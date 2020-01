En el FA inician negociación para “bajar” candidatos a intendente de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No cesa la danza de nombres en el Frente Amplio para candidatos a intendente de Montevideo, por lo que de acá al viernes 24 se negociará en la interna de la coalición quiénes se bajan y quiénes siguen en carrera.

El primer paso se dará en una reunión que tendrá lugar en las próximas horas entre tres de los posibles candidatos: Pablo Ferreri (subsecretario de Economía), Álvaro García (director de OPP) y Fernando Pereira (presidente del Pit-Cnt). Allí conversarán acerca de si mantienen sus postulaciones para las elecciones de mayo, dijeron a El País fuentes políticas.

Ferreri cuenta con el aval de Asamblea Uruguay, mientras que García fue el último en largar y está buscando apoyos. Ayer, hubo contactos con Fuerza Renovadora (de Mario Bergara) que ya tiene definido su respaldo al director del Hospital Maciel Álvaro Villar. En tanto, Pereira fue un nombre manejado por el expresidente José Mujica pero no consiguió sectores que avalaran su candidatura a intendente.



Los tres candidatos no podrán llegar al Plenario del Frente Amplio y por eso García, Ferreri y Pereira acordaron reunirse para definir quién decide dar un paso al costado. A estos tres nombres se suman dos candidaturas instaladas: la de Villar y la de la senadora electa Carolina Cosse.

Según supo El País, hoy el sector de Bergara oficializará el respaldo a Villar en conferencia de prensa. Mientras que se espera luego que se expida Fernando Amado (Unir) y el Movimiento de Participación Popular (MPP) en el mismo sentido.

Álvaro Villar, director del Hospital Maciel. Foto: Francisco Flores

“Lo que no podemos es llegar a un Plenario con cuatro candidatos, porque sería muy malo para el Frente Amplio”, dijo a El País una fuente de la coalición. Por disposición legal, cada partido político puede presentar hasta tres postulantes a intendentes.



Llegar a un Plenario con más de tres candidaturas supone habilitar una discusión que puede generar divisiones, lo cual varios dirigentes entienden que no es el mejor camino si lo que se pretende es conservar el gobierno en Montevideo.

En el Frente hay diferentes visiones sobre si conviene ir con tres candidatos o mejor es presentar a dos únicamente. Hay quienes entienden que debilita a la izquierda habilitar tres candidaturas, mientras que otros dirigentes lo consideran lo más democrático.



El debate por los candidatos en el oficialismo quedó planteado tras la decisión de Daniel Martínez de no presentarse a la contienda electoral, debido a que no logró el respaldo ni siquiera de su sector, el Partido Socialista. El hecho derivó en los alejamientos de dirigentes del ala renovadora (Daisy Tourné y José “Nino” Pintos) del Comité Central. Ahora se espera que la discusión para definir al candidato que apoyarán en Montevideo sea dividida.

El ala ortodoxa, comandada por el secretario general Gonzalo Civila, mira con buenos ojos la candidatura de Cosse, que no causa la misma impresión a los renovadores. Por lo que se espera un debate interno “parejo” para tomar una resolución.

No se descarta.

El primero en proponerle a Pereira que fuera candidato fue Mujica, pero sin embargo el sindicalista asegura que “nunca” se subió a la candidatura.



“Recibí una propuesta de Mujica y le dije que la iba a analizar en caso de que la misma se formalizara y obviamente no se formalizó”, explicó Pereira en rueda de prensa tras reunirse con el presidente electo Luis Lacalle Pou ayer.



El presidente del Pit-Cnt aseguró que no se puede bajar de una candidatura a la que nunca se subió. “Recibí una propuesta, pero nunca se formalizó y por eso no la he podido analizar”, indicó.

Pereira dijo que ha tenido apoyos “de todo tipo”, pero escuchó a los fundadores de la central y compañeros de militancia sindical que le aconsejaron permanecer en su tarea actual. “Naturalmente estas opiniones pesan mucho y yo sigo orgullosamente en la presidencia del Pit-Cnt, que es una de las organizaciones más importantes del Uruguay”, añadió.



Fuentes del Frente Amplio indicaron a El País que no dan por descartada la candidatura de Pereira, a pesar de no haber recibido respaldos. Consideraron que hasta último momento puede estar arriba de la mesa en caso de que otros candidatos no logren los consensos necesarios para ser apoyados.