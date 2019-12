Fernando Pereira: “Nunca me sentí candidato” a la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo a El País que valora mucho la “propuesta personal” que le hizo José Mujica para ser candidato a intendente de Montevideo, pero para considerarla debe ser formal y “eso no ha sucedido”.

“Hubo un conjunto de conversaciones y diversos apoyos, pero un tema de este volumen requiere de la existencia de una propuesta orgánica que no ha llegado. Entiendo la noticia pero nunca me sentí candidato, sí sentí qué hay un conjunto de compañeros y compañeras que veían con buenos ojos mi candidatura”, señaló.



Pereira consideró que también “hay un conjunto importante de compañeros” sindicalistas que prefieren su permanencia dentro del Pit-Cnt y “todas estas cosas tienen su peso”. “Yo milito en una gran organización, a la cual la tengo en el centro de mis preocupaciones diarias, y me siento orgulloso de ser parte de ese colectivo”, agregó.



En su cuenta de Facebook, Pereira escribió hace algunos días que se siente “con muchas ganas, para ejercer colectivamente la dirección” del Pit-Cnt.



El titular de la central agregó que sigue hoy “con el mismo entusiasmo del primer día”. “Nunca fue ni será una aspiración individual llegar a ocupar un espacio. Responde a procesos colectivos en los que, en el centro de las preocupaciones están y estarán siempre las transformaciones sociales”, precisó sobre el ofrecimiento.

En los próximos días se espera que Daniel Martínez termine de definir si será candidato, como se lo pide su entorno más cercano. Hoy y el sábado tiene una nueva agenda pública, por lo que se entiende que está en la carrera electoral.