Martínez se bajó de la carrera por la IMM pese ser el candidato con más apoyo en el FA

Daniel Martínez se bajó de la disputa electoral por la Intendencia de Montevideo, pese a ser el candidato con más respaldo entre los frenteamplistas.

Según una encuesta de Factum a la que accedió El País, realizada del 15 al 18 de diciembre de este año, Martínez tenía el 96% de imagen positiva entre los votantes del Frente Amplio y solo 2% de opiniones negativas acerca de su figura. De tal forma, era el que más apoyo generaba en la interna de la coalición.



Después de Martínez, los senadores electos Carolina Cosse y Oscar Andrade cuentan con el 86% de imagen positiva. Mientras Cosse tiene un rechazo del 8%, la opinión negativa hacia Andrade es menor (6%). Ambos generan una opinión neutra que representa el 1%. Los guarismos de gente que no opina sobre ellos son de 5% y 6%.

Otros posibles candidatos medidos fueron Graciela Villar que tiene 72% de imagen positiva y 8% negativa, pero sobre ella no opinaron el 18% de los encuestados. El excandidato a ministro del Interior Gustavo Leal reunió el 70% de aprobación, el 6% de rechazo y el 23% prefirió no opinar.

En tanto, la diputada Cristina Lustemberg generó una opinión positiva en el 61% del electorado frenteamplista, aunque el 32% prefirió no opinar sobre ella. Asimismo, el presidente del Pit-Cnt Fernando Pereira logró 51% de respaldo entre frenteamplistas (39% no quiso opinar sobre él), mientras que el subsecretario de Economía Pablo Ferreri consiguió un 44% de aprobación.

Daniel Martínez, excandidato presidencial por el Frente Amplio. Foto: Fernando Ponzetto

El sondeo, que circula entre los partidarios de Martínez, muestra también una alta aprobación hacia la gestión del exjefe comunal en Montevideo. De hecho, el 67% respaldó lo que fue su administración, mientras que la desaprobación representó el 30%. El 2% no lo aprobó ni desaprobó y el 1% prefirió no opinar.



La encuesta de Factum tomó en cuenta la opinión de 400 personas: 200 fueron consultadas por teléfono fijo y 200 por celular. El tipo de muestreo fue aleatorio por diferentes barrios de Montevideo. Frenteamplistas que apoyaban la candidatura de Martínez dijeron a El País que la medición era considerada como un elemento importante para la plataforma de lanzamiento de Martínez como candidato a la Intendencia de Montevideo, dada la alta aprobación y el bajo rechazo que generaba su candidatura.

Pintadas a favor de Martínez.

Desde el entorno de Martínez consideran que esta vez le sucedió lo mismo que en la elección de 2010, cuando un Plenario del Frente Amplio no lo respaldó y terminó dando el aval a Ana Olivera como candidata única. Indicaron que en esta oportunidad fue la “estructura” del Partido Socialista la que le terminó por dar la espalda a Martínez.

Pintadas a favor de Daniel Martínez en Montevideo.

Ayer, dirigentes frenteamplistas del barrio Conciliación que apoyaron la candidatura de Martínez salieron a pintar muros por General Flores y en la esquina del Palacio Legislativo con mensajes de aliento al exintendente de Montevideo.

“Daniel” con letras celestes y “el candidato de la gente” en rojo se puede leer en uno de los muros. Otra de las pintadas decía “Fuerza Daniel” y “Somos semilla”, la frase que usó en su discurso del 24 de noviembre, tras el balotaje.



Martínez se pronunció después por Twitter: dijo que no le parecían oportunas la pintadas. Y confirmó que no será candidato.

Ante la aparición de algunos muros referidos a mi candidatura: no conozco el origen de los mismos, pero no creo sean oportunos en este momento.

Confirmo que no seré candidato a la IM. Desde mi lugar y con la gente voy a trabajar para el triunfo del Frente Amplio. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) December 28, 2019

El Partido Socialista analizó el viernes por la noche la decisión de Martínez de bajarse de su candidatura. En una resolución de dos puntos, el sector salió a “respaldar la decisión de no ser candidato a la Intendencia”. En el comunicado, los socialistas reconocen el compromiso de Martínez “con el proyecto frenteamplista” y lo describen como “un referente político nacional de enorme importancia”.



El excandidato tiene 46 años de afiliado al sector y según dijeron a El País sus allegados no está previsto que termine por dar un paso al costado, como en su momento definió el presidente Tabaré Vázquez por las diferencias en relación a la ley de legalización del aborto.

En esta oportunidad, los socialistas entendieron que no era conveniente la candidatura de Martínez y así se lo transmitieron al excandidato presidencial. “Nuestra prioridad en este camino no será garantizar espacios o candidaturas, sino cuidar la unidad del Frente Amplio”, señalaron en la declaración aprobada.