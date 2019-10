Daniel Martínez: "Hay una sensación de que esta es una batalla ganable"

Tan solo 24 horas después de conocer los resultados de las elecciones nacionales, que lo ponen en el balotaje con el candidato blanco Luis Lacalle Pou, el líder frenteamplista Daniel Martínez dialogó con "Subrayado" (Canal 10) y dijo que "hay una sensación de que esta es una batalla ganable".

"Siempre decía: 'arriba de 40% estoy contento, con 42% festejo. Estuvimos en el piso inferior (39,17%), pero empezamos en 30% o 32% (...) Cuando llegamos a 33% estábamos contentos así que remontamos siete puntos", recordó Martínez en referencia a los primeros indicios que mostraban las encuestas.

Sobre el resultado de la elección, con casi ocho puntos porcentuales menos que en 2014 y con la oposición mejor posicionada para una segunda vuelta, dijo que "es una señal de la ciudadanía de que uno debe estar muy atento", pero aclaró que "es una buena base para seguir convenciendo y enamorando a la gente".

Martínez volvió a hacer hincapié en que "el Frente Amplio ha cambiado a este país", pero que "la gente siempre quiere más".

"Vivimos tiempos complejos, pero a mí entender la gente va a terminar certezas y propuestas concretas", señaló.

El exintendente de Montevideo se vio confiado en revertir esta situación en segunda vuelta y recordó que en su vida "siempre que hubo que remarla".

En ese sentido, pensando en el 24 de noviembre, dijo que en esas instancias "se terminan votando personas, trayectorias y experiencias". "Nos tenemos fe como fuerza política y como personas", agregó.

"Debo conocer cientos de personas que me han dicho que en primera vuelta van a votar a tal partido, para que no haya un parlamento unicolor, y después cambian de posición", señaló.

Consultado sobre la frase que utilizó en su discurso acerca de que "hoy todos somos Batlle, hoy todos somos Wilson y todos somos Seregni, porque eso implica defender el futuro de un Uruguay de riqueza, pero también con justicia" contestó que "esa es la gente que a mí me decían que en la primera vuelta voto a mi partido y después te voto a ti".

El candidato oficialista subrayó que "estamos en la trinchera para salir a pelear, barrio por barrio y pueblo por pueblo". Sobre la campaña en estas tres semanas, contó que apostará a seguir "hablando con la gente a la cara, haciendo propuestas y mostrándonos como somos".

"Yo he llegado a donde estoy en la vida por la cercanía", remarcó y agregó que no por "la repartija política", en alusión a la coalición que apronta la oposición.

Martínez fue más tarde a Canal 12, donde un rato antes Lacalle Pou había sido entrevistado.

“A la luz de lo que ha pasado tenemos plena confianza de que este balotaje es ganable”, insistió el exintendente de Montevideo. “A la gente no le gustan los acuerdos entre cuatro paredes”, reiteró ante las cámaras de Telemundo.

Además, dijo que “en Uruguay se llegaron a crear ministerios para lograr coaliciones”, algo sobre lo que no está de acuerdo.

Por otra parte, Martínez mencionó que tiempo atrás tuvo una reunión “más que productiva” con Talvi, y afirmó que el programa del Partido Colorado tiene “más coincidencias” con el del Frente Amplio que con el del Partido Nacional.

Por otro lado, se refirió a las alianzas entre blancos y colorados que hubo en el pasado y preguntó: “¿Cuáles terminaron bien?”.

Martínez también se mostró confiado en que la ciudadanía votará en noviembre “diferente” a lo que sus líderes le dicen.

Ante la pregunta de qué hará si no es electo el próximo 24 de noviembre, respondió: “Vuelvo a la ingeniería y a cuidar nietos”.



ADEMÁS

Martínez y su opinión sobre "Vivir sin miedo"

Pese a que la reforma "Vivir sin miedo" no fue aprobada, Martínez no eludió el alto porcentaje (46,09%) de aprobación que tuvo la misma. "Siempre dije que esta reforma no es la forma, pero somos sensibles al tema seguridad. Algunos votaron porque están tan angustiados a ver si este tema camina", explicó en Canal 10.



"Sería irrespetuoso no respetar a esa gente aunque yo creo que estaban equivocados", añadió.



También reconoció que en estos días buscará hacer énfasis en las 12 medidas que tiene su programa de gobierno para tratar en la seguridad.