Martínez anunció que no será candidato a la Intendencia de Montevideo

Daniel Martínez, ex candidato a la Presidencia y ex intendente de Montevideo, no participará de las elecciones municipales que se llevarán a cabo en mayo de 2020 para el cargo de jefe comunal.

La noticia fue confirmada por el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, a través de su cuenta de Twitter en la que además reclamó por "operaciones de prensa que no cuidan al Frente ni a las personas".

@Dmartinez_uy ha comunicado formalmente a @Socialistas90 y a la Departamental de Montevideo del @Frente_Amplio esta decisión que acordamos informar públicamente para evitar más especulaciones. — Gonzalo Civila López (@gonzacivila) December 27, 2019

"Martínez nunca fue candidato a la intendencia para el 2020 y ya ha demostrado que no necesita ningún cargo para militar por el proyecto", expresó el secretario del partido.



Civila indicó que el excandidato comunicó formalmente su decisión al Partido Socialista y a la Departamental de Montevideo del Frente Amplio la decisión que se acordó informar públicamente para "evitar más especulaciones".

Fuentes políticas consultadas por El País ya habían indicado que Martínez no había dado señales positivas de que se presentará a competir por la intendencia.



El panorama para las departamentales debe definirse antes de la segunda quincena de enero, ya que el tiempo legal que impone la Corte Electoral para presentar candidatos vence el 9 de febrero.