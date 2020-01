Socialistas apoyan a Carolina Cosse como candidata a la IMM

Tras intensas discusiones que demandaron varias horas el Comité Departamental de Montevideo del Partido Socialista decidió anoche, en votación dividida, apoyar la candidatura de Carolina Cosse a la Intendencia de Montevideo.

Un comunicado emitido cerca de la media noche por los socialistas indica que se decidió “encomendar a la delegación conformada en la sesión del Comité Departamental de Montevideo del 28 de diciembre, que realice contactos políticos con los distintos sectores del Frente Amplio a los efectos de conformar una amplia plataforma de respaldo a la candidatura a la Intendencia Departamental de la compañera Carolina Cosse”.



La decisión se tomó después de varias horas de duras discusiones entre las dos alas del Partido Socialista, ortodoxos -que tienen la mayoría- y renovadores.



El ala ortodoxa -que encabeza el secretario general del sector Gonzalo Civila- promovió respaldar a Cosse, pero esto no era bien visto por el grupo de los renovadores.

Durante la discusión se manejaron tres posturas diferenciadas: los ortodoxos que pretendían respaldar a Cosse, una parte de los renovadores que proponía recolectar firmas para que Daniel Martínez fuese candidato y otro grupo más chico que planteó el respaldo al director del Maciel Álvaro Villar, según supo El País.



En cierto momento de las discusiones el ala renovadora propuso un cuarto intermedio para hacer consultas lo que fue impedido por la mayoría ortodoxa.

Ante esta postura los renovadores decidieron retirarse de sala con lo que el apoyo a la exministra de Industria fue aprobado solo con los votos de los ortodoxos, dijeron a El País participantes de la reunión.



Las divisiones internas de los socialistas se iniciaron cuando un grupo de integrantes de la dirección, incluido Civila, transmitió a Daniel Martínez que no era conveniente que se presentara nuevamente como candidato a intendente.



En la interna se cuestionó esta comunicación con Martínez, a tal punto que dirigentes del ala renovadora como la exministra del Interior Daisy Tourné y el exintendente de Paysandú José “Nino” Pintos tomaron la resolución de renunciar al Comité Central.



A su vez, al no sentirse apoyado por su propio sector Martínez definió retirarse de la contienda electoral del Frente Amplio en Montevideo.



Fuentes políticas dijeron a El País que los socialistas ya acordaron con Cosse que un representante de ese partido ocupará la primera suplencia de la exministra en la lista a la Intendencia, así como también varias direcciones municipales si ella es elegida.

En 14 días, el Frente Amplio debe definir en un Plenario Departamental quiénes son sus candidatos a intendentes y solo se pueden presentar hasta tres aspirantes.



Villar fue presentado formalmente como candidato a la Intendencia de Montevideo por el sector Fuerza Renovadora que lidera Mario Bergara. En tanto, la semana próxima recibiría el apoyo de parte del Movimiento de Participación Popular. Por su parte, Cosse no fue propuesta formalmente, pero sería impulsada por el Partido Comunista.



El tercer candidato no está definido aún y hay dos dirigentes que pretenden serlo: el subsecretario de Economía Pablo Ferreri y el director de OPP Álvaro García. Ahora, varios sectores negocian unificar ambas candidaturas en una sola para competir con Cosse y Villar.

Nopitsch reivindicó la figura de Martínez como candidato

El secretario general de la Intendencia de Montevideo y hombre de confianza de Daniel Martínez, Fernando Nopitsch, planteó sus dudas respecto al candidato a intendente por el Frente Amplio Álvaro Villar.



“Sé que Villar ha tenido buena gestión en Medicina, pero no sé cuánto sabe de administración municipal”, dijo en Informativo Carve de las 7.



Sobre la frustrada candidatura de Martínez a la Intendencia de Montevideo señaló: “A mí me da mucha lástima que Daniel, teniendo la gestión que tuvo, no sea precandidato” a intendente por el Frente Amplio.



Recordó que Martínez, quien se retiró de la contienda interna, tiene un apoyo entre la gente del 70% y dentro del Frente Amplio del 95%, por lo que descartó que no se haya presentado por falta de respaldo político.



Según Nopitsch, Martínez “ha tenido fundamentalmente problemas con su fuerza política”, en referencia a que el Partido Socialista no le dio su apoyo como precandidato.



Nopistch participó esta semana de un asado en Punta Negra donde se consideró la posibilidad de unir fuerzas para consensuar una tercera candidatura a la Intendencia de Montevideo. De la cena también participaron los dos dirigentes que aspiran a ser candidatos: Pablo Ferreri (subsecretario de Economía) y el director de la OPP Álvaro García. En este ámbito se busca unificar una sola candidatura.