Candidatura de Martínez es "sorpresiva" pero "va a enriquecer el proceso electoral", dijo Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Carolina Cosse, senadora electa, se reunió este jueves con la Departamental del Partido Socialista (PS) para “agradecerle” por el apoyo a su candidatura a la Intendencia de Montevideo. En rueda de prensa antes del encuentro dijo que el sector del Frente Amplio “significa muchísimo” para ella y que “es un verdadero honor que los compañeros” la respalden.

Sobre la candidatura a la Intendencia de Daniel Martínez, exintendente de Montevideo, dijo que le resultó “verdaderamente sorpresivo”. A su vez, comentó que le “parece bien” y que “es una decisión personal del compañero”. La expresidenta de Antel cree que “sin duda va a enriquecer el proceso electoral” y que, en la medida en que sumen “más para el Frente Amplio, está bien”.

Carolina Cosse es aplaudida en la Departamental del Partido Socialista vía @elpaisuy pic.twitter.com/GZgKM6jja0 — Valeria Gil (@lgilvale) January 16, 2020

Gonzalo Civila, secretario general del Partido Socialista, comentó que Martínez no se “expresó públicamente en términos de ser candidato” en rueda de prensa este jueves luego de la reunión con Cosse.



“Si ustedes miran el último mensaje de Daniel, que es la última expresión pública que hubo, es un mensaje contundente en el sentido de que no es candidato. Dialogamos con él, él tomó una definición, el partido a partir de esa definición tomó otra definición y Daniel nunca ha tomado decisiones en contra de las decisiones colectivas del partido”, agregó ante la consulta de por qué el PS no respalda al socialista Martínez.



El miércoles luego de una reunión con la Departamental del Frente Amplio, consultada por la situación con Martínez, Cosse dijo que no va "a entrar en una telenovela”. Además, comentó que lo único que supo es que “el compañero (por Martínez) decidió no participar en las elecciones”.



A finales de diciembre Martínez dijo que no sería candidato a la Intendencia de Montevideo. Sin embargo, el miércoles El País informó que lo analiza luego de que varios dirigentes y sectores se lo pidieran.



El Movimiento de Participación Popular (MPP), sector del Frente Amplio que la apoyó en su precandidatura a la Presidencia de la República, respaldó a Álvaro Villar para la candidatura de la intendencia montevideana. Ante esto, Cosse comentó que lo tomó con “naturalidad”. Además, sobre los compañeros dijo: “Son entrañables compañeros. Lo fueron, lo son y lo seguirán siendo”.



En cuanto a la reunión con el Partido Socialista, comentó que, además de ir a expresar una “profunda gratitud”, fue a compartir “ideas, una visión de la Montevideo del futuro, una visión de cómo” tienen que trabajarlo.