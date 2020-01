Crece la tensión en la interna del Partido Socialista por apoyo a Cosse para la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A cinco días de que el Partido Socialista resolviera acompañar la candidatura de la exministra Carolina Cosse a la Intendencia de Montevideo, el sector sigue con problemas internos producto de la definición electoral. Hay tensión y posiciones divididas acerca de cómo encarar la campaña.

El respaldo a Cosse fue resuelto por mayoría, en una sesión donde se retiraron 13 de los 37 miembros de la Departamental de Montevideo, todos ellos pertenecientes a la llamada corriente renovadora. Pero no quedó ahí y ahora analizan los pasos a seguir. Hay quienes no quieren hacer campaña por Cosse, que oficializa hoy su postulación en una reunión con el Frente Amplio. En tanto, algunos dirigentes renovadores se retiraron de comisiones internas del sector marcando así su malestar con la actual conducción del secretario general Gonzalo Civila, dijeron fuentes consultadas por El País.

Hay dirigentes de base que han mencionado la posibilidad de renunciar al sector, como sucedió en su momento con Álvaro García (director de la OPP) o el economista Gabriel Oddone. Asimismo, otros como la exministra del Interior Daisy Tourné y el exintendente de Paysandú, José Pintos, tomaron la resolución de dar un paso al costado en el Comité Central.

Sin embargo, hasta ayer solo se había concretado una desafiliación de un dirigente de base, confiaron fuentes del sector.

Desde el ala ortodoxa, del secretario general, se sostiene que la decisión de respaldar a Cosse se tomó de forma legítima de acuerdo a las mayorías existentes a su favor. Indicaron a El País que no hay antecedentes de consultas a los centros socialistas por respaldos a candidaturas y aunque se hubiera realizado -como solicitaron renovadores- no tenían las mayorías para revertir la decisión. Esto, porque el estatuto partidario requiere del 60% de respaldo de los centros, que hoy en mayor parte están en manos de los ortodoxos.

La versión de los renovadores es otra y hay quienes entienden que se usó la “aplanadora” porque se podría haber esperado a que se hicieran las consultas con los centros socialistas, ya que no debería haber apuro en la negociación de respaldos para la Intendencia de Montevideo.



Los renovadores se debaten ahora entre hacer campaña o no por Cosse. Fuentes consultadas por El País no descartaron hacer uso de licencia, pero otros consideraron que “no es momento” para tomar este tipo de resolución y en todo caso hay que esperar a una vez finalizada la etapa electoral para debatir sobre el tema.

También en la interna hay quienes cuestionan la conducción del secretario general por la falta de respaldo a Daniel Martínez. Esto es negado por ortodoxos, que indicaron que la resolución adoptada en un asado generó consenso con dirigentes del ala renovadora. A su vez molestaron ayer declaraciones de Civila a Carve, donde dijo que “el Frente no puede prescindir de Martínez”.

Asimismo, hay quienes dentro del Partido Socialista sostienen que el sector ya no vive una guerra entre renovadores y ortodoxos y sostienen que se trata de un escenario más complejo porque también hay divisiones dentro de las dos corrientes mayoritarias.



El Ejecutivo del Partido Socialista retomará su dinámica habitual el próximo lunes 20. Allí se verán las caras renovadores y ortodoxos y el respaldo a Cosse será un tema casi inevitable, aunque no sea incluido formalmente en el orden del día.