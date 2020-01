Daniel Martínez exhibió fuerza e irá por la reelección de la Intendencia de Montevideo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mismo día que Daniel Martínez se lanzó a la competencia por la Intendencia de Montevideo, el Comité Central del Partido Socialista decidió por mayoría mantener el respaldo a Carolina Cosse como única candidata y descartó presentar listas calcadas que permitieran apoyar a Martínez. La renuncia de renovadores está sobre la mesa y no se descarta una ruptura en el sector.

Casi cinco horas llevó la discusión en un ambiente tenso, marcado por fuertes cuestionamientos al secretario general Gonzalo Civila en las horas previas a la reunión. El País supo que faltaron dirigentes del ala renovadora y que hoy estarán analizando si dan un paso al costado debido a que no comparten la falta de respaldo a Martínez, que también pertenece al Partido Socialista.



La Departamental de Lavalleja envió una nota dirigida a Civila donde señala que no se trata de retirarle el respaldo a Cosse, pero no se puede “no apoyar” a Martínez. Concretamente solicitaron habilitar las listas calcadas (90 y 190) para tener “un partido único”.

A su vez, la Agrupación de Municipales Socialista “Roberto Cesaro” declaró su apoyo a Martínez como candidato a intendente, de acuerdo a la resolución a la que tuvo acceso El País, que tiene fecha de ayer.



En el Comité Central de ayer una vez más fue mayoría el ala ortodoxa liderada por Civila. Concretamente la resolución aprobada habla de la necesidad de “respetar las decisiones adoptadas por las departamentales”, por lo que se ratifica el respaldo a Cosse.

El Comité Central también votó una resolución de apoyo al secretario general, donde se repudian “los ataques” recibidos. Los renovadores cuestionaron a Civila en un documento y uno de los más duros con la conducción actual fue el exsecretario general del Partido Socialista Yerú Pardiñas. “El secretario general debe ser articulador, me parece que no ayuda su actitud”, aseguró a Canal 4.

Cosse recibió ayer el respaldo de los comunistas. Foto: Fernando Ponzetto

Por último, el Comité Central exhortó a todos los miembros del sector “a trabajar por la unidad y fraternidad”. En medio de la crisis en la que se encuentran, los socialistas invitaron a participar hoy a la hora 11 del lanzamiento de la candidatura de Cosse en La Huella de Seregni, junto al Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo y Casa Grande.



En tanto, para hoy se espera una reunión de renovadores donde definirán los pasos a seguir. Dijeron a El País que no descartan la renuncia al sector para hacer campaña por Martínez. En tanto, existe un compromiso para no enviar al candidato al Comité de Ética o expulsarlo. “Los temas políticos se resuelven políticamente”, dijo una fuente consultada.

En la presentación de la candidatura de Martínez estuvo presente ayer el exsecretario general del Partido Socialista y asesor de la Intendencia Eduardo Fernández y el director de Desarrollo Municipal Jorge Buriani, también perteneciente al sector. Ambos no han renunciado al Partido Socialista. Buriani dijo a El País que hará campaña por Martínez y tomará una resolución en las próximas horas, acerca de si solicita licencia al Partido Socialista u opta por renunciar.

"Somos semilla".

Rodeado de Danilo Astori, Pablo Ferreri, Álvaro García, Cristina Lustemberg, Gustavo Leal y otro grupo de dirigentes de diferentes sectores, Daniel Martínez se lanzó como candidato a la Intendencia de Montevideo. Sobre su continuidad en el Partido Socialista se limitó a decir: “el futuro dirá”.



“Somos semilla”, dijo Martínez y volvió a apelar a la frase que usó al perder con Luis Lacalle Pou en el balotaje. Agradeció a los sectores que lo acompañaron en su candidatura porque supieron respetar sus tiempos. “Entendieron que habían momentos y me dejaron pensar con tranquilidad”, indicó en lo que pareció ser un mensaje a los socialistas del ala ortodoxa.



En relación a la posición del Partido Socialistas de cara a las elecciones municipales, el exintendente dijo que “está discutiendo y tomando posiciones”. A su vez, comentó que “el futuro dirá” y que se verá “lo que dice la vida”.

Martínez tras la conferencia donde anunció que será candidato a la IMM. Foto: Fernando Ponzetto

Sobre la posibilidad de dejar dicho sector solicitó que no le pidan que se “adelante a los acontecimientos”. Asimismo, consultado sobre cómo ve al Partido Socialista comentó que no va a “juzgar las instancias”.



En cuanto a su postulación Martínez confirmó: “Queremos ser candidatos a la reelección de la Intendencia de Montevideo”. “Le pedimos a la ciudadanía que renueve la confianza en nosotros y nos dé la oportunidad”, concluyó.