El Frente Amplio aplaza autocrítica hasta las elecciones departamentales

El Frente Amplio no logró retener el gobierno por cuarto período consecutivo como pretendía. La campaña electoral tuvo errores notorios que serán analizados. La autocrítica está en agenda de la coalición de izquierda, pero se abordará después de las elecciones departamentales de mayo de 2020.

Así se acordó el pasado lunes en el Secretariado del Frente Amplio. Se entendió que el ciclo electoral continúa y debe ser el principal objetivo retener las seis intendencias que están hoy en manos de la izquierda: Montevideo, Canelones, Salto, Paysandú, Río Negro y Rocha. También hay otras donde se considera que hay posibilidades de recuperar, por ejemplo Colonia, donde el intendente Carlos Moreira renunció al Partido Nacional tras la divulgación de audios de contenido sexual.



Hasta ahora la evaluación de los resultados del balotaje es positiva, porque la coalición logró un desempeño mejor de lo esperado y el candidato Daniel Martínez quedó a un poco menos de 30.000 votos de ganar la Presidencia.

“La autocrítica se hará después de mayo”, dijeron a El País fuentes del Frente Amplio. En conferencia de prensa, el presidente del FA, Javier Miranda, indicó el lunes pasado que se inició un proceso de evaluación pero dio a entender que aún es muy pronto para la autocrítica.

A lo largo de la campaña, quedó claro que existieron diferencias acerca de cómo Martínez encaró el trabajo político. En la primera parte los principales líderes como José Mujica y Danilo Astori no tuvieron casi participación pública, pero luego de una votación menor a la esperada en octubre hubo un cambio de estrategia que terminó con el anuncio de Mujica y Astori como posibles ministros.



La elección de Graciela Villar como candidata a vice también generó ruidos y malestar en la interna del oficialismo. La ex-ministra de Industria Carolina Cosse se mostró dolida por no haber sido incluida en la fórmula; otros sectores cuestionaron el “casting” para la elección de Villar; en tanto Astori criticó la “desprolijidad” de todo el proceso que se extendió por varios días luego de las internas del 30 de junio.



A los errores de la campaña se sumó el desgaste de 15 años en el gobierno y el descontento de una parte de la población con el manejo de la seguridad pública, a lo que se agrega la desaceleración de la economía y la pérdida de fuentes laborales. Sin embargo, más allá de la decisión del FA de esperar unos meses para realizar la autocrítica, el Partido Comunista inició ayer una evaluación que continuará en un Comité Central el próximo fin de semana. Según dijo a El País el secretario general del PCU, Juan Castillo, dicho análisis incluye elementos de autocrítica.

En carrera electoral.

Para el Frente Amplio ya comenzó la carrera electoral rumbo a las departamentales. En Montevideo hay nombres en danza, entre ellos Cosse y el senador electo por el Partido Comunista Óscar Andrade. Otro que piensa postularse es Pablo Ferreri, subsecretario de Economía.



En el Movimiento de Participación Popular (MPP) el nombre planteado por el propio expresidente José Mujica es el del diputado Alejandro Sánchez.



Ayer, en declaraciones a radio Oriental, Sánchez indicó: “Hoy no soy candidato a la Intendencia de Montevideo, pero me encantaría”. “Creo que el Frente Amplio tiene que discutir un proyecto sobre qué quiere hacer para la ciudad de Montevideo. No depende de mí, primero depende de qué quiere el Frente hacer para Montevideo”, agregó.

Alejandro Sánchez, el nombre planteado por Mujica para competir por la IMM. Foto. D. Borrelli

Además, aseguró que “le interesa mucho” aportar a la renovación de la ciudad capitalina. “El Frente Amplio tiene que ir con múltiple candidatura hacia mayo, eso es muy importante. No genera divisiones, sino más oportunidades para que se tengan más posibilidades”, añadió Sánchez.

A más tardar en marzo del año que viene, el FA debe proclamar a sus candidatos a intendentes y la pregunta sin respuesta, por el momento, es si Martínez se postulará después de un mejor desempeño electoral el pasado domingo. Según supo El País, allegados al exintendente pretenden que sea nuevamente candidato, pe-ro él no dio señales de si aceptará. Por otro lado, para postularse requerirá de respaldo de otros sectores más allá del Partido Socialista, al que pertenece Martínez. Previo al balotaje, el candidato señaló que si no ganaba la elección se iba a dedicar a “cuidar a sus nietos”.