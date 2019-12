Se enfría la candidatura de Daniel Martínez a la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después del resultado ajustado en el balotaje, Daniel Martínez quedó bien posicionado en la interna del Frente Amplio para ser candidato a la Intendencia de Montevideo (IMM). Pero en los últimos días no ha dado señales de interés en postularse y surgieron nuevos nombres para la contienda electoral, entre ellos el de Gustavo Leal, el excandidato a ministro del Interior.

Fuentes políticas consultadas por El País indicaron que Daniel Martínez no ha dado señales positivas de que se presentará a competir por la IMM. Su última aparición pública fue en el Comité Central del Partido Socialista, el pasado sábado, donde habló de los resultados del balotaje en el que perdió con Luis Lacalle Pou y la perspectiva que tiene el Frente de ahora en más.



Dentro del Partido Socialista no se ha discutido la posibilidad de que Martínez se presente como candidato, aunque en su círculo más íntimo hay quienes entienden que debería postularse para el cargo.

Al momento, no hay una resolución formal de Martínez, pero la mayoría de los dirigentes consultados por El País indican que es difícil que se vuelva a presentar para la Intendencia de Montevideo. Como presidenciable, en una entrevista concedida a Telemundo, Martínez sugirió que si no ganaba las elecciones se iría a la casa a cuidar a sus nietos.



El panorama para las departamentales debe definirse antes de la segunda quincena de enero, ya que el tiempo legal que impone la Corte Electoral para presentar candidatos vence el 9 de febrero. Una vez pasado el balotaje, en la izquierda comenzaron a circular un conjunto de nombres para la Intendencia de Montevideo.

Nombres en carrera.

Todo indica que el FA habilitará múltiples candidaturas. Y algunos de los nombres en carrera son los del subsecretario de Economía Pablo Ferreri y la senadora electa por la lista 1001 Carolina Cosse.



En las últimas horas, el expresidente José Mujica descartó la posibilidad de que el MPP presente candidato propio. Esto dejó por el camino la postulación del diputado del sector Alejandro Sánchez.



El grupo de Mujica aún no tomó una resolución formal sobre el asunto. Al igual que el Partido Comunista, entiende que “no hay apuros” por resolver el tema de las candidaturas.



En las últimas horas surgió el nombre de Leal, quien adquirió relevancia en la última campaña electoral cuando encabezaba recorridas junto a la fórmula del FA por todo el país. Además, mantiene una buena imagen por su trabajo en Casavalle, donde lo tildaron de “antichorro” durante la puesta en práctica de los llamados “Operativos Mirador”.

Leal es independiente y por ahora no cuenta con respaldos sectoriales a su candidatura. El exintendente Mariano Arana elogió públicamente a Leal, pero su sector -la Vertiente Artiguista- no impulsa ninguna candidatura y ni siquiera ha tratado el tema.



Según supo El País, Leal está dispuesto a presentarse como candidato a intendente siempre y cuando Martínez decida no hacerlo. Leal dijo anoche a El País que “hay muchos nombres que se ponen arriba de la mesa pero no hay nada definido” y que el Frente Amplio “se dará los tiempos para esa discusión”.