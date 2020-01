Estos son los nombres que maneja el Frente Amplio para la Intendencia de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Frente Amplio avanza en el proceso de definición de quiénes serán sus candidatos a la Intendencia de Montevideo. En este sentido la departamental ya tuvo reuniones con el subsecretario de Economía Pablo Ferreri y con el presidente del PIT-CNT Fernando Pereira. Hoy mantuvo una reunión con el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior Gustavo Leal y aspira a reunirse con la senadora electa Carolina Cosse y el director del Maciel Álvaro Villar.

Carlos Varela, presidente de la Departamental de Montevideo, dijo hoy en conferencia de prensa que pretenden en las próximas semanas "terminar las entrevistas para luego informar a la mesa departamental que el 13 de enero levanta el receso y llegar al 24 de enero al Plenario con esto resuelto". La idea es que al Plenario se llegue con "un máximo de tres nombres para luego ir a la convención departamental el 3 de febrero que determinará de acuerdo a la ley quiénes nos van a representar en mayo".

"Nos queda pendiente Cosse y ahora otra con la confirmación de Villar", dijo Varela en relación a los encuentros con los potenciales candidatos. Varela dijo que Pereira "no descartó la candidatura" y que "todos los compañeros han expresado la misma disponibilidad a ocupar responsabilidades si el Frente Amplio así lo resuelve".

"Una vez que tengamos todos los nombres consolidados, y puede haber más, porque compañeros con capacidad hay en el Frente Amplio para ocupar estas responsabilidades, los sectores políticos comenzaran un proceso para llegar a una decisión el 24 de enero", explicó.

"La lista no esta cerrada porque no depende de nosotros sino de la voluntad de quienes se sientan con la capacidad para ello o aquellos que tengan apoyo de sectores y bases. De todas formas no creemos que vaya a ser más extensa", indicó.

Qué les preguntan en las reuniones

El presidente de la Departamental de Montevideo contó que en las reuniones con los candidatos hablan de "qué perspectivas tienen desde el punto de vista programático sobre Montevideo" ya que el 7 de enero el organismo va a empezar a trabajar sobre el programa a presentar.

"Tenemos una ciudad en pleno cambio, que tiene transformaciones importantes, la influencia de corrientes migratorias que hay que integrarlas y tiene enormes desafíos medioambientales y un nuevo relacionamiento con un gobierno con signo diferente", dijo Varela sobre los desafíos para quien esté al frente de la Intendencia de Montevideo.

Pablo Ferreri Durante este segundo gobierno de Tabaré Vázquez se desempeña como subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Anteriormente, durante la administración de José Mujica (2010-2015) fue director general de Rentas. Es contador público.

Álvaro Villar Es el director del Hospital Maciel. Ocupa ese cargo desde el año 2012. Es neurocirujano e hijo de Hugo Villar, el primer candidato a la Intendencia de Montevideo que presentó el Frente Amplio en 1971, año de fundación del partido político.

Carolina Cosse Esta ingeniera ocupó el puesto de ministra de Industria durante el gobierno que se despedirá el 1° de marzo próximo. Dejó ese cargo para pelear por la candidatura por el Frente Amplio a la Presidencia, carrera que perdió frente a Daniel Martínez. Antes, en el gobierno de Mujica, había sido presidenta de Antel. En las elecciones de octubre resultó electa senadora.

Gustavo Leal Leal es sociólogo y se desempeña como director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior. Durante la pasada campaña electoral, el por entonces candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, anunció que, de llegar al gobierno, Leal sería su ministro de Interior.