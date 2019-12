Director del Hospital Maciel es impulsado como candidato a la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con Daniel Martínez fuera de juego, el camino para las candidaturas a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio se va despejando. El expresidente José Mujica apoya el nombre del director del Hospital Maciel, Álvaro Villar, que se suma a las postulaciones de la exministra de Industria Carolina Cosse y del subsecretario de Economía Pablo Ferreri.

El neurocirujano es hijo de Hugo Villar, el primer candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio en 1971. Está desde 2012 en la dirección del Maciel y es una de las alternativas que toma fuerza en las últimas horas al contar con la simpatía de frenteamplistas independientes, que harán circular una carta en su respaldo.



En un encuentro reciente, Mujica y el senador electo por Fuerza Renovadora Mario Bergara intercambiaron sobre el posible perfil que debería tener el candidato. Lo de Villar surgió después, la semana pasada, y según supo El País el médico dio señales de que se podría manejar su nombre para que se postulara a la intendencia.

Antes de Villar, Mujica impulsó como candidato al presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira, quien no reunió suficientes apoyos a la interna del Frente. En el caso del director del Maciel, los que lo impulsan piensan consultar tanto al presidente Tabaré Vázquez como al ministro de Economía Danilo Astori sobre esta candidatura. La otra candidata fuerte hoy en la interna del Frente Amplio es la senadora electa Cosse, que contaría con el visto bueno de dirigentes ortodoxos dentro del Partido Socialista.

Desde el Partido Comunista aclararon que aún no tienen una resolución formal, pero no se oponen a una candidatura de Cosse. “Siendo todos los candidatos potables, la candidatura natural sería la de Cosse porque hace poco tiempo formó parte de una alianza que hicimos al Senado”, indicó a El País el secretario general del sector, Juan Castillo.

Todos los movimientos de candidaturas se aceleraron en las últimas horas por la decisión de Martínez de bajarse de su postulación, por la falta de respaldo político dentro y fuera del Partido Socialista. Resta saber qué posición formal tomará el MPP en relación a la candidatura de Villar.

Veto a la candidatura de Martínez.

La candidatura de Martínez generó resistencia a la interna socialista, informó El Observador. Fuentes del sector confirmaron a El País que fue “casi unánime” la posición de que Martínez no debía volver a presentarse como candidato a la intendencia, al entender que tenía que “guardarse” para 2024 y en atención a sus dichos de que iba a “cuidar a sus nietos” en caso de perder el balotaje.



Enterado de las posiciones en su sector, Martínez optó por dar un paso al costado. Así fue que comunicó la resolución de “acatar” la decisión del Partido Socialista. Algunos dirigentes cercanos al excandidato indicaron que se trata de un “veto” a la candidatura y consideraron “irreversible” la decisión.

Daniel Martínez en Playa Pascual durante la campaña electoral. Foto: Fernando Ponzetto

El exdiputado socialista Nicolás Núñez pidió a Martínez revisar su decisión, vía Twitter: “Espero que cuando vayamos varios sectores a pedirte que seas candidato, recapacites con la fuerza del colectivo”.

Fuentes de bases del Partido Socialista manifestaron a El País su molestia con la forma en que se tomó la decisión de no respaldar a Martínez. El intercambio se produjo entre el secretario general Gonzalo Civila y un grupo de dirigentes entre los que se encontraban la senadora Mónica Xavier y el director del Sistema de Cuidados Julio Bango. No se consultó la opinión de la dirigencia de base sobre el tema, lo que generó malestar.



En su cuenta de Twitter, Civila comunicó la decisión formal de Martínez de dar un paso al costado: “Nunca fue candidato a la Intendencia para el 2020 y ya ha demostrado que no necesita ningún cargo para militar por el proyecto. Para los socialistas y para Daniel la unidad del FA siempre ha sido lo más importante”. Anoche, el Comité Ejecutivo Nacional socialista aprobó una declaración en la que reconoce el compromiso de Martínez “con el proyecto frenteamplista” y “respalda la decisión de no ser candidato”.

El Partido Socialista sobre la decisión del compañero Daniel Martínez https://t.co/eOcDzjokhI — Partido Socialista (@Socialistas90) December 28, 2019