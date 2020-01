Minoría del Partido Socialista anunció "crisis" y "fragilidad" en el sector

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El grupo de renovadores del Partido Socialista conformado por la minoría del sector, que integra la exsenadora Mónica Xavier, emitió en la noche de ayer lunes un comunicado para remarcar su rechazo a la forma en la que se han tomado las decisiones del partido.

El comunicado llega luego de que el Partido Socialista anunciara su apoyo a la candidatura de la ex ministra de Industria y ex precandidata Carolina Cosse, incluso después de que el exintendente y excandidato Daniel Martínez anunciara su participación en las elecciones departamentales.

El sector minoritario resaltó que en los últimos días el partido fue "foco de atención mediática" ya que, indicaron, las "desavenencias internas han sido expuestas de forma reprochable y en apariencia mal intencionada".



"Es claro que dichas actitudes son síntoma de un problema mayor que es la crisis que vive nuestro partido, agravada por una conducción mayoritaria que no ha sabido o no ha querido incluir a la minoría de la dirección a la hora de construir las decisiones políticas", indica el comunicado.



Lo que indicaron es que la situación actual se basa en una "crisis de identidad, liderazgo y línea política en la que el partido ha estado sumido en los últimos tiempos" y que se agravó "en el proceso de alianzas de cara a la reciente elección nacional".



"Quienes no integramos el oficialismo (casi la mitad del partido) fuimos excluidos totalmente de las negociaciones y los acuerdos alcanzados durante las mismas, hasta luego de consolidadas. De nada valieron los pedidos realizados en los ámbitos correspondientes para integrar al menos un sólo compañero o compañera a esas negociaciones".



Los renovadores expresaron que las elecciones nacionales convirtieron a Martínez en "referente imprescindible para un quinquenio donde se deberá defender los enormes avances sociales logrados, frente a la coalición opositora que intentará desandar el camino de igualdad, democracia y bienestar conquistado en los tres gobiernos del Frente Amplio".



"Prescindir de la gran experiencia del compañero, y del capital político que implica el haber liderado el gobierno departamental con mejor aprobación ciudadana en décadas, representa a nuestro entender un enorme error político y estratégico, que solo genera ánimos en la derecha y desconciertos en la izquierda".



En el comunicado se aclara que no se trata de una crítica a la candidatura de Cosse sino a la "actuación excluyente, poco transparente y alejada de los espacios orgánicos" del Partido Socialista.



El sector minoritario explicó que durante el Comité Ejecutivo se trató "por todos los medios" de buscar un acuerdo que mantuviera la decisión de la departamental de apoyar a la exministra y por otro que habilitara caminos para que quienes quisieran pudieran votar a Martínez. "Esto no fue posible y la mayoría votó una declaración que no acompañamos".



"Nos encontramos ahora, atravesando un momento de mucha fragilidad en la historia de nuestro Partido. Muchos compañeros y compañeras que han dado su vida por el PS y el FA, no encuentran hoy en el Partido un espacio de construcción real y fraterno y muchos de ellos han tomando la decisión de abandonar la vida orgánica para convertirse en 'socialistas sin carnet'", indicaron.