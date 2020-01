En el Frente Amplio advierten que elección en Montevideo se puede perder

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Con una heladera ganamos”, dijo Raúl Sendic antes del 2010. Unos años después cambió la polémica frase al afirmar que ya no alcanzaba “con una heladera”. Después de la derrota en el balotaje, en el Frente Amplio hay quienes tienen aún más presente que no se trata de presentar a cualquier candidato.

La danza de nombres incluye a varios dirigentes, pero los tres más firmes son la senadora electa Carolina Cosse, el director del Hospital Maciel Álvaro Villar y el subsecretario de Economía Pablo Ferreri. La primera busca respaldos, entre ellos el del Partido Comunista; el segundo tendrá el apoyo del grupo del senador electo Mario Bergara (Fuerza Renovadora) y del MPP en los próximos días, y el tercero cuenta con el aval de Asamblea Uruguay y del grupo “Izquierda Democrática”.

El sector de Bergara entiende que el próximo candidato a la Intendencia de Montevideo no puede renunciar antes de tiempo para ser presidenciable en el 2024, idea que es apoyada por otros grupos como “Unir”, de Fernando Amado. Pero según supo El País, no hay consenso dentro del bloque Progresistas tampoco acerca de quién debe ser el candidato. Bergara respalda a Villar, pero el director de la OPP Álvaro García (Plataforma) y la diputada Cristina Lustemberg (PAR) no se han expedido. Incluso, cabe la posibilidad de que García se postule como candidato a Montevideo.



En medio de la discusión planteada en la interna del Frente Amplio por las candidaturas, hay quienes advierten que la elección no está ganada y que hay que mirar más el mes de mayo que la elección presidencial de 2024.



En esta postura está el director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo, Eduardo Brenta. “En Montevideo hay que hacer lo de Cerro Largo: buscar un candidato fuerte y no andar midiendo la competencia dentro de 5 años. Si no entendemos que tenemos que poner lo mejor en Montevideo, corremos riesgo. Si no presentamos un buen candidato con buen equipo, la posibilidad de perder está planteada”, opinó el jerarca municipal en diálogo con El País.



Brenta no comparte colocar una limitante al candidato a intendente. En tanto, considera que “acuerdos que no se han visto como muy amplios van a ser rechazados por la gente”. “Si la gente percibe que el acuerdo es de algún grupo de dirigentes sin participación de las bases, no lo va a acompañar”, añadió.

Candidatura de Villar genera el primer cruce La candidatura de Álvaro Villar a la Intendencia de Montevideo ya dio lugar a un primer cruce en la interna del Frente Amplio.



El intercambio entre el senador electo del Partido Socialista Daniel Olesker y el dirigente de Fuerza Renovadora Andrés Copelmayer tuvo lugar vía Twitter.



“Lejos de mí está cuestionar la gestión de Villar. Yo era ministro cuando empezó su proceso. Pero no fraccionemos la reforma de salud. Miremos la integralidad de este proceso. No agarró un Maciel en ruinas”, escribió en su cuenta de Twitter Olesker.



El comentario mereció una réplica de Copelmayer: “Querido Olesker, dirigentes del FA con responsabilidad deberían ser los primeros en predicar con ejemplo unitario y fraterno, y eso vale también para todas y todos los que militamos de a pie. Las intendencias no son un botín sectorial”.



Además, dijo que “no hay que quedarse en la chiquita” en el tema de las candidaturas en Montevideo.

Apoyos.

Entre lunes y martes, tanto el sector de Bergara (Fuerza Renovadora) como el MPP oficializarán su respaldo a Villar como candidato a la Intendencia de Montevideo. El nombre fue propuesto por el expresidente José Mujica tras mantener varias reuniones con Bergara. La semana pasada, hubo una reunión por el tema entre el exministro de Transporte Enrique Pintado (Fuerza Renovadora) y el diputado del MPP Alejandro Sánchez.



Con estos dos grupos detrás, la candidatura de Villar aparece como una de las más sólidas. La semana próxima iniciará una recorrida por varios comités de base en búsqueda de más respaldo y se entrevistará con grupos de profesionales que pueden llegar a apoyar su candidatura.



El Partido Comunista todavía no oficializó el respaldo a Cosse. Dentro del Partido Socialista, la candidatura de la exministra de Industria es vista con buenos ojos por los “garganistas”, pero la interna que existe dentro del sector complica la toma de una resolución. Según supo El País, en las últimas horas hubo contacto de Cosse con Mujica y su esposa, la vicepresidenta Lucía Topolansky, en búsqueda de un espaldarazo a su candidatura en Montevideo. El FA puede habilitar hasta tres candidaturas en el Plenario Departamental fijado para el próximo 24 de este mes. También debe acordar un programa de gobierno.