Hay luz verde para Daniel Martínez para la Intendencia de Montevideo

La tranquilidad del balneario San Francisco en Piriápolis se vio alterada ayer por un encuentro en la casa de veraneo de Daniel Martínez que reunió a más de 40 dirigentes de varios sectores que lo apoyan como candidato a la Intendencia de Montevideo. Finalmente, el expresidenciable dio el sí y aceptará competir en mayo con Carolina Cosse y Álvaro Villar.

El primero en llegar fue Pablo Ferreri, que bajó ayer su candidatura para dar respaldo a Martínez y Álvaro García (Plataforma), que también dio un paso al costado el pasado miércoles. Participaron del encuentro Cristina Lustemberg (PAR) y Rafael Michelini (Nuevo Espacio), Enrique Rubio (Vertiente), Humberto Castro (Baluarte Progresista), José Antonio Maldonado (Liga Federal) y Miguel Cejas (Grupo País), entre otros.



En rueda de prensa conjunta, Ferreri y García comunicaron que Martínez mostró su “disponibilidad para aceptar ser candidato” por el Frente en Montevideo. “Nos ha manifestado la posibilidad de analizar esto con mucho entusiasmo e interés. Álvaro ya anunció que estaba dispuesto a colaborar para que Daniel sea candidato y en mi caso personal ustedes saben que hace mucho me estaba preparando, pero la política no son solo ambiciones personales”, señaló el subsecretario de Economía.



En Twitter, el diputado José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay) reconoció el gesto de “hacer política por lo alto” que tuvo Ferreri al optar por dar un paso al costado. En tanto, García destacó que el Frente Amplio se estaría presentando “con tres candidaturas bien potentes”. Consideró que Martínez asegura “la amplitud” y los equilibrios dentro de la coalición de izquierda.



Martínez confirmó su candidatura a pocos días del Plenario Departamental del Frente Amplio, citado para el viernes, que debe aprobar hasta tres postulantes a la Intendencia de Montevideo. Lo hizo con idas y vueltas, porque si bien después del balotaje había dado señales de que le interesaba competir en la instancia electoral, luego lo descartó y comunicó dos veces en Twitter que no le interesaba ser candidato.



El ala ortodoxa del Partido Socialista ya resolvió que “de ninguna manera” se permitirá la presencia de listas calcadas (90 y 190) en respaldo a Martínez y Cosse, porque la Departamental ya resolvió el apoyo a la senadora electa, dijeron a El País fuentes políticas. Esta era una opción que manejaban los renovadores para no dejar de dar el respaldo a Martínez.



En este escenario la desvinculación del excandidato presidencial del Partido Socialista es casi un hecho. “No lo vamos a echar, él se pone fuera si se presenta desafiando una resolución”, consideró uno de los informantes.



Además, Martínez invitó a un grupo de socialistas a una reunión en su casa de playa en la que se compartieron pizzas a la parrilla. Según supo El País, en una reunión de la Lista 4 (ortodoxia) se entendió que los socialistas que respalden la candidatura de Martínez tendrán que ser enviados al Tribunal de Ética, lo que puede tener como consecuencia la expulsión de filas partidarias. El Ejecutivo de los socialistas se reunirá mañana para analizar qué acciones tomar tras el anuncio de Martínez de candidatearse.