Impulsan a Daniel Martínez para ser nuevamente candidato a la IMM

Después de las elecciones del domingo 24, Daniel Martínez solo apareció públicamente en una marcha contra la violencia de género a la que nunca falta. El resto de los días se dedicó a descansar y estar con su familia. Pero a nivel político ya se maneja la posibilidad de que sea candidato a la Intendencia de Montevideo.

La primera tarea del excandidato es reconocer a Luis Lacalle Pou como presidente electo, algo que no quiso hacer el día de las elecciones por lo apretado del resultado. Aunque no todos en el Frente Amplio compartieron esta resolución, según admitió el presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda.



Martínez lo visitará formalmente a Lacalle Pou cuando la Corte haga pública la proclamación del presidente, con el 100% de los votos escrutados, dijeron a El País fuentes cercanas al frenteamplista.



Los votos que obtuvo en el balotaje (1.139.749), lo posiciona a Daniel Martínez en un lugar que no se pensaba previo a la elección.



Fuentes frenteamplistas dijeron a El País que sus allegados le pidieron que sea nuevamente candidato a la Intendencia de Montevideo.



Sin embargo, indicaron que Martínez no solo no respondió sino que se tomará su tiempo para poder meditar si accede a ese pedido. El próximo domingo viajará a Argentina para pasar unos días de vacaciones junto a su familia y recién a su regreso daría alguna respuesta.

El Partido Socialista, sector al que pertenece Martínez, comenzó a conversar informalmente la posibilidad de que vuelva a presentarse como candidato y hay disposición a apoyarlo en caso de optar por ese camino.



En tanto, fuentes del Movimiento de Participación Popular (MPP) consultadas por El País indicaron que no se definió aún a quién llevarán como candidato en Montevideo, pero una posibilidad es que se postule el diputado Alejandro Sánchez, candidatura que había sido impulsada por José Mujica. Por lo que el MPP no daría el respaldo a Martínez, como hay quienes pretenden.



En tanto, si bien no hay resolución, los sectores que se definen como astoristas estarían dispuestos a respaldar una candidatura a la Intendencia de Montevideo del subsecretario de Economía Pablo Ferreri.



A eso se suma una posible postulación de Carolina Cosse a la Intendencia de Montevideo, que al momento no cuenta con el respaldo formal del Partido Comunista.

El Plenario Departamental del Frente Amplio considera hasta tres candidatos a la comuna. También se maneja que la excandidata a vice Graciela Villar pueda competir por la Intendencia de Montevideo.

"Está todo dado".

“Políticamente está todo dado” para que Martínez vuelva a ser candidato a la Intendencia de Montevideo, dijo el actual jefe comunal Christian Di Candia.



En declaraciones a radio Sarandí, Di Candia afirmó: “Martínez tendría todo el derecho, mucho más después del resultado del domingo, de definir en la intimidad, y después de una semana de descanso con su familia, si quiere ser uno de los candidatos para mayo”.