de ofrecerse como candidato único de la coalición multicolor y poner a disposición el lema de su partido.

"Tomamos con sorpresa la propuesta de Manini Ríos. Formalmente, el Partido Independiente no ha tenido ninguna propuesta de Cabildo Abierto. Nosotros no hicimos tampoco ninguna propuesta", dijo en "Desayunos Informales" (Canal 12).

"La posibilidad de que el lema Partido Independiente se usara no surgió de nosotros y tampoco lo exigimos, fue una propuesta de otros partidos. Cuando salió Irene Moreira a explicar que ellos no se sentían cómodos, me pareció que tenían todo el derecho a decirlo (...) Tampoco propusimos a Gerardo Sotelo. Nos halaga mucho lo del lema y lo de Sotelo, pero no fueron propuestas nuestras", remarcó.

Mieres insistió que "si no votamos juntos, no tenemos chances de ganar".

"El nombre de Sebastián Bauzá probablemente hubiera sido consensual. Si Sotelo es el nombre que conforma a todos, estamos encantados. Pero aparentemente ese tampoco es el camino", explicó.

Asimismo señaló que "la candidatura de Manini Ríos pone en riesgo la posibilidad de la ingeniería electoral".

"Si vamos a competir con una coalición de izquierda, no parece lo mejor poner a la pata derecha de la coalición. Dejamos vacía la frontera donde se define la elección. ¿Es lógico, tiene sentido?", cuestionó.

"No discuto la legitimidad del planteo de Manini Ríos, pero creo que la lógica que estaba arriba de la mesa era buscar el lema más aceptable para todos y un candidato de consenso (...) Hay que ubicar el alcance de la coalición. La coalición es para gobernar a nivel nacional. La prueba es que en el resto del país para mayo hay soluciones muy variadas y diversas.", añadió.



Gerardo Sotelo: "Me parece obvio que no es posible que Manini Ríos sea candidato único"

Gerardo Sotelo coincidió con la postura de Mieres y destacó en diálogo con Informativo Carve: "Si votamos divididos, el Frente tendría que organizar a partir de hoy los festejos en Montevideo".



"Se ha manejado mi nombre, pero no soy candidato a nada. Soy solo una persona que ha decidido dedicarse a la política (...) Sebastián Bauzá es una persona a la que respeto y admiro. Lamento que no haya aceptado ser candidato", indicó.



"No tengo problema con Manini Ríos, tengo las mejores referencias de él como persona no es un tema personal. No hablo de candidaturas, pero me parece obvio que no es posible que sea candidato único, porque sería el único líder que se autoproclama o lo proclama su partido y sería el único de los líderes de los cinco partidos que sería candidato y eso genera desequilibrio. Él mismo sabe que eso no va a prosperar", manifestó.