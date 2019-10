"Vivir sin miedo" se encamina a fracasar, de acuerdo a datos preliminares

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mayoría de los electores uruguayos no puso este domingo en el sobre de votación la papeleta del “Sí” y la reforma constitucional conocida como “Vivir sin miedo” se encamina a fracasar, de acuerdo a los primeros datos que manejan las consultoras a esta hora de la noche.



"Es más probable que no salga a que salga", dijo Rafael Porzecanski, director de Opción Consultores en Canal 4.



En tanto, Mariana Pomiés de Cifra planteó en Canal 12 que con el 19% de los votos escrutados los números son "muy ajustados" aunque añadió que de todas maneras lo "más probable" es que no salga la reforma. Para esta consultora, la iniciativa habría obtenido el 47% de apoyo.



Por su parte, Ignacio Zuaznabar, de Equipos Consultores, planteó en Canal 10 que la reforma "Vivir sin miedo" habría obtenido 46% de apoyo, por lo que a esta altura de la noche se prevé que "no se apruebe".



La iniciativa –que se votó este domingo junto con las elecciones bajo la forma de plebiscito- fue impulsada por el senador blanco Jorge Larrañaga y propone reformar la Constitución en materia de seguridad.

La reforma plantea crear una Guardia Nacional integrada con 2.000 soldados para colaborar en la seguridad, busca que se permitan los allanamientos nocturnos de los domicilios con autorización del juez y el cumplimiento efectivo de las penas en el caso de los delitos más graves. También la posibilidad de aplicar la prisión permanente revisable para ciertos delitos.



Ninguno de los candidatos presidenciales apoyó la iniciativa.