Presidente del Pit-Cnt suena como candidato para la IMM

El Frente Amplio entró en la cuenta regresiva para elegir sus candidatos a la Intendencia de Montevideo. La dirección del Movimiento de Participación Popular (MPP) planteó continuar con la candidatura del diputado Alejandro Sánchez, mientras a otro nivel se maneja la posibilidad de promover al presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, para alcanzar el sillón municipal.

Una vez concluida la instancia electoral de las presidenciales, la coalición de izquierda empezó a discutir los nombres para competir en las departamentales de mayo. La danza incluye a varios dirigentes desde la senadora electa Carolina Cosse, el subsecretario de Economía Pablo Ferreri y hasta el intendente Christian Di Candia.

Pese a que el expresidente José Mujica dijo que su sector, el MPP, no presentaría un candidato propio para competir. Según supo El País, la dirección del grupo resolvió el pasado sábado mantener el nombre del diputado Alejandro Sánchez como candidato en las conversaciones con otros grupos políticos. En el encuentro se leyó una carta presentada por dirigentes de base del sector de Mujica, en la que plantearon su interés de que Sánchez fuera uno de los candidatos a la Intendencia de Montevideo.

De la dirección participó la senadora Lucía Topolansky, pero no Mujica, que en ese momento se encontraba en una visita a México. Además, el MPP resolvió conformar una comisión para discutir formalmente con otros sectores las candidaturas a las intendencias en general y no solo la de Montevideo. De la misma forman parte el ministro del Interior Eduardo Bonomi, el senador Charles Carrera y el diputado Daniel Caggiani, entre otros.

En enero “se cocinan” los candidatos para estas elecciones departamentales, ya que el tiempo legal que impone la Corte Electoral para presentar candidatos vence el 8 de febrero. Los sectores que integran el bloque Progresistas, que nuclea a Fuerza Renovadora, Plataforma y PAR, mantuvieron diferentes reuniones en las que participó el senador electo Mario Bergara. En las instancias se acordó presentar un candidato común a la Intendencia de Montevideo, aunque aún no se definió el nombre.



Según las fuentes consultadas por El País, se maneja que la excandidata a vicepresidenta Graciela Villar sea apoyada como candidata por una buena parte de los integrantes de estos sectores aunque no genera unanimidad. Incluso se planteó su candidatura en una reunión que tuvo lugar la semana pasada y en la que participó el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda.



Un tiempo.

Pero en las últimas horas surgió un nuevo nombre para la Intendencia de Montevideo: el del presidente del Pit-Cnt, que hasta el momento no ha tenido un perfil político a pesar de integrar y ser parte de la lista de la Vertiente Artiguista. En la última elección ocupó el séptimo lugar al Senado que encabezó Enrique Rubio.



Según supo El País, el nombre de Pereira fue manejado por el propio Mujica en conversación con otros referentes de sectores. Además, el titular de la central obrera se entrevistó con dirigentes de diferentes sectores para consultarlos sobre la posibilidad de su candidatura, entre ellos el secretario general del Partido Comunista Juan Castillo, el secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila y Bergara. En sus entrevistas, comentó que se tomará “un tiempo” para evaluar las diferentes opiniones de sectores en relación a su candidatura.

Consultado por El País, Castillo dijo que “está en conocimiento” de que se maneja la posibilidad de que Pereira sea candidato a la Intendencia de Montevideo porque fue a hablar con él sobre el tema. “Me devolvió el gesto que tuve cuando me ofrecieron la posibilidad de ser director de Trabajo y me parece bien que tenga esa voluntad de escuchar”, señaló Castillo sobre la actitud de Pereira, al que definió como “un amigo”.



Castillo le pidió a Pereira que manejara con “absoluta reserva” su candidatura y que analizara cuáles son los apoyos sectoriales que consigue como para postularse, más allá de lo que puedan ser algunas expresiones de carácter personal. “Tengo la más alta estima por Fernando, soy muy amigo y le dije que tiene que tener mucha cautela y manejo muy fino del tema, porque hay que ser consciente del papel que juega en este momento”, señaló.

Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista. Foto: Archivo El País

El Partido Comunista no tiene decisión tomada acerca de los candidatos a la Intendencia y varios referentes del sector coinciden en que no quieren dar una discusión por adelantado. En esa línea opinaron en las últimas horas tanto Óscar Andrade como Cosse. “Me consta que hay muchos nombres circulando, pero nosotros no vamos a presentar candidatos a la marchanta”, concluyó Castillo acerca del sector.