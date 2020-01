Apoyo del Partido Socialista a Cosse para la IMM abre una nueva sangría interna

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La interna del Partido Socialista viene caldeada y la definición de apoyar la candidatura de la exministra de Industria Carolina Cosse a la Intendencia de Montevideo dejó aún más complicada la situación, después que un grupo de 13 dirigentes renovadores se retiraran de la Departamental del sector (integrada por 33 miembros) en la noche del viernes.

Los renovadores habían presentado una moción para que con la intención de “generar una posición integradora” se propusiera hacer uso del artículo 61 del estatuto que convoca a la consulta de los centros socialistas, para que en la definición tuvieran incidencia las bases partidarias.

Esta moción fue votada en contra por los ortodoxos. Entonces, los renovadores solicitaron que se aprobara un cuarto intermedio para seguir discutiendo una definición y eso tampoco contó con los votos de los liderados por el secretario general del Partido Socialista Gonzalo Civila.



Fuentes del ala renovadora dijeron a El País que no tenían elementos para expresarse por ningún candidato, ya que faltaba definir en forma previa lo que serán las políticas de alianza. Por lo que no estuvo sobre la mesa un posible respaldo al director del Maciel Álvaro Villar.



El ala renovadora del Partido Socialista entiende que respaldar a Cosse es “alinearse” detrás del Partido Comunista del Uruguay. Por lo que según las fuentes consultadas en breve se dará una nueva “sangría” interna que puede terminar con la renuncia de varios dirigentes. Los informantes indicaron que hay centros movilizándose que ya anunciaron que no respaldarán a Cosse.

Asimismo, entre los renovadores hay malestar por cómo se procesó el respaldo a Cosse y la falta de apoyo hacia el excandidato presidencial Daniel Martínez, quien terminó por bajarse de la carrera por la Intendencia de Montevideo luego de mantener un encuentro con Civila y otros dirigentes en el que le expresaron no era conveniente que se presentara. Tras esta definición, renunciar al Comité Central del Partido Socialista Daisy Tourné (exministra del Interior) y José “Nino Pintos (exintendente de Paysandú).

Posición de los ortodoxos.

El ala ortodoxa del Partido Socialista logró aprobar por unanimidad de los presentes en la Departamental, el respaldo a la candidatura de Cosse siendo así el primer sector en hacerlo.



En la moción aprobada se indica que el apoyo a Cosse se basa en “destacados antecedentes de gestión de gobierno” como directora de la División Tecnología de la Información de la Intendencia de Montevideo, presidenta de Antel y como ministra de Industria. Destacaron su “impulso al desarrollo, a la innovación, su eficacia y su actitud de apertura al diálogo con los distintos actores sociales y políticos”.

La candidata agradeció en Twitter el respaldo: “Muchas gracias compañeras y compañeros socialistas. Montevideo es una gran ciudad y merece todo nuestro esfuerzo para seguir desarrollándose al futuro. Hay que seguir”.



Se espera que en los próximos días también el Partido Comunista y Casa Grande respalden a Cosse. Por lo que es una candidata firme junto a Villar, que tiene el aval de Fuerza Renovadora de Mario Bergara.



En su declaración, los socialistas piden habilitar tres postulantes a la Intendencia de Montevideo en el Plenario del próximo 24. La tercera candidatura se definirá entre el subsecretario de Economía Pablo Ferreri y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García de Plataforma. Se pretende que ambos terminen por unificar una sola candidatura, según lo conversado por varios sectores recientemente en un asado informal en el balneario Punta Negra.