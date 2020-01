Socialistas no dan marcha atrás en respaldo a Carolina Cosse para la IMM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sin dirigentes de peso del ala renovadora del Partido Socialista, la Departamental de Montevideo formalizó ayer el respaldo a la candidata Carolina Cosse para la IMM. Los ortodoxos la aplaudieron de pie y el secretario Gonzalo Civila la recibió con un fuerte abrazo.

Aunque se presente Daniel Martínez como candidato a la Intendencia de Montevideo ya hay una decisión tomada y no está sobre la mesa revertirla, aunque así lo pidan los renovadores. El mensaje de Civila fue claro y el respaldo a Cosse no cambia: “El Partido Socialista va para adelante con lo que dice y cuando se compromete se compromete”. Enseguida, sonaron fuerte los aplausos.

Civila dijo que cuando se toman decisiones “hay mayorías y minorías” y el respaldo a Cosse fue “ampliamente mayoritario”. Agregó que “el Partido Socialista no es un partido de ‘como te digo una cosa te digo la otra’”, parafraseando a José Mujica. “Daniel no se ha expresado públicamente en el sentido de ser candidato a la Intendencia. El último mensaje público fue contundente e iba en el sentido de que no iba a ser candidato (...) Daniel nunca ha tomado decisiones en contra de las decisiones colectivas del Partido”, señaló.

El secretario general del PS conversó en las últimas horas con Martínez, pero no quiso revelar el contenido de la charla. Según supo El País, en la misma Martínez relativizó la posibilidad de presentarse como candidato aunque “es un hecho” de que lo hará si tiene el aval de Asamblea Uruguay, de acuerdo a otras fuentes consultadas.



Los renovadores quieren que se otorgue libertad de acción, para que cada dirigente pueda apoyar al candidato que quiera. Sobre esto Civila fue tajante: “El Partido es un Partido y cuando toma definiciones obligan a todos sus integrantes”.

Martínez se reunió con Cosse para hablar sobre la vicepresidencia previo a la primera vuelta de octubre del año pasado. Foto: Leonardo Mainé - Archivo El País

En tanto, fuentes de la ortodoxia consultadas por El País agregaron que si Martínez se presenta como candidato “él se coloca afuera de la orgánica”. No se descarta que si se presenta como candidato, Martínez opte por dar un paso al costado del sector.



Ayer, Civila reconoció ante la Departamental que “fue una decisión difícil” el respaldo a Cosse, pero se mostró contento por la definición colectiva y llamó a la lealtad interna.



Por su parte la candidata, se mostró emocionada por el apoyo. “Lo valoro como un momento mayor, desde lo humano y desde lo político”, indicó. Prometió al estilo del presidente Tabaré Vázquez tener “en una mano el programa y en la otra la Constitución”.

A su vez, la candidata recibió en la noche del miércoles el respaldo oficial de Casa Grande, sector liderado por la senadora Constanza Moreira. Entre los argumentos manejados para darle el aval se mencionan “su perspectiva de izquierda” y “su lucha por las causas feministas”.

La salida de Martínez al ruedo electoral, no fue bien vista por algunos dirigentes del Frente Amplio, entre ellos el senador de Rumbo de Izquierda Marcos Otheguy. “La danza de nombres para la intendencia de Montevideo, las supuestas retiradas, los amagues, dan cuenta de estrategias por el poder y poca vocación por pensar qué es lo mejor para Montevideo y el FA. Hace un ratito perdimos las elecciones y parece que no nos dimos cuenta”, escribió en su cuenta de Twitter. Asimismo, la resolución generó malestar en filas ortodoxas del Partido Socialista.