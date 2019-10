Martínez llamó a “dar batalla” en el balotaje

Daniel Martínez no tuvo el resultado esperado. El Frente Amplio no logró la mayoría parlamentaria y debe enfrentar el balotaje en peores condiciones a las que imaginó.

La meta era alcanzar el 43% y no se logró. “Estaba dentro de lo posible”, dijo Martínez a El País cuando se retiraba del hotel Crystal Tower, donde instaló ayer su comando. A la hora de cierre de esta edición, el oficialismo apenas superaba el 40% de los votos escrutados.

“La elección está abierta”, señaló uno de los integrantes del comando del candidato, que aseguró no bajarán los brazos aunque los números no les sean tan favorables.

Martínez esperó los resultados en el hotel Crystal Tower, donde se ubicó el comando. En los pisos 7 y 8 se ubicaron el candidato y Graciela Villar junto a sus familiares. Después que las encuestadoras dieran a conocer los primeros números, cruzaron hasta la carpa, donde esperaban el resto de los dirigentes políticos. Daniel Olesker, Enrique Rubio, Ivonne Passada, Carolina Cosse seguían en primera fila lo que informaba la consultora Equipos en Canal 10. Los números no eran auspiciosos y apenas se escuchó algún festejo aislado, en medio de muchas caras de preocupación. Minutos antes, frenteamplistas hablaban que se podía llegar hasta el 45% del electorado y en pocos segundos la esperanza se desvaneció.

Ayer no estaba el expresidente José Mujica y tampoco su esposa, la senadora Lucía Topolansky. El clima no era de fiesta, pero igual se escucharon aplausos y al grito de ¡Martínez presidente!, ingresó a la carpa el candidato. Con la bandera nacional en el hombro y abrazado a su candidata a vice Graciela Villar, Martínez se aferró a lo positivo de la elección: que el Frente Amplio “es la fuerza política más votada”.

“Seguiremos adelante”, dijo el candidato que ayer siguió con el tono crítico hacia su competidor, el nacionalista Luis Lacalle Pou.

De cara al balotaje, Martínez dijo que la ciudadanía debe elegir entre las propuestas concretas y “entre cosas que todavía no se conocen”. “No queremos hacer alianzas en base al reparto de cargos, pero sí en base a las ideas y los objetivos”, aseguró en alusión a la oposición.

El mismo concepto lo reafirmó luego a unos metros de distancia, en el escenario ubicado sobre la avenida 18 de Julio y Yaguarón. Allí el discurso se pareció más a una arenga donde llamó a “dar la batalla” que supone la segunda vuelta con Lacalle Pou. El candidato repitió su crítica contra “los que reparten cargos entre cuatro paredes”. “Sabemos que los uruguayos somos un país inteligente y van a terminar definiendo por el que ofrezca garantías y certezas y no un cheque en blanco, ni por la posibilidad de un futuro lleno de ajustes”, afirmó en alusión a Lacalle Pou.

Diálogo

De cara a la nueva etapa que se abre para el 24 de noviembre, Martínez se mostró como una “persona de diálogo” desde su ADN. “Tengan la certeza de que vamos a dialogar con todo el mundo”, indicó el candidato y citó una vez más su experiencia previa como intendente de Montevideo, donde alcanzó los votos necesarios para aprobar el Fondo Capital gracias a un acuerdo realizado con Edgardo Novick.

Anoche, también se esforzó por dar señales a un electorado no frentista, al citar a José Batlle y Ordóñez, Wilson Ferreira y Líber Seregni. “Hoy todos somos Batlle, hoy todos somos Wilson y todos somos Seregni, porque eso implica defender el futuro de un Uruguay de riqueza, pero también con justicia”, acotó.

“Las uruguayas y los uruguayos somos parte de un mismo pueblo”, afirmó el candidato en un mensaje tendiente a captar votos fuera del Frente Amplio. “Con el corazón en la mano, a pelear”, insistió. “Arriba compañeros. ¡A luchar! Claro que podemos. Seguiremos peleando por la patria de Artigas, a ganar”, afirmó al final. Cerró luego con un “arriba los corazones”.

En las próximas horas, Martínez intentará dar señales de diálogo. Hasta ayer, se conoció que Talvi se comunicó con el candidato para saludarlo. El hecho de que tanto el colorado, como Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto), Pablo Mieres (Partido Independiente) y Novick (Partido de la Gente) anunciaran su apoyo a Lacalle Pou le deja poco espacio a Martínez para negociar.

“No hay una suma matemática”, dijo más tarde el candidato en rueda de prensa sobre el balotaje. Así busca alimentar la esperanza de los frenteamplistas de ganar en segunda vuelta a pesar de que el piso no es el que se esperaban para disputar el nuevo round electoral.

más

El único festejo del FA: No salió la reforma

No hubo motivos ayer en el oficialismo para los festejos. El Frente Amplio bajó su votación en relación al 2014 y se quedó sin las mayorías parlamentarias. Pero la candidata a vice del Frente Amplio, Graciela Villar, festejó que no salió la reforma del sí que impulsaba el senador nacionalista Jorge Larrañaga. Lo hizo cuando le tocó hablar en 18 de Julio y Yaguarón, al igual que el candidato oficialista Daniel Martínez.



“Hoy lo primero que tenemos que resaltar es que el heroico pueblo uruguayo dijo el miedo no es la forma”, aseguró el candidato ovacionado por el público que tenía en sus manos banderas uruguayas y del Frente Amplio.



La candidata a vice lucía en su mano el pañuelo rosado, que se usó como emblema en la campaña del No a la reforma. No era la primera vez que Villar llevaba el pañuelo, también lo llevó en toda la campaña.



Más temprano, cerca de la hora 19, cuando llegó Martínez al comando del Hotel Crystal Tower, su esposa Laura Motta llevaba una remera del “No a la reforma” en respaldo a la contracampaña de “Vivir sin miedo”. Más tarde, la esposa de Martínez se cambió su vestimenta por una más formal acorde a la ocasión.



Antes de las elecciones, tanto Martínez como Villar marcharon contra la reforma impulsada por Larrañaga que planteaba entre otras medidas la creación de una guardia nacional con 2.000 efectivos militares, el allanamiento nocturno con orden judicial y la reclusión perpetua revisable.