Martínez se apoya en Mujica y Astori y su campaña da un brusco giro

José Mujica esbozó una sonrisa pícara, de esas que son casi su marca registrada, y dijo bien fuerte, como para que no pase desapercibido: “¡Juventud, divino tesoro!”. Una obvia ironía del expresidente, quien posaba para las cámaras junto al ministro de Economía Danilo Astori, al candidato frenteamplista Daniel Martínez y a la aspirante a vice Graciela Villar, en el cierre de una conferencia de prensa convocada de apuro ayer de mañana en el hotel Palladium, en el Buceo.

Allí Martínez anunció lo que este jueves había adelantado el semanario Búsqueda: que Mujica (84 años) será el ministro de Ganadería y Astori (79 años) el canciller si el Frente Amplio vence en el balotaje del domingo 24 de noviembre.

Era una movida fuerte del comando frenteamplista, que -apurado por una elección que parece cuesta arriba tras la última encuesta de Equipos, que le da 47% de intención de voto a Luis Lacalle Pou y 42% a Martínez-, un día antes había anunciado tres ministros: Mario Bergara en Economía, Cristina Lustemberg en el Mides y Lucía Etcheverry en Vivienda. Si se suma a Gustavo Leal como ministro del Interior, Martínez ya anunció a casi medio gabinete: seis de 13. Algo inédito en las campañas electorales.



La estrategia frenteamplista adoptó así un giro brusco en los últimos días. Apunta a dar certezas y apela a dos pesos pesados, lo que implica una pausa en el camino de la renovación que había iniciado Martínez. El exintendente ya no es el centro de la campaña: ahora aparece rodeado por referentes frenteamplistas e insiste en que los líderes de la llamada “coalición multicolor” no logran sacarse una foto todos juntos.

“Ponemos toda la carne en el asador”, comentó sonriente a El País un asesor de Martínez que llegaba al hotel sobre las 11 de la mañana. “Queremos mostrar equipo, que estamos todos juntos”, explicó. Un rato después el candidato afirmó que Mujica y Astori aportan balance y experiencia, “el soporte político”, para su eventual gabinete.

Como la murga.

“Tengo un chichón en la pierna”, dijo Mujica y se sentó para atender a la prensa. Hace unos días sufrió un accidente doméstico que aún lo tiene a mal traer: le dejó consecuencias en una de las piernas.



La elección del expresidente y exministro de Ganadería parece estar destinada a captar ese voto desencantado con el Frente Amplio, sobre todo en el interior. Allí nació y creció el movimiento de productores rurales nucleado en Un solo Uruguay. Además, el interior, y sobre todo el norte del país, es el feudo de Cabildo Abierto, el partido de Guido Manini Ríos que ha captado votantes mujiquistas. Lo de Mujica es un mensaje hacia ellos, coinciden los analistas.

Mujica, Villar y los ministros ya nombrados. Foto: Fernando Ponzetto.

Ni bien tomó el micrófono, Mujica dejó claras ciertas limitaciones que tendría en esta etapa. “Por razones de edad, esqueleto y tripas, es una changa que me queda grande, pero no puedo ni debo decirle no a mis queridos compañeros”, afirmó.



El expresidente admitió que se enteró del ofrecimiento el día anterior, aunque las conversaciones venían desde antes. “Hace tiempo le dije a nuestro candidato que yo estaba a la orden y que mientras me dieran las fuerzas lo iba a acompañar. Pero dejé claras mis limitaciones”, afirmó Mujica, quien promueve al diputado y expresidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) Alfredo Fratti como su eventual subsecretario. “Me gusta Fratti, no sé si me darán pelota”, dijo a las risas.



En su esquema mental, Fratti haría el mayor esfuerzo porque “hay que andar chacra con chacra”. Mujica cree que es posible que el Frente haya descuidado el interior, pero dijo que el país “nunca avanzó tanto en la descentralización” como con la izquierda.



La conferencia siguió y las respuestas de Mujica parecieron confirmar cierto desgano con esta etapa que se inicia.

-Es como la murga: ¿lo obligan a salir?



-Y bueno, qué va a hacer -respondió.



-Mujica, ¿va a recorrer el interior del país para intentar captar ese voto?



-No, no. Voy a ir a algunos lugares, nada más. No me da mucho la nafta para andar trotando.



-¿Y cómo va a hacer como ministro?



-Como ministro, lo mismo.



-¿Es una jugada meramente electoral su designación?



-Genio y figura hasta la sepultura. Cada cual tiene su temperamento. Si me meto en una cosa, le doy, le doy, le doy. No quiere decir que no me equivoque. Quiere decir que pongo toda la energía que puedo tener. Ando con una pata medio quebrada por eso mismo. Me pareció que tenía 20 o 30 años y no tenía 20 o 30 años y no me dio la nafta. Se me vino un fierro encima. Es de temperamento. No lo voy a poder cambiar, ya estoy programado así. Yo sé que voy a tener que echar el resto si me toca y tendrá que haber algún repuesto en la vuelta.

