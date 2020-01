El FA negocia con las bases para evitar el bloqueo a Daniel Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue la coordinadora P, correspondiente a los barrios Sayago, Conciliación, Peñarol y Prado, la que pateó el tablero cuando decidió no apoyar la candidatura de Daniel Martínez en el Plenario del Frente Amplio. Otras coordinadoras donde militan los dirigentes de base definieron apoyar una candidatura única, lo que determinó la postergación de la instancia de proclamación de los candidatos a la Intendencia de Montevideo prevista para ayer.

Para solucionar las diferencias, la Departamental de Montevideo del Frente Amplio citó a los sectores -que apoyan las candidaturas múltiples- y luego a las bases para negociar las condiciones del Plenario y evitar un posible bloqueo a Martínez, dijeron a El País fuentes políticas.

La mayoría de las coordinadoras habían planteado la necesidad de un candidato único, pero son tres los que pretenden postularse: Martínez, la senadora electa Carolina Cosse y el exdirector del Maciel Álvaro Villar. Incluso en alguna de las coordinadoras se manejó la posibilidad de apoyar a uno de estos candidatos como oficial y habilitar los otros dos, algo que no prosperó.

Los delegados de base de las coordinadoras estaban mandatados a votar un candidato único en el Plenario, lo que se entendió como un “error grave” por parte de algunos sectores. En una reunión convocada por el presidente de la Departamental de Montevideo Carlos Varela, opinaron en estos términos el Partido Comunista, el Movimiento de Participación Popular, la Vertiente Artiguista y Fuerza Renovadora.

Lo que se evaluó es que esta situación podría generar un “bloqueo” a dos de los candidatos lo que se entiende como un factor “negativo” para la campaña del Frente Amplio en Montevideo. Si bien entienden que otros departamentos habilitaron una sola candidatura (Cerro Largo, Canelones y Río Negro) en Montevideo no están dadas las condiciones.



El próximo lunes, las autoridades de la Departamental y delegados sectoriales mantendrán contactos con las bases para que revean su posición y habiliten las candidaturas múltiples en Montevideo.



Plenario Departamental.

El Plenario Departamental está integrado por 54 delegados de base y 54 de sectores. Además del presidente, dos vicepresidentes y el intendente de Montevideo. Se requieren cuatro quintos para aprobar las candidaturas y si no se logra se puede pasar a un cuarto intermedio. En una segunda reconsideración de las candidaturas quedan aprobadas por dos tercios de los integrantes del Plenario Departamental.



De acuerdo al artículo 90 del Estatuto del Frente Amplio si no se logran las mayorías para la aprobación de las candidaturas, aún se puede apelar a otra instancia diferente como lo es el Plenario Nacional. Allí por decisión de dos tercios de sus miembros (175) “se establecerá el mecanismo que se considere oportuno para destrabar la situación”, según el estatuto.

Daniel Martínez durante la campaña electoral. Foto: Leonardo Mainé (Archivo)

El Plenario Departamental del Frente Amplio quedó citado para el próximo miércoles 29 para aprobar las candidaturas. Fuentes consultadas por El País indicaron que además de negociar los votos para la aprobación de los múltiples candidatos se trabaja en una resolución única para someter a votación.



Esto implica que no se ponga a consideración del Plenario cada candidatura por separado, para no debilitar al candidato que sea menos votado de los tres en carrera. Se pretende entonces por parte de los sectores que no se marquen los votos de candidatos para dar una señal interna de unidad.



En la reunión entre sectores, convocada por la Departamental del Frente, se coincidió que la elección no será fácil en Montevideo, aunque coincidieron que la incertidumbre en la coalición de la oposición favorece a la izquierda.

Miranda: es normal y parte del proceso

El presidente del Frente Amplio Javier Miranda consideró que es “normal” y parte del proceso que se den discusiones como las planteadas por las coordinadoras de Montevideo acerca de la presentación de una candidatura única o múltiples.



Con respecto a la situación de la oposición, Miranda expresó: “Miren lo que pasa del otro lado” en referencia a los nombres que se manejaron, entre ellos el de Guido Manini Ríos y el de Ernesto Talvi.



“Uno ve la improvisación de la danza de nombres surgidos tras nada y que ni siquiera saben bajo qué lema van a ir. Sotelo no es lo mismo que Manini, uno fue periodista y el otro fue militar. Tienen perfiles distintos, la forma de diálogo también””, expresó Miranda.



“Por lo menos el Frente se sienta y orgánicamente” a definir las candidaturas en Montevideo, argumentó el titular de la coalición de izquierda.

Ofrecieron 33 cargos al FA Según supo El País, el presidente electo Luis Lacalle Pou ofreció 33 cargos al Frente Amplio. En ellos no incluyó organismos con el Banco de Previsión Social, la Administración Nacional de Educación Pública y la Administración de los Servicios de Salud del Estado.



El ofrecimiento fue realizado este jueves por parte del futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado a Miranda. Los cargos abarcan los organismos de contralor, las empresas públicas, entes autónomos y servicios.



“Nosotros no hacemos reparto de cargos y esto no es para conseguirle trabajo a alguien que se quedó sin trabajo, ni es un premio consuelo”, aseguró Miranda.