Ferreri: "El FA va a seguir gobernando en Montevideo porque eso es lo mejor para la ciudad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pablo Ferreri, subsecretario de Economía saliente y posible precandidato para pelear por el sillón de la Intendencia de Montevideo, se refirió en la tarde de este lunes al futuro del Frente Amplio en las elecciones departamentales: "No sé ni quiénes van a ser los candidatos o las candidatas, pero el Frente Amplio va a seguir gobernando en Montevideo porque eso es lo mejor para la ciudad".

Ferreri destacó en varias oportunidades en el Hipódromo de Maroñas, donde brindó una rueda de prensa, a la figura política de Daniel Martínez. "Es una de las personas con mayor capital político del Frente Amplio y este lo precisa", dijo.

"Tengo el más alto concepto de Daniel (Martínez) como candidato a la presidencia por el Frente Amplio, estoy muy orgulloso del candidato que tuvo el Frente Amplio y sin dudas, más allá de ser candidato o no ahora, es una de las personas que tiene sobre sus hombres el realizar uno de los aportes fundamentales para el Frente Amplio a futuro", destacó.

Además, señaló que "la gestión de Daniel Martínez ha sido excelente, y pone la plataforma, la base para pegar un gran salto de calidad en la ciudad".

Ferreri fue consultado sobre si se lanzará a competir para ocupar la Intendencia de Montevideo y respondió: "Yo no soy ni candidato, ni precandidato al día de hoy, ¿Por qué? Porque eso lo define el Frente Amplio en sus instituciones, como corresponde", en referencia al Plenario del Frente Amplio del próximo 24 de enero donde se decidirá quién o quiénes se presentarán. "Esto no se trata de ninguna manera de impulsos, de deseos o de apetitos personales", señaló para no confirmar su precandidatura, que se maneja desde hace días.

Respecto a si entiende que sería bueno para el oficialismo buscar una candidatura única, dijo: "Puede ser una opción, como sabemos la Constitución permite que haya hasta tres candidatos por partido, habrá que ver qué es lo mejor para el Frente Amplio".

Ferreri dijo que harán una autocrítica "más adelante, cuando termine todo el proceso electoral", que consideró "necesaria". En tanto, destacó "un activo" que lo "emociona", en referencia a la campaña "voto a voto" rumbo al balotaje.

Ferreri se refirió a la transición entre el gobierno saliente y el entrante en estos términos: "Esperamos que de aquí al 1° de marzo se pueda mantener esa tónica de trabajo y de cooperación porque aquí no hay sectores políticos, eso tiene que ver con la campaña electoral. Ahora lo mejor que podemos hacer nosotros como contribución al Uruguay es entregar la mayor cantidad de información posible, abrir todo, la máxima transparencia para que las nuevas autoridades puedan desarrollar los planes que tienen previstos".