José Mujica y Graciela Villar. Foto: Fernando Ponzetto.

-¿Va a pedir entrevistas con las gremiales?



-Pero cómo voy a pedir entrevistas si me enteré ayer que voy a ser ministro.



Más tarde Mujica recibió a Subrayado en su chacra y contó que no está “en edad ni en energía de durar demasiado” en el Ministerio de Ganadería. De hecho, en el Frente estiman que el expresidente ocuparía el cargo no mucho más que un año. Mujica también dijo que a Astori se le vinieron los años encima. “Pero debe haber por ahí algunos más gurisotes que lo ayuden”, opinó a las risas.



El ministro de Economía, quien tiempo atrás afirmó que Venezuela es una dictadura, dijo ayer que le apasiona la inserción internacional y que no podía escaparle “a la responsabilidad” que le pusieron. A Astori le interesa la Cancillería. “Al servicio de ella he trabajado permanentemente, aún desde el Ministerio de Economía”, indicó. Más temprano, en una entrevista en radio Carve, el jefe de campaña Yamandú Orsi indicó que no sabe “si suma o resta” el nombramiento de Astori como canciller.



En el Palladium, le preguntaron a Martínez si piensa seguir nombrando ministros, uno por día. “No me da, no me da”, respondió el candidato a las risas mientras salía de la sala de conferencias. “Lo que sí, van a ser jóvenes”, prometió.

¿Es un anuncio que puede cambiar la elección?

“Tiendo a pensar que algún beneficio puede tener el anuncio de los ministros, porque son figuras que dan algunas cosas que el candidato no tenía, y él estuvo muy solo”, respondió el director de la consultora Factum, Eduardo Bottinelli. “Lo que no sabemos es cuánto puede cambiar. No sabemos cuántos de los votantes de (Guido) Manini Ríos se van a ir con ‘el Pepe’ (José Mujica) porque ya lo votaron a Manini en octubre. Y ese es un electorado muy volátil”.



Para Bottinelli, la jugada del Frente Amplio tiene como inicio el resultado de la elección de octubre, por debajo del 40%. “Si al Frente le hubiese ido mejor, esto no hubiese pasado. Esto implica un ajuste estratégico”, indicó Bottinelli. Agregó que a Martínez le costó reaccionar: “Las decisiones parece que llegan lento y tarde, ya pasaron diez días”.



En tanto, el politólogo salteño Ernesto Nieto opinó que el Frente Amplio tiene la elección más difícil desde 2004, pero cree que aún no está todo decidido. A su juicio, la idea de formar un gabinete ante la opinión pública es acertada “y muestra la intencionalidad de ir por todo, de que no están entregados y ponen toda la carne en el asador”.



El mensaje es que “ningún soldado queda guardado”, dijo. Es más, Nieto afirma que seguramente habrá más nombramientos, si se percibe que son bien vistos.



“Lo único que me hace ruido es lo de (Danilo) Astori porque en el interior hay disconformidad con los temas económicos”, indicó Nieto. La explicación que le encontró es que el ministro de Economía aún tiene una trayectoria probada en gestión, es el responsable de los logros macroeconómicos y ha sido claro con las posiciones internacionales, como en el tema de Venezuela.

Daniel Martínez y Danilo Astori. Foto: Fernando Ponzzetto

"Equilibros internos" en el Frente Amplio El profesor en Ciencias Políticas Jorge Lanzaro dijo a El País que el Frente Amplio busca acudir a liderazgos ya probados y con el ciclo cumplido, “pero todavía con capacidad de referencia política”. Y explicó que hay un doble mensaje: “Tiene que ver con una oferta hacia afuera. Se le da un sitio a Astori, una figura que ha salido de garantía de moderación y de izquierda socialdemócrata. Y también a Mujica, una figura con popularidad en el interior, donde el Frente debe recuperar y tratar de captar votos, y en zonas de Montevideo que pasaron del pachequismo al mujiquismo y ahora afines a Cabildo Abierto”. Al mismo tiempo, es un mensaje hacia adentro del Frente, por “los equilibrios internos”.

Apuesta por colorados del interior El politólogo Ernesto Nieto sostuvo que la estrategia del Frente Amplio es “catch all” y busca “atrapar” a todos los votantes “electoralmente posibles”. El Frente donde más perdió en octubre es en el interior urbano “y bastante más en el interior rural”, y ahí van dirigidas las baterías con el nombramiento de Mujica como ministro de Ganadería, sostuvo Nieto. El expresidente “se comunica muy bien, establece muy buenas relaciones con el interior y arrasó en octubre, volvió a ser el líder de la bancada más importante del Frente. Es la apuesta para conquistar a los colorados del interior, que ya lo votaron en el balotaje de 2009”, indicó el politólogo salteño. “Al electorado de Cabildo es más difícil llegarle”, indicó.