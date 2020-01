Daniel Martínez sería candidato a la IMM y agita la interna del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando nadie lo esperaba, Daniel Martínez volvió al ruedo como candidato a la Intendencia de Montevideo y ahora es todo “barajar y dar de nuevo” en el Frente Amplio. Su aparición desconcertó al Partido Socialista, que había definido el respaldo a Carolina Cosse en medio de una división interna y ahora hay quienes plantean revisar la resolución adoptada.

Según supo El País, Martínez transmitió a algunos sectores que está dispuesto a ser candidato si lo respaldan. Hubo conversaciones con los grupos que participaron de un asado en Punta Negra entre los que estaban: la Vertiente Artiguista, Asamblea Uruguay, el Nuevo Espacio, Grupo País, la Lista 5005, Plataforma y el PAR de Cristina Lustemberg. Anoche, estos sectores evaluaban reunir a sus principales dirigentes para anunciar el respaldo a Martínez para la Intendencia de Montevideo.

El excandidato presidencial dejó en claro que su intención no era competir con Pablo Ferreri (subsecretario de Economía) y Álvaro García (director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto). Ambos, renunciarán a ser candidatos para dar paso a Martínez, según dijeron a El País fuentes políticas. En el asado de Punta Negra, los diferentes sectores manifestaron la necesidad de unificar una tercera candidatura “fuerte” que le compitiera a Cosse y no debilitara al director del Maciel, Álvaro Villar.



Fuentes consultadas por El País indicaron que García está “esperando la decisión final” de Martínez para bajarse de su candidatura. Los informantes indicaron que García desde un inicio respaldó al exintendente y solo salió a la cancha cuando éste se bajo a fines del año pasado por falta de respaldo dentro del Partido Socialista.

En todo el proceso de que Martínez se vuelva a presentar como candidato hubo conversaciones del expresidenciable tanto como con García como con Ferreri, para negociar en qué condiciones se bajarán de sus respectivas candidaturas.

Según supo El País, “es inminente” el anuncio de que Martínez será candidato. La decisión de dar marcha atrás con su resolución de no postularse a la contienda por la Intendencia de Montevideo -comunicada formalmente el 27 de diciembre- se produce a pocos días de que la Departamental del Partido Socialista respaldara a Cosse en una sesión dividida en la que se retiraron de sala 13 dirigentes renovadores.

La posibilidad de que Martínez se presente nuevamente como candidato sorprendió a los socialistas y generó incertidumbre acerca de qué puede suceder en la interna del sector. Hoy está previsto que la Departamental reciba, a la hora 16, a Cosse para otorgar su respaldo oficialmente. Ayer, varios renovadores pidieron suspender el encuentro con la candidata, pero no hubo eco de parte de los ortodoxos, que tienen hoy la mayoría en la Departamental.

La senadora electa oficializó ayer ante la departamental del Frente Amplio su candidatura. Foto: Marcelo Bonjour

Fuentes del ala renovadora no descartaron solicitar que se revea la decisión del respaldo a Cosse, para eso se requiere el 25% de las firmas de los centros socialistas. El País quiso consultar al secretario general del PS, Gonzalo Civila, sobre el tema, pero no obtuvo respuesta de su parte.

Dentro del Frente Amplio hay quienes entienden que la presentación de la candidatura de Martínez obedece a una respuesta al Partido Socialista, que en su momento no le dio el respaldo para ser candidato. En una reunión informal, varios dirigentes de las dos corrientes (ortodoxos y renovadores) coincidieron en que no era una buena opción que se presentara a competir.



Entre los argumentos que se manejaron para no impulsar a Martínez se habló de priorizar la unidad del Frente Amplio, según una resolución del Comité Central del 30 de noviembre y de acuerdo a lo informado por Civila en una carta a la militancia fechada el 3 de enero.

En tanto, en campaña electoral rumbo al balotaje, Martínez había manejado la posibilidad de irse a su casa a “cuidar a sus nietos” en caso de perder las elecciones nacionales.

Barajar y dar de nuevo.

La noticia de que Martínez será candidato supone un “barajar y dar de nuevo” en la interna de todo el Frente Amplio, no solo del Partido Socialista.



Anoche, el Movimiento de Participación Popular respaldó a Villar, al entender que el candidato tiene como principales características “la humildad y experiencia de gestión de calidad”. A su vez se consideró que el director del Maciel demostró “ser un hombre íntegro, sensible y comprometido con aquellas personas que menos tienen”. En tanto, destacaron su condición de frenteamplista independiente “con una profunda vocación de servicio”. El candidato ya recibió el respaldo de Fuerza Renovadora, de Mario Bergara, y del grupo Unir de Fernando Amado.

Álvaro Villar. Foto: Marcelo Bonjour

Por otro lado, la candidatura de Cosse seguirá firme, aún si se diera marcha atrás con el respaldo del Partido Socialista. Ayer, la exministra de Industria consideró “un honor” que la apoyara el sector, que la recibirá formalmente hoy.

La candidatura de Cosse se oficializará en conferencia de prensa el próximo miércoles donde la acompañarán dirigentes independientes, del Partido Comunista y del Partido por la Victoria del Pueblo. A su vez, el sector de Constanza Moreira (Casa Grande) ayer reunió a su departamental para analizar a qué candidato apoyar.



Ahora hay quienes sostienen que con Martínez y Cosse como candidatos, la elección departamental se terminará por polarizar entre ambas alternativas. Todos los nombres deberán ser habilitados el viernes 24 en la Departamental del Frente Amplio.

Martínez aspira a ser presidente Daniel Martínez tiene aspiraciones de ser nuevamente candidato a presidente en el 2024 por el Frente Amplio. Esto está claro desde la fecha en que perdió las elecciones ante Luis Lacalle Pou.



Dentro del Frente Amplio, el senador Mario Bergara planteó la necesidad de que el candidato a intendente cumpla los cinco años de gestión como forma de priorizar el trabajo en Intendencia de Montevideo.

Carolina Cosse sobre Martínez: “No voy a entrar en una telenovela” Carolina Cosse oficializó ayer ante la Departamental del Frente Amplio su candidatura para la Intendencia de Montevideo.



Luego del encuentro, en rueda de prensa, se la consultó cuál es su opinión sobre una posible candidatura de Daniel Martínez, excandidato a presidente por el Frente Amplio. Ante esto, dijo que no va “a entrar en una telenovela”. Además, comentó que lo único que supo es que “el compañero decidió no participar en las elecciones”.



En cuanto a cuál sería su relacionamiento con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) dijo que es una “gran defensora del diálogo y la apertura”. A su vez, remarcó que cuando trabajó en la Intendencia tuvo “diálogo y relación con el sindicato” con el que fueron “resolviendo las cuestiones sobre la marcha”. Por último, destacó que cuando fue presidenta de Antel “no hubo ningún conflicto” y que como ministra estuvo en la “conformación de mesas de diálogo”.



Sobre su visión de Montevideo, consideró que “lo que se hizo bien hay que mantener y lo que no, hay que hacerlo mejor”. A futuro dijo que pretende una ciudad más limpia.