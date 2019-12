Daniel Martínez da señales de querer ser candidato a la Intendencia de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



Cuando ya su nombre no estaba sobre el tapete, el excandidato presidencial Daniel Martínez volvió a escena con una agenda pública. Dice que está “de licencia”, pero no descarta ser el candidato a la Intendencia de Montevideo.

Recién llegado de Tucumán y Salta (Argentina), Martínez participó ayer de la inauguración de una plaza infantil en el Parque Rodó junto al intendente Christian Di Candia. Llegó cuando ya estaba empezada la actividad con su termo y mate en mano. Se sacó selfies, como en campaña, saludó a niños y participó de una charla con sus excompañeros de la comuna,

“Los tacheros no me quieren cobrar”, contó a un grupito de dirigentes que lo escuchaban atentamente. Se define como “un ciudadano común” y ante la consulta de El País sobre la autocrítica que inició el Frente Amplio contestó: “No opino, ni siquiera ocupo una responsabilidad dentro del Frente Amplio”.



Cuando se le preguntó si se piensa presentar como candidato, Martínez se empezó a reír a carcajadas sin parar y agregó en tono de broma: “Mandé convocar a gurúes y a chamanes. No, no sé, no sé. Se dice mucha cosa, pero yo no estoy para opinar”.

Mientras estaba en la plaza, se acercaban conocidos a saludarlo y uno de ellos le insistió en que se presentara como candidato. Ya lo había visto el día anterior en plaza Seregni, durante el acto del Frente Amplio, y allí Martínez le comentó que solo aceptaría serlo en caso de que su nombre no generara conflictos en la unidad partidaria, según supo El País.



El entorno del excandidato presidencial hace fuerza para que él acepte competir una vez más por la Intendencia de Montevideo. “Está considerando ser candidato”, confirmó una fuente a El País.



En la campaña para el balotaje, Martínez dijo en entrevista con Canal 12 que si no ganaba no tenía problemas de ir para su casa a cuidar a sus nietos.



Las fuentes indicaron que Martínez terminó su campaña agotado y por eso había transmitido que no tenía intenciones de presentarse para competir en Montevideo, sin embargo agregaron que su gran pasión sigue siendo el trabajo en lo departamental, cargo por el que fue electo en el 2015.



Para presentarse como candidato, Martínez debe contar con respaldos sectoriales y no generar grandes resistencias en sectores de peso dentro del Plenario Departamental como lo son el Movimiento de Participación Popular (MPP) y el Partido Comunista.

Todos los sectores están participando de reuniones bilaterales para intercambiar sobre los criterios generales que deben tener los candidatos que se presenten, ya que a esta altura está descartada una candidatura única.

En esos encuentros, hay coincidencia en buscar “nombres potentes y figuras de consenso”. Hay una media docena de nombres circulando entre los que está el de la exministra de Industria Carolina Cosse, el del subsecretario de Economía Pablo Ferreri, el presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira, la excandidata a vicepresidenta Graciela Villar, el director de convivencia del Ministerio del Interior Gustavo Leal y el diputado del MPP Alejandro Sánchez.



En el caso de Pereira, el nombre fue propuesto por el expresidente José Mujica hace alrededor de diez días, pero aún no dio una respuesta formal, confirmaron a El País fuentes políticas. Para postularse en Montevideo, Pereira debería contar con amplios consensos dentro del Frente Amplio.

Di Candia: “Mi candidatura no está hoy arriba de la mesa”

El intendente de Montevideo Christian Di Candia dijo a El País que si bien “es una posibilidad” presentarse como candidato, no tiene energía puesta en eso.



“Creo que no está arriba de la mesa y que es difícil que esté. Así como asumí la Intendencia en el momento que asumí con las dificultades que tenía, en algún momento me encantaría ser electo por la gente, pero tengo tiempo y edad suficiente como para que eso sea en el 2025, en el 2030 o en el 2035”, aseguró.



Consultado sobre la posibilidad de que Daniel Martínez se presente otra vez como candidato a la Intendencia dijo que “es una más de todas las que tiene el Frente”. “He dicho que Daniel tiene todo el derecho y que ha hecho una gran gestión, sí creo que hay que hacer un énfasis importante en cómo el Frente Amplio procesa la derrota nacional, qué evaluación se hace y sea quién sea el candidato o los candidatos debe generar un consenso”, añadió.



Di Candia dijo que la candidatura única “no es un tema de principios”. “Si son tres candidatos y la campaña es unitaria también va a estar bien. Me da la sensación que van a ser tres los candidatos”, acotó.



En tanto, dijo que aún no pudo hablar con Martínez sobre la posibilidad de que decida nuevamente ser candidato. Ayer fue la primera vez que lo vio luego del 24 de noviembre, fecha que tuvo lugar el balotaje ante el presidente electo Luis Lacalle Pou.