Comisión No a la Reforma: “Mejorar la convivencia, el debate sobre seguridad no está saldado”

Luego de escuchar sobre una pantalla colocada en la calle Emilio Frugoni los resultados de las principales encuestadoras, hubo festejos en la sede de la Articulación Nacional No a la Reforma, integrada por diversas organizaciones sociales.



Sobre las 23:30 llegó a la sede el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez. Un tiempo antes, los voceros de la Articulación realizaron una conferencia de prensa, luego de conocidos los resultados.



“Nuestro objetivo principal es que esta reforma no saliera y ese objetivo se alcanzó, la próxima semana vamos a estarnos reuniendo para pensar y evaluar los caminos a seguir. Seguiremos apostando a la mejora de la convivencia en nuestro país desde diversos espacios. De todas formas el debate sobre seguridad no está saldado, es un problema real y estamos convencidos que la mejora de la seguridad no pasa por militarizar la seguridad. Tampoco seguir endureciendo penas ni criminalizar la pobreza, sino entender el problema de forma transversal”, manifestó Mariana Rodríguez.

Conferencia de prensa de los integrantes del movimiento contra la reforma constitucional. Foto: Marcelo Bonjour

También cuestionaron que “nuevamente un sector haya tenido la necesidad de usar este mecanismo con fines electorales, usando el miedo y la sensibilidad de la gente para rédito político”.



Consultados sobre la rotura de papeletas, Lucas Regal señaló que “suele pasar en la mayoría de los actos plebiscitarios”, y calificó estos hechos como “una falta de respeto a nuestra calidad democrática”. “Hacemos un enfático repudio a lo que sucedió. Igual estamos convencidos que esta victoria no respondió a que se hayan roto papeletas sino que fue una victoria discursiva”, agregó.



Daniela Buquet, otra de las voceras de la Comisión, sostuvo que “es una realidad que el delito ha aumentado y las medidas hace 25 años no están dando resultados, entonces es un llamado de alerta bien importante” la cantidad de votos a favor de la reforma constitucional. “La discusión no es si el problema del delito es real o no, sino que estas medidas no son la forma”, sentenció.