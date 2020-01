Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, habló sobre el borrador presentado del proyecto de ley de urgente consideración, sobre las elecciones departamentales y sobre los cargos para el partido que les ofreció el presidente electo Luis Lacalle Pou.

Miranda siguió la línea que los dirigentes del Frente Amplio ya habían expresado y aseguró que "este era el plan de gobierno que tendrían que haber presentado antes de las elecciones" ya que, opinó, "merece un estudio profundo, serio y detallado".



"Nosotros creemos que esos 457 (artículos) expresan aquello que decíamos de un gobierno conducido por conservadores neoliberales en lo económico y reaccionario", expresó. "Más allá del chorizo hay cuestiones de seguridad, (por ejemplo) cómo se va a gobernar la educación, cómo se va a reglamentar el derecho a huelga", agregó.



Miranda indicó por otra parte que algunos de los temas que se proponen en el borrador no tienen carácter de urgente consideración y "eso le hace mal a la democracia".



"Creo que hay que analizar la constitucionalidad de la utilización de un mecanismo legítimo, previsto efectivamente en el artículo 168 de la Constitución de la República, para introducir temas que no debieran ser de urgente consideración. Pongo el caso del 318, que debe ser el caso más caracterísitco, de la manufacturación del chorizo artesanal", aseguró.

Cargos para el Frente Amplio

El presidente del partido indicó que ayer jueves se comunicó con Lacalle Pou, quien le trasladó la propuesta inicial en cuanto a la integración de cargos.



"Lo que la mesa política trató hoy es afirmar, confirmar o formalizar que el Frente Amplio tiene interés en participar en los órganos estatales, como además fue la tradición del Frente Amplio. Lo que los partidos tradicionales en algún momento le negaron y el Frente Amplio que era la participación de la oposición que los distintos organismos sean entes autónomos y servicios descentralizados tanto del dominio industrial y comercial como sociales, pero también otros organismos que son de distinta naturaleza", expresó.



"No es lo mismo la Corte Electoral, que es un poder del Estado, que el directorio de Ancap", ejemplificó y explicó que incluso las lógicas de designación son distintas.



El presidente del Frente Amplio prefirió no adelantar ni la cantidad de cargos que fueron ofrecidos ni cuáles son concretamente y explicó: "Esto recién se inició".



Miranda indicó que debe haber un diálogo entre el gobierno electo y el Frente Amplio que es, recordó, la fuerza política opositora más fuerte del país con casi la mitad de la población adherida.



Con respecto a si ya se sabe quién ocupará cada cargo Miranda fue tajante: "Nosotros no hacemos reparto de cargos, y esto no es para conseguirle trabajo a alguien que se quedó sin trabajo, ni es un premio consuelo", agregó Miranda, quien aseguró que se elegirá a los más capacitados y que mejor representan al proyecto político del Frente Amplio".

Elecciones departamentales

Miranda también se refirió a las elecciones departamentales y a la situación tanto de la coalición como de su propio partido, que decidió aplazar para el miércoles 29 el Plenario Departamental.



El presidente del Frente Amplio consideró que es normal y parte del proceso que se den este tipo de discusiones con referencia a si se presentará un candidato único, como buscan las Coordinadoras de Montevideo, o si se presentará una múltiple candidatura, como pretenden la mayoría de los sectores.



Con respecto a la situación de la coalición, Miranda expresó: "Miren lo que pasa del otro lado" en referencia a los nombres que se manejaron, entre ellos el de Gerardo Sotelo y el de Guido Manini Ríos.



"Uno ve la improvisación de la danza de nombres surgidos tras nada y que ni siquiera saben bajo qué lema van a ir", expresó Miranda. "Por lo menos el Frente se sienta y orgánicamente".



"A mí me gustaría saber contra quien voy a competir", dijo el presidente del Frente Amplio. "Sotelo no es lo mismo que Manini, uno fue periodista y el otro fue militar. Tienen perfiles distintos, la forma de diálogo también".



Miranda indicó además que también le gustaría saber cuál es el proyecto político que está detrás del candidato y que se va a confrontar con el proyecto político del Frente Amplio.