Álvaro Villar recibe apoyo como candidato a la IMM y promete “cambio en el cambio”

Álvaro Villar recibió ayer de parte del senador electo Mario Bergara el primer respaldo sectorial para su carrera electoral rumbo a la Intendencia de Montevideo. Lo presentaron como un candidato independiente para romper con “las chacras sectoriales dentro del Frente Amplio”.

Tras oficializarse el respaldo, que hace días estaba asegurado, se esperan otros apoyos como el grupo Unir de Fernando Amado y el Movimiento de Participación Popular (MPP). Fuerza Renovadora, sector de Bergara, plantea que el candidato a intendente debe permanecer cinco años en el cargo para evitar que sea utilizado electoralmente.



Según dijo Bergara ayer, en la conferencia de prensa realizada en la Huella de Seregni, con la elección de Villar se colocó “en primer lugar al departamento antes que a la fuerza política y a la constelación de valores encabezada por la ética y la transparencia, el diálogo y la negociación antes que las ambiciones personales”.

El sector de Bergara entiende que la fortaleza de Villar es su condición de “independiente”. “Nos saca de esa visión chacrista y sectorial que cada uno tiene que definir su candidato para disputar espacios de poder en el Frente Amplio”, indicó.



Por su parte, Villar destacó su condición frenteamplista “desde la cuna”, ya que su padre (Hugo Villar) fue el primer candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo en el año 1971.



Se mostró confiado de aplicar “el cambio dentro del cambio” y proponer “un Montevideo mucho mejor de la que tenemos”. En tanto, Bergara consideró que “el Frente Amplio va a seguir a la cabeza de la Intendencia de Montevideo a la luz de los resultados electorales” del balotaje.



Sector Progresistas.

El director de OPP Álvaro García marcó distancia de Bergara al no respaldar la candidatura de Villar en Montevideo y lo mismo sucedió con Cristina Lustemberg (PAR). La decisión de lanzarse por su cuenta generó malestar en el sector Fuerza Renovadora.

García inició una ronda de contactos con sectores en búsqueda de respaldos para poder postularse. En tanto, el subsecretario de Economía Pablo Ferreri está en contacto con García, ya que en el ámbito del astorismo no descartan que se terminen unificando las dos candidaturas en una sola. Es decir que uno de los dos se termine por bajar de la contienda electoral.



Lo que se busca es construir una opción alternativa a las candidaturas de Villar y la senadora electa Carolina Cosse, que permita unificar a los moderados dentro del Frente Amplio.

El Plenario del Frente Amplio definirá sus candidatos a la IMM el próximo 24 de este mes. Foto: Fernando Ponzetto

Resta saber qué posición tomará la Vertiente Artiguista en la discusión electoral, ya que el sector no se expidió por ningún candidato aunque uno de los nombres que se manejó es el del presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira, quien integra las filas del grupo. Tanto Pereira como Villar fueron nombres puestos arriba de la mesa por el expresidente José Mujica, pero el primero no logró ningún tipo de respaldo sectorial. “Nunca me subí a ninguna candidatura”, dijo el sindicalista en rueda de prensa sobre la posibilidad de postularse como candidato a intendente.



El Plenario del Frente Amplio debe aprobar las candidaturas el viernes 24. Se pueden habilitar hasta tres, por lo que todo dependerá del respaldo que terminen de conseguir los candidatos. Los sectores negocian para que ya lleguen acordadas previamente la terna de candidatos y así evitar rispideces internas.

Socialistas se definen viernes La Departamental del Partido Socialista se reúne mañana viernes para definir a qué candidato apoya para la Intendencia de Montevideo. Fuentes políticas dijeron a El País que la mayoría, en manos de los ortodoxos, se inclina por respaldar la candidatura de Carolina Cosse. En tanto, el ala renovadora no está de acuerdo, por lo que será un tema discutido